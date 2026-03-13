दिल्ली मेट्रो की मैजेंटा लाइन 500 मीटर से अधिक की केबल चोरी, Metro की रफ्तार पर लगा ब्रेक

दिल्ली मेट्रो की मैजेंटा लाइन पर गुरुवार सुबह उस समय यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा जब शरारती तत्वों द्वारा 500 मीटर से अधिक सिग्नलिंग केबल चोरी कर ली गई. इस घटना के कारण दीपाली चौक से मजलिस पार्क के बीच ट्रेन सेवाएं प्रभावित हो गई हैं और प्रभावित हिस्से में ट्रेनों को कम गति से चलाया गया.

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के प्रधान कार्यकारी निदेशक अनुज दयाल से मिली जानकारी के अनुसार भलस्वा से मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन के बीच ट्रैक पर अज्ञात लोगों ने 500 मीटर से अधिक सिग्नलिंग केबल चोरी कर ली. इस चोरी की वजह से उस सेक्शन का सिग्नलिंग सिस्टम प्रभावित हो गया और ट्रेन संचालन को नियंत्रित करना पड़ा.

प्रभावित सेक्शन में 25 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चली ट्रेनें

सिग्नलिंग सिस्टम में आई समस्या के कारण भलस्वा और मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन के बीच ट्रेनों की गति सीमित कर दी गई. इस हिस्से में समस्या दूर होने तक ट्रेनें केवल 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाई गईं. हालांकि भलस्वा से दीपाली चौक के बीच मेट्रो सेवाएं सामान्य रूप से संचालित की जा रही थी.

दिन में मरम्मत न होने के कारण रात में हुआ बहाली का काम

दिल्ली मेट्रो का कहना है कि राजस्व सेवा के दौरान सिग्नलिंग केबल की स्थापना करना संभव नहीं था क्योंकि इससे यात्रियों की आवाजाही पर बड़ा असर पड़ सकता था. इसी वजह से सेवा समाप्त होने के बाद रात में मरम्मत और केबल बहाली का काम किया गया.

यात्रियों को लगातार दी जा गई जानकारी

यात्रियों को किसी तरह की असुविधा से बचाने के लिए दीपाली चौक से मजलिस पार्क सेक्शन के सभी स्टेशनों और ट्रेनों में लगातार घोषणाएं की जाती रही. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने इस तरह की घटनाओं पर गहरा खेद जताया है. डीएमआरसी का कहना है कि ऐसी घटनाएं यात्रियों के लिए असुविधा पैदा करती हैं. संस्था ने बताया कि वह कानून व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों के संपर्क में है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके.