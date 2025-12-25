हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: MCD प्रॉपर्टी टैक्स में नया रिकॉर्ड बनाने की दहलीज पर, 3200 करोड़ रुपये का टारगेट

दिल्ली: MCD प्रॉपर्टी टैक्स में नया रिकॉर्ड बनाने की दहलीज पर, 3200 करोड़ रुपये का टारगेट

Delhi News: नवंबर 2025 तक एमसीडी प्रोपर्टी टैक्स के रूप में 2410 करोड़ रुपये की रिकवरी कर चुका है, जबकि वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2025 को समाप्त होना है और अभी लगभग चार महीने बाकी हैं.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Updated at : 25 Dec 2025 08:48 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली नगर निगम का प्रॉपर्टी टैक्स विभाग चालू वित्तीय वर्ष में अब तक की सबसे बड़ी टैक्स रिकवरी की ओर तेजी से बढ़ रहा है. आंकड़े बताते हैं कि तय लक्ष्य के मुकाबले विभाग पहले ही मजबूत स्थिति में पहुंच चुका है. एमसीडी का प्रॉपर्टी टैक्स विभाग इस वर्ष नया रिकॉर्ड बना सकता है. वर्ष 2022-23 में विभाग ने 2400 करोड़ रुपये से अधिक की रिकवरी की थी. 

रिकॉर्ड रिकवरी की ओर बढ़ता विभाग

नवंबर 2025 तक एमसीडी 2410 करोड़ रुपये की रिकवरी कर चुका है, जबकि वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2025 को समाप्त होना है और अभी लगभग चार महीने बाकी हैं. विभागीय सूत्रों के अनुसार इस बार प्रॉपर्टी टैक्स रिकवरी का लक्ष्य 3200 करोड़ रुपये तय किया गया है. इसी वजह से इस साल रिकॉर्ड बनने की पूरी संभावना जताई जा रही है.

आय के साधन बढ़ाने के निर्देश

एमसीडी कमिश्नर अश्विनी कुमार ने सभी संबंधित विभागों को आय के साधन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं. इसमें प्रॉपर्टी टैक्स विभाग को विशेष रूप से शामिल किया गया है. कमिश्नर का कहना है कि प्रॉपर्टी टैक्स एमसीडी की आय का सबसे बड़ा माध्यम है. उन्होंने बताया कि इस वर्ष शुरू की गई सूनिया योजना से विभाग को बड़ा लाभ मिला है.

सूनिया योजना से सैकड़ों करोड़ का फायदा

सूनिया योजना के तहत अब तक करीब 1.60 हजार प्रॉपर्टी मालिकों ने अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराया है. इस योजना के जरिए एमसीडी को लगभग 250 से 300 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हो चुका है. विभाग का कहना है कि यह योजना अभी भी जारी है और आने वाले महीनों में इससे और अधिक टैक्स कलेक्शन की उम्मीद है.

लाखों प्रॉपर्टी मालिकों पर अभी भी बकाया

प्रॉपर्टी टैक्स विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार अभी 2.50 से 3 लाख प्रॉपर्टी मालिकों ने अपना टैक्स जमा नहीं कराया है. यदि सभी बकायेदार टैक्स जमा कर देते हैं तो विभाग को अतिरिक्त 500 से 600 करोड़ रुपये की आमदनी हो सकती है. अधिकारियों का कहना है कि खासकर सरकारी प्रॉपर्टीज से टैक्स आमतौर पर 31 मार्च के आसपास ही मिलता है.

एसएमएस अभियान से बढ़ेगी रिकवरी

अधिक से अधिक टैक्स रिकवरी के उद्देश्य से प्रॉपर्टी टैक्स विभाग 15 दिसंबर के आसपास प्रॉपर्टी मालिकों को एसएमएस भेजने का अभियान शुरू करने जा रहा है. विभाग को उम्मीद है कि इस कदम से बकाया टैक्स जमा कराने वालों की संख्या में तेजी आएगी.

साल दर साल रिकवर किए गए प्रॉपर्टी टैक्स के आंकड़े

  • वर्ष 2018-19 में 1861 करोड़ रुपये की रिकवरी हुई.
  • वर्ष 2019-20 में 1583 करोड़ रुपये का टैक्स वसूला गया.
  • वर्ष 2020-21 में रिकवरी बढ़कर 1836 करोड़ रुपये पहुंची.
  • वर्ष 2021-22 में यह आंकड़ा 2037 करोड़ रुपये रहा.
  • वर्ष 2022-23 में विभाग ने 2402 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड रिकवरी की.
  • वर्ष 2023-24 में 2137 करोड़ रुपये का टैक्स वसूला गया.
  • वर्ष 2024-25 में अब तक 2400 करोड़ रुपये से अधिक की रिकवरी हो चुकी है.
और पढ़ें
Published at : 25 Dec 2025 08:42 PM (IST)
Tags :
Property Tax MCD DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
PAK आर्मी के हाथ में होगी पूरे देश की लगाम, PIA पर भी किया कब्जा; आसिम मुनीर का मुंह ताकेंगे शहबाज!
PAK आर्मी के हाथ में होगी पूरे देश की लगाम, PIA पर भी किया कब्जा; मुनीर का मुंह ताकेंगे शहबाज
राजस्थान
बाड़मेर की DM टीना डाबी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, कांग्रेस सांसद ने की कार्रवाई की मांग
बाड़मेर की DM टीना डाबी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, कांग्रेस सांसद ने की कार्रवाई की मांग
इंडिया
बांग्लादेश हिंसा पर आया शशि थरूर का पहला रिएक्शन, कहा- 'भारत पर आरोप मढ़ने से....'
बांग्लादेश हिंसा पर आया शशि थरूर का पहला रिएक्शन, कहा- 'भारत पर आरोप मढ़ने से....'
क्रिकेट
BCCI ने विराट कोहली और रोहित शर्मा के विजय हजारे ट्रॉफी के मैच का लाइव प्रसारण क्यों नहीं किया? रविचंद्रन अश्विन ने बताया कारण
विराट और रोहित के विजय हजारे ट्रॉफी मैच का लाइव प्रसारण क्यों नहीं किया गया? अश्विन ने बताया कारण
Advertisement

वीडियोज

Aadhaar की तरह अब घर का भी ID, UP का Unique Property Code System | Paisa Live
Dhurandhar पर Dhruv Rathee की टिप्पणी, ट्रोलिंग और बैकलैश के बाद कमेंट्स हटाए
Bollywood News: स्टाइल से लेकर स्माइल तक, बॉलीवुड का क्रिसमस बना सुपर स्पेशल (25.12.2025)
ABP Report: तारिक रहमान...ढाका में इंतकाम! | Bangladesh Violence News | Yunus | Sheikh Hasina
शादी में Risk? Wedding Insurance है Smart Solution | Insurance| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
PAK आर्मी के हाथ में होगी पूरे देश की लगाम, PIA पर भी किया कब्जा; आसिम मुनीर का मुंह ताकेंगे शहबाज!
PAK आर्मी के हाथ में होगी पूरे देश की लगाम, PIA पर भी किया कब्जा; मुनीर का मुंह ताकेंगे शहबाज
राजस्थान
बाड़मेर की DM टीना डाबी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, कांग्रेस सांसद ने की कार्रवाई की मांग
बाड़मेर की DM टीना डाबी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, कांग्रेस सांसद ने की कार्रवाई की मांग
इंडिया
बांग्लादेश हिंसा पर आया शशि थरूर का पहला रिएक्शन, कहा- 'भारत पर आरोप मढ़ने से....'
बांग्लादेश हिंसा पर आया शशि थरूर का पहला रिएक्शन, कहा- 'भारत पर आरोप मढ़ने से....'
क्रिकेट
BCCI ने विराट कोहली और रोहित शर्मा के विजय हजारे ट्रॉफी के मैच का लाइव प्रसारण क्यों नहीं किया? रविचंद्रन अश्विन ने बताया कारण
विराट और रोहित के विजय हजारे ट्रॉफी मैच का लाइव प्रसारण क्यों नहीं किया गया? अश्विन ने बताया कारण
ओटीटी
ओटीटी पर हैं फ्यूचर बताने वाली ये 5 फिल्में, इनमें से एक तो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी
ओटीटी पर हैं फ्यूचर बताने वाली ये 5 फिल्में, इनमें से एक तो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी
विश्व
'ये बुलडोजर एक्शन धार्मिक नहीं', कंबोडिया में भगवान विष्णु की प्रतिमा गिराने पर भारत ने जताई थी चिंता, अब थाईलैंड ने दी सफाई
'बुलडोजर एक्शन धार्मिक नहीं', भगवान विष्णु की प्रतिमा गिराने पर भारत ने जताई चिंता, थाईलैंड की सफाई
हेल्थ
इनफर्टिलिटी से जूझ रही हैं महिलाएं? IVF से पहले और नेचुरल कंसीव के लिए अपनाएं ये 5 एक्सरसाइज
इनफर्टिलिटी से जूझ रही हैं महिलाएं? IVF से पहले और नेचुरल कंसीव के लिए अपनाएं ये 5 एक्सरसाइज
फैशन
अब बाइक चलाते वक्त नहीं जमेंगे हाथ, अपनाएं ये आसान उपाय
अब बाइक चलाते वक्त नहीं जमेंगे हाथ, अपनाएं ये आसान उपाय
ENT LIVE
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Embed widget