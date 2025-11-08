हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR'देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं राहुल गांधी', वोट चोरी के आरोंपों पर बोले आचार्य प्रमोद कृष्णम

UP News: आचार्य प्रमोद कृष्ण ने राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि वह देश में अराजकता फैलाने की सोच रखते हैं, जबकि भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सुरक्षित और स्थिर है.

By : नीतु कुमारी | Updated at : 08 Nov 2025 01:33 PM (IST)
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के 'वोट चोरी' के आरोपों पर पूर्व कांग्रेसी नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने 8 नवंबर को तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि जिन्होंने पूरी जिंदगी देश को लूटा है, देश को चलाया है, उनके दिमाग में हर जगह चोरी ही चलती है. उन्हें सब चोर नजर आते हैं जबकि चोर तो उनके मन में है.

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हर जगह चोरों को देख रहे हैं- संसद से लेकर चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट तक. राहुल को पहले अपना मन ठीक करना चाहिए क्योंकि वह देश में अराजकता फैलाने की सोच रखते हैं. राहुल की सोच नेपाल और बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत में लाने की है, लेकिन देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में सुरक्षित है.

अराजकता फैलाना चाहते हैं राहुल गांधी- आचार्य प्रमोद कृष्ण

आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि राहुल गांधी इस देश की संपत्ति की लूट की बात करते हुए खुद अपने मन की भ्रमित स्थिति दिखा रहे हैं. उन्होंने कहा, "दरअसल राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो देश में अस्थिरता चाहते हैं. वह चाहते हैं कि बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भी अराजक स्थिति पैदा हो, लेकिन वो भूल गए हैं कि ये भारत है, ये महात्मा गांधी का भारत है, सुभाष चंद्र बोस का भारत है, ये भगत सिंह और नरेंद्र मोदी का भारत है. और नरेंद्र मोदी जी के हाथों में देश सुरक्षित है." 

उन्होंने एएनआई को दिए बयान में कहा, "मैंने एक कहावत सुनी थी अली बाबा 40 चोर- तो ये राहुल गांधी और महागठबंधन है ये राहुल गांधी और 40 चोरों का गठबंधन है."

बंगाल सरकार पर भी निशाना

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा स्कूलों में रवींद्रनाथ टैगोर के राज्य गीत को अनिवार्य किए जाने के फैसले पर भी आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ममता बनर्जी को घेरा. उन्होंने कहा, “ममता बनर्जी बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है. उनका सुर्य अस्त होने के कगार पर है. ममता दीदी का शासन बंगाल की सामाजिक एकता को तोड़ चुका है. उन्होंने बंगाल के लोगों के बीच ऐसी कहानियां फैलाने की शुरुआत की है जिससे हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच पूर्ण वैर का माहौल बन सके. ममता बनर्जी हिंदू-मुसलमान को विभाजित कर मुसलमानों की लीडरशिप करना चाहती है. जबकी भारत के मुसलमानों का इसमें कोई दोश नहीं है, भारत का मुसलमान भारतीय है लेकिन ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी अखिलेश यादव या वामपंथि लोग हों, ये उन्हें मुसलमान बना कर रखना चाहते हैं. जबकी नरेंद्र मोदी उन्हें इस देश के मुलृसलमानों को भारतीय मानते हैं. वे कहते हैं मैं 140 करोड़ भारतवासियों का प्रधानमंत्री हूं.”

About the author नीतु कुमारी

एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. झारखंड राइटर्स एसोसिएशन की पूर्व कवयित्री हैं. विषयों को सरलता में पिरोने का हुनर रखती हैं. खाली समय में आध्यात्म, समाजिक और संवेदनाओं की गहराइयों में डूबने का शौक है.
Published at : 08 Nov 2025 12:44 PM (IST)
Acharya Pramod Krishnam DELHI NEWS
