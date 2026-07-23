दिल्ली-नोएडा बॉर्डर पर सघन चेकिंग, जंतर-मंतर प्रदर्शन के बीच हर संदिग्ध गाड़ी चेक कर रही पुलिस

दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे विरोध-प्रदर्शनों के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में अलर्ट घोषित कर दिया गया है. जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट के बीच नोएडा-दिल्ली बॉर्डर पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जहाँ हर संदिग्ध गाड़ी और व्यक्ति की बारीकी से जांच की जा रही है.

गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक चाक-चौबंद कर दिया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की आपराधिक या अवांछित गतिविधि पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके और कानून-व्यवस्था पूरी तरह से कायम रहे.

'जेपी नड्डा के घर पर नहीं करेंगे बातचीत, इस बार हवाबाजी नहीं चाहिए', छात्रों के साथ CJP का ऐलान

अधिकारियों की सीधी निगरानी में अभियान

यह विशेष चेकिंग अभियान डीसीपी नोएडा साद मियां खान और एडीसीपी नोएडा मनीषा सिंह के पर्यवेक्षण में संचालित किया जा रहा है. वहीं, एसीपी-2 नोएडा मयंक तिवारी स्वयं थाना फेस-1 पुलिस टीम के साथ बॉर्डर पर मुस्तैद रहकर इस अभियान की निगरानी कर रहे हैं.

पुलिस टीम बॉर्डर पार करने वाले प्रत्येक दोपहिया और चारपहिया वाहन को रोककर चेक कर रही है. इसके साथ ही, संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान संबंधी दस्तावेजों और उनकी गतिविधियों की भी गहन जांच की जा रही है.

क्या है इस अभियान के प्रमुख उद्देश्य?

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, जंतर-मंतर पर हो रहे प्रदर्शनों को देखते हुए यह कदम एहतियातन उठाया गया है. इसका मकसद केवल अपराधियों पर शिकंजा कसना नहीं है, बल्कि आम जनता की सुरक्षा और सुविधा भी सुनिश्चित करना है:

संदिग्धों पर नजर: प्रदर्शन की आड़ में आपराधिक तत्वों की आवाजाही या कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश को समय रहते रोकना.

दस्तावेजों का सत्यापन: वाहनों के ड्राइविंग लाइसेंस, नंबर प्लेट और अन्य जरूरी कागजातों की जांच.

यातायात प्रबंधन: बॉर्डर पर भारी वाहनों की आवाजाही और यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखना.

यातायात नियमों की अनदेखी पर कट रहे चालान

गौतमबुद्धनगर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा चेकिंग के साथ-साथ यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को भी बख्शा नहीं जा रहा है. बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, गलत नंबर प्लेट और बिना वैध दस्तावेजों के वाहन चलाने वालों के खिलाफ प्रभावी वैधानिक कार्रवाई करते हुए मौके पर ही चालान काटे जा रहे हैं.

नागरिकों से पुलिस की अपील

पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे चेकिंग अभियान के दौरान पैनिक न करें और पुलिस का सहयोग करें. यात्रा के दौरान अपने सभी आवश्यक दस्तावेज साथ रखें और यातायात नियमों का पालन करें. अधिकारियों का कहना है कि जब तक हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो जाते, नोएडा-दिल्ली बॉर्डर पर कानून-व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने के लिए ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे.

नीट पेपर लीक: संजीव मुखिया को CBI से क्लीन चीट पर अरविंद केजरीवाल ने केंद्र को घेरा, 'आप से ना हो पाएगा क्योंकि...'