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दिल्ली में ₹2500 वाली योजना लागू, रक्षाबंधन पर मिलेंगे पैसे

Delhi Lakshmi Yojana: दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि राखी में हम महिलाओ को योजना का लाभ देना शुरू कर देंगे.

Written By : बलराम पांडेय |  Updated at : 28 Jul 2026 04:58 PM (IST)
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रक्षाबंधन से पहले दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने बड़ा ऐलान किया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली की बहनों से जो वादा किया था उसे कैबिनेट में पूरा किया. 2500 रुपये महीने वाली 'लक्ष्मी योजना' को मंजूरी मिल गई है. 1 अगस्त से पोर्टल शुरू हो जाएगा. राखी में हम महिलाओ को योजना का लाभ देना शुरू कर देंगे. 

सीएम रेखा गुप्ता ने एक्स पोस्ट में कहा, "दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए 1 अगस्त से पोर्टल शुरू होगा. पात्र बहनें आवेदन कर सकेंगी और प्रक्रिया पूरी करके रक्षाबंधन पर महिलाओं को ₹2500 की पहली किस्त जारी की जाएगी."

मुख्यमंत्री ने कहा, "हर महीने मिलने वाली यह सहायता किसी मां की दवा का सहारा बनेगी, किसी बेटी की पढ़ाई को गति देगी और किसी परिवार के रोजमर्रा के खर्च में राहत लाएगी. यह सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं, दिल्ली की बहनों के सम्मान, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का संकल्प है. हमारी सरकार ने दिल्ली से किया एक और वादा निभाया है. सभी बहनों को बहुत-बहुत बधाई."

About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
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Published at : 28 Jul 2026 04:47 PM (IST)
Tags :
Rekha Gupta Breaking News Abp News DELHI NEWS
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