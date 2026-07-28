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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: भारी बारिश से जलभराव और ट्रैफिक जाम, रेड अलर्ट जारी

दिल्ली: भारी बारिश से जलभराव और ट्रैफिक जाम, रेड अलर्ट जारी

Delhi Rain News: भारी बारिश के बाद कनॉट प्लेस, जनपथ, लुटियंस दिल्ली की कई सड़कों, भारत मंडपम रोड, बाराखंभा रोड, आईटीओ के पास मथुरा रोड, कालिंदी कुंज और अन्य निचले इलाकों में जलभराव होने की सूचना मिली.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Updated at : 28 Jul 2026 06:54 PM (IST)
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दिल्ली में मंगलवार (28 जुलाई) सुबह भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव हो गया, व्यस्त बाजारों में घुटनों तक पानी भर गया और सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. शहर में बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने दिनभर बादल छाए रहने और भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है. विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले कुछ घंटों के लिए बादलों की गरज और बिजली की चमक के साथ तेज बारिश होने को लेकर 'रेड अलर्ट' जारी किया है.

सुबह से लगातार हो रही बारिश के कारण दिल्ली के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति बन गई. कनॉट प्लेस, जनपथ, लुटियंस दिल्ली की कई सड़कों, भारत मंडपम रोड, बाराखंभा रोड, आईटीओ के पास मथुरा रोड, कालिंदी कुंज और अन्य निचले इलाकों में जलभराव होने की सूचना मिली.

'हमारा प्रयास है मानसून लोगों के लिए परेशानी का कारण न बने'

शहर के कई हिस्सों में जलभराव की खबरों के बीच लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें मिंटो ब्रिज पर यातायात सुचारू रूप से चलता हुआ दिखाई दे रहा है. उन्होंने कहा, ''बारिश लगातार हो रही है, लेकिन मिंटो ब्रिज पर जनजीवन उसी गति से चल रहा है. हमारा प्रयास यही है कि मानसून केवल एक मौसम बनकर रहे, लोगों के लिए परेशानी का कारण न बने.'

सौरभ भारद्वाज ने सदर बाजार का वीडियो किया शेयर

उधर, आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर दिल्ली के सबसे व्यस्त थोक बाजारों में से एक सदर बाजार का एक वीडियो शेयर किया. वीडियो में दिख रहा है कि वहां बारिश का पानी कमर तक भर गया है, तथा स्कूली बच्चों, कार्यालय जाने वालों और खरीदारों को जलमग्न सड़कों से होकर गुजरना पड़ रहा है. विपक्षी नेता ने सोशल मीडिया मंच पर कहा, 'दिल्ली के सबसे बड़े थोक बाजारों में से एक सदर बाजार में स्कूली बच्चे कमर तक भरे बारिश के पानी से गुजर रहे हैं.''

दिल्ली में कई जगहों पर भारी ट्रैफिक जाम

सोशल मीडिया यूजर्स की ओर से शेयर किए गए कुछ पोस्ट के अनुसार, ग्रेटर कैलाश-2 से सावित्री सिनेमा, चिराग दिल्ली, हौज खास और आरके पुरम तक भारी यातायात जाम की सूचना मिली. वहीं, एमबी रोड के दोनों कैरिजवे पर संगम विहार से खानपुर तक भी वाहनों की लंबी कतारें देखी गईं.

 जलभराव के कारण कई प्रमुख सड़कों पर यातायात जाम की स्थिति देखने को मिली. इनमें शंकर विहार के पास एनएच-8, जाकिर हुसैन रोड, दिल्ली कैंट-नरैना फ्लाईओवर-मायापुरी मार्ग, आईटीओ, पुरानी रोहतक रोड, मधुबन चौक-नेताजी सुभाष प्लेस मार्ग, पीरागढ़ी, एम्स के पास एनएच-48, दिल्ली-नोएडा रोड, कालिंदी कुंज और विकास मार्ग समेत अन्य प्रमुख सड़कें शामिल हैं.

दिल्ली में कहां कितनी हुई बारिश?

सुबह 11:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे के बीच पूसा में सबसे अधिक 80 मिलीमीटर (मिमी) बारिश दर्ज की गई. इसके बाद जनकपुरी में 72 मिमी, लोधी रोड में 63.4 मिमी, छतरपुर में 57.5 मिमी, सफदरजंग में 51 मिमी, आयानगर में 50.1 मिमी, नारायणा में 44 मिमी, रिज में 37.3 मिमी, मयूर विहार में 33.5 मिमी और पालम में 26 मिमी बारिश दर्ज की गई. इस तीन घंटे की अवधि में जाफरपुर में आठ मिमी बारिश हुई, जबकि नजफगढ़ में कोई बारिश दर्ज नहीं की गई.

सफदरजंग, पालम में न्यूनतम तापमान में कमी

सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के सामान्य तापमान से 1.8 डिग्री कम रहा. पालम में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.1 डिग्री कम है. वहीं, लोधी रोड में न्यूनतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 0.2 डिग्री कम था. रिज मौसम केंद्र में न्यूनतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2.3 डिग्री कम है, जबकि अयानगर में न्यूनतम तापमान 27.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.1 डिग्री अधिक है.

दिल्ली में ₹2500 वाली योजना लागू, रक्षाबंधन पर मिलेंगे पैसे

Published at : 28 Jul 2026 06:53 PM (IST)
Tags :
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