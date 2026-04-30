बंगाल चुनाव खत्म होते ही I-PAC डायरेक्टर को मिली बेल, सौरभ भारद्वाज ने टाइमिंग पर घेरा

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom AAP ने एजेंसियों के दुरुपयोग पर बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार, जनता को सोचने को कहा.

पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का मतदान बुधवार (29 अप्रैल) को संपन्न हो गए. इसके एक दिन बाद ही दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में I‑PAC केसंस्थापक और निदेशक को नियमित जमानत दे दी. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इसका विरोध नहीं किया. जमानत की टाइमिंग को लेकर अब आम आदमी पार्टी (AAP) ने ED और केंद्र सरकार को घेरा है. आम आदमी पार्टी के दिल्ली इकाई के प्रमुख सौरभ भारद्वाज ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो शेयर कर अपनी प्रतीक्रिया दी है.

दिल्ली के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि I-PAC के उस संस्थापक निदेशक को जिसे ED ने गिरफ्तार किया था, आज उसे जमानत मिल गई. जमानत भी निचली अदालत से मिल गई, जो मैंने कभी नहीं सुना कि ईडी की जमानत निचली अदालत से मिल जाए. जमानत इसलिए मिल गई क्योंकि ED ने इसका विरोध नहीं किया, क्योंकि आप समझिए कि बंगाल में चुनाव हो गए हैं.

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सौरभ भारद्वाज ED के एक्शन की टाइमिंग पर उठाए सवाल

उन्होंने बीजेपी पर अप्रत्यक्ष तौर बीजेपी पर तृणमूल कांग्रेस (TMC) के डाटा के साथ छेड़खानी के आरोप लगाया. उन्होंने आगे कहा, "I-PAC जो काई वर्षों से बंगाल के चुनाव के लिए ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) को तैयारी करवा रही थी. जिनके पास सारी रणनीति थी.. योजना थी. एक-एक उम्मीदवार की प्रोफाइल थी, एक एक निर्वाचन क्षेत्र में कैसे जीतेंगे उसके लिए जो व्यू रचना थी, उसके लिए चुनावों से कुछ दिनों पहले छापा मारा जाता है.

ऑफिस में छापा मारा जाता है. उनके संस्थापक और निदेशक को ED द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और लोगों से भी पूछताछ की जाती है. इतना दबाव बनाया जाता है कि I-PAC ने अपने साथ काम करने वाले ज्यादातर कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज दिया ताकि वो TMC का काम कर सकें. जब चुनाव खत्म हो गया, जे कि कल ही हुआ आज I-PAC के निर्देशक और संस्थापक को जमानत मिल गई."

सौरभ भारद्वाज ने कहा- बीजेपी जीत के लिए कुठ भी कर सकती है

सौरभ भारद्वाज ने आम जनता को अपनी आँखे खोलने और बीजेपी की नीति को समझने के लिए कहा. उन्होंने कहा, "दोस्तों इससे ज्यादा नंगा नाच प्रजातंत्र के अंदर एजेंसियों द्वारा क्या आपने देखा है. चुनाव आयोग ने क्या किया आप सभी ने देखा. ED ने क्या किया आप सभी ने देखा. केंद्र सरकार ने कैसे केंद्रीय बलों को वहां झौंका दिया आप सभी ने देखा. मैं बीजेपी के समर्थकों से, आरएसएस के समर्थकों से पूछना चाहता हूं कि क्या आप इसतरह चुनाव जीतेंगे? अगर आप कुछ सीटें जीत भी जाएंगे तो आप बताएं कि आपने इतने सालों का संघर्ष करके ऐसी पार्टी बनाई जो एक चुनाव में जीत के लिए कुछ भी करने को तैयार है? बीजेपी के लोग सत्ता भोग रहे उनको फर्क नहीं पड़ता है लेकिन आपको सोचने की जरूरत है जिनके लिए अपने दरिया बिछाई, जिनके लिए लड़े, क्या बनाया आपने आपको क्या मिला सोचिएगा."

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