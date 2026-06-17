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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRShiv Sena UBT: उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसद हुए बागी तो संजय सिंह बोले, 'बाला साहेब ने तो...'

Shiv Sena UBT: उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसद हुए बागी तो संजय सिंह बोले, 'बाला साहेब ने तो...'

Sanjay Singh News: शिवसेना (UBT) में बगावत के बीच AAP सांसद संजय सिंह ने BJP पर विपक्षी दलों को तोड़ने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि ED-CBI के डर से पार्टी छोड़ना जनता का भरोसा तोड़ना है.

Reported By : पंकज यादव |  Edited By: सनातन कुमार |  Updated at : 17 Jun 2026 05:22 PM (IST)
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तृणमूल कांग्रेस के बाद शिवसेना (यूबीटी) में भी सांसदों के बागी होने की चर्चा के बीच आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया कि ED, CBI और अन्य जांच एजेंसियों के जरिए विपक्षी नेताओं पर दबाव बनाकर दल-बदल कराया जा रहा है. संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी का लक्ष्य किसी भी तरह संसद में दो-तिहाई बहुमत हासिल करना है और इसके लिए विपक्षी दलों को तोड़ने की राजनीति की जा रही है.

संजय सिंह कहा, "इतिहास हमेशा बहादुरों का लिखा जाता है. कायरों का कोई इतिहास नहीं लिखा जाता. अगर आप ED, CBI, पुलिस से डरकर आज आप ED पार्टी जॉइन करने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप अपने क्षेत्र की जनता को क्या मुंह दिखाएंगे. इसलिए शिवसैनिक तो बड़े बहादुर माने जाते हैं और वे बाला साहेब का नाम लेते हैं. बाला साहेब ने तो इन लोगों को यह कायरता नहीं सिखाई कि आप अपनी ही पार्टी की पीठ में छुरा मारकर, अपनी ही जनता की पीठ में छुरा मारकर दूसरे दल में शामिल हो जाएं."

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उन्होंने आगे कहा, "मुझे लगता है कि यह बात कहीं से भी ठीक नहीं है कि अगर आपको लाखों लोगों ने वोट दिया है, तो आप थोड़ी-सी जांच एजेंसियों की धमकियों से डर जाएं और BJP के आगे घुटने टेक दें. इस समय ED पार्टी के मुखिया नरेंद्र मोदी जी का मकसद किसी भी तरीके से सदन में दो-तिहाई संख्या पूरी करना है. उसके लिए वे हर प्रकार से, जैसे भी उनसे बन सकेगा, पार्टियों को तोड़ने का काम करेंगे."

वन नेशन, वन इलेक्शन पर भी बोले संजय

उन्होंने कहा, "यह बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जिस तरह से ये पार्टियों को तोड़ने में लगे हुए हैं. इसके बाद वन नेशन, वन इलेक्शन है और अगर वन नेशन, वन इलेक्शन हो गया तो इस देश की बाकी क्षेत्रीय पार्टियां अपने आप खत्म हो जाएंगी. उनका वजूद ही मिट जाएगा. क्योंकि मैं वन नेशन, वन इलेक्शन पर बनी JPC का सदस्य हूं. मैं आपको बता सकता हूं कि इससे क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व पूरी तरह समाप्त हो जाएगा."

'हमारे हाथ में कोई एजेंसी नहीं'

संजय सिंह ने कहा, "आपके साथ रहने वाले लोग ही टूट जाएं और वही कमजोर पड़ जाएं, तो विपक्ष इस समय क्या कर सकता है? हमारे हाथ में कोई एजेंसी तो है नहीं. जो कुछ कर रही है, ED पार्टी कर रही है. उसका कोई दीन-ईमान नहीं है."

मुस्लिम सांसदों  पर बोलते हुए सांसद संजय सिंह ने कहा, "कल तक TMC के मुस्लिम सांसदों को BJP वाले गालियां देते थे. यूसुफ पठान से लेकर सभी को गालियां देते थे. कल तक TMC की सांसद सायनी घोष के लिए बीजेपीई कहते थे कि इसका सिर काटकर लाओ, एक करोड़ रुपये इनाम देंगे. अब वही सायनी घोष इनके साथ चली गईं, तो बहुत अच्छी हो गईं. मैं तो BJP के बारे में कहता हूं कि अब सिर्फ दाऊद इब्राहिम का BJP में आना बाकी रह गया है. बाकी भ्रष्टाचारी हो, माफिया हो, गुंडा हो, उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता."

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About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
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Published at : 17 Jun 2026 05:17 PM (IST)
Tags :
BJP SHiv Sena UBT SANJAY SINGH
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