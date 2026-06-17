Shiv Sena UBT: उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसद हुए बागी तो संजय सिंह बोले, 'बाला साहेब ने तो...'

तृणमूल कांग्रेस के बाद शिवसेना (यूबीटी) में भी सांसदों के बागी होने की चर्चा के बीच आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया कि ED, CBI और अन्य जांच एजेंसियों के जरिए विपक्षी नेताओं पर दबाव बनाकर दल-बदल कराया जा रहा है. संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी का लक्ष्य किसी भी तरह संसद में दो-तिहाई बहुमत हासिल करना है और इसके लिए विपक्षी दलों को तोड़ने की राजनीति की जा रही है.

संजय सिंह कहा, "इतिहास हमेशा बहादुरों का लिखा जाता है. कायरों का कोई इतिहास नहीं लिखा जाता. अगर आप ED, CBI, पुलिस से डरकर आज आप ED पार्टी जॉइन करने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप अपने क्षेत्र की जनता को क्या मुंह दिखाएंगे. इसलिए शिवसैनिक तो बड़े बहादुर माने जाते हैं और वे बाला साहेब का नाम लेते हैं. बाला साहेब ने तो इन लोगों को यह कायरता नहीं सिखाई कि आप अपनी ही पार्टी की पीठ में छुरा मारकर, अपनी ही जनता की पीठ में छुरा मारकर दूसरे दल में शामिल हो जाएं."

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उन्होंने आगे कहा, "मुझे लगता है कि यह बात कहीं से भी ठीक नहीं है कि अगर आपको लाखों लोगों ने वोट दिया है, तो आप थोड़ी-सी जांच एजेंसियों की धमकियों से डर जाएं और BJP के आगे घुटने टेक दें. इस समय ED पार्टी के मुखिया नरेंद्र मोदी जी का मकसद किसी भी तरीके से सदन में दो-तिहाई संख्या पूरी करना है. उसके लिए वे हर प्रकार से, जैसे भी उनसे बन सकेगा, पार्टियों को तोड़ने का काम करेंगे."

#WATCH | Delhi: On rumours of a rebellion in Shiv Sena (UBT), AAP MP Sanjay Singh says, "Only the brave are mentioned in history. No history is written for cowards. If you get scared of ED, CBI, Police and join 'ED Party', how will you face the people in your constituency? Shiv… pic.twitter.com/cIFiBToVFI — ANI (@ANI) June 17, 2026

वन नेशन, वन इलेक्शन पर भी बोले संजय

उन्होंने कहा, "यह बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जिस तरह से ये पार्टियों को तोड़ने में लगे हुए हैं. इसके बाद वन नेशन, वन इलेक्शन है और अगर वन नेशन, वन इलेक्शन हो गया तो इस देश की बाकी क्षेत्रीय पार्टियां अपने आप खत्म हो जाएंगी. उनका वजूद ही मिट जाएगा. क्योंकि मैं वन नेशन, वन इलेक्शन पर बनी JPC का सदस्य हूं. मैं आपको बता सकता हूं कि इससे क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व पूरी तरह समाप्त हो जाएगा."

'हमारे हाथ में कोई एजेंसी नहीं'

संजय सिंह ने कहा, "आपके साथ रहने वाले लोग ही टूट जाएं और वही कमजोर पड़ जाएं, तो विपक्ष इस समय क्या कर सकता है? हमारे हाथ में कोई एजेंसी तो है नहीं. जो कुछ कर रही है, ED पार्टी कर रही है. उसका कोई दीन-ईमान नहीं है."

मुस्लिम सांसदों पर बोलते हुए सांसद संजय सिंह ने कहा, "कल तक TMC के मुस्लिम सांसदों को BJP वाले गालियां देते थे. यूसुफ पठान से लेकर सभी को गालियां देते थे. कल तक TMC की सांसद सायनी घोष के लिए बीजेपीई कहते थे कि इसका सिर काटकर लाओ, एक करोड़ रुपये इनाम देंगे. अब वही सायनी घोष इनके साथ चली गईं, तो बहुत अच्छी हो गईं. मैं तो BJP के बारे में कहता हूं कि अब सिर्फ दाऊद इब्राहिम का BJP में आना बाकी रह गया है. बाकी भ्रष्टाचारी हो, माफिया हो, गुंडा हो, उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता."

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