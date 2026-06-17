दिल्ली पुलिस ने ढाई महीने पुराने एक सनसनीखेज ब्लाइंड मर्डर केस का पर्दाफाश करते हुए मृतक के सगे भाई और भाभी को गिरफ्तार किया है. हत्या के बाद शव को कंबलों में लपेटकर प्लास्टिक के बोरे में बंद किया गया और रामा रोड स्थित एक फैक्ट्री के बाहर फेंक दिया गया था. पुलिस की लंबी जांच, टेक्निकल सर्विलांस और सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद इस रहस्यमयी हत्याकांड की गुत्थी सुलझ सकी.

बोरे से उठ रही बदबू ने खोला हत्या का राज

पुलिस के मुताबिक 4 अप्रैल को रामा रोड स्थित एक फैक्ट्री के बाहर सफेद रंग का बड़ा प्लास्टिक का बोरा पड़ा मिला था. जिससे तेज बदबू आ रही थी. जब पुलिस ने बोरा खोला तो उसके अंदर दो कंबलों में लिपटा एक शव मिला. शव बुरी तरह सड़ चुका था और मृतक के दोनों पैर मोबाइल चार्जर की तार से बंधे हुए थे. पहचान के लिए कोई दस्तावेज या सुराग नहीं मिलने से मामला पूरी तरह ब्लाइंड मर्डर बन गया था.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि मृतक की गला दबाकर हत्या की गई थी. उसके सिर पर भी गंभीर चोटों के निशान मिले थे. इसके बाद पुलिस ने हत्या के आरोपियों तक पहुंचने के लिए व्यापक जांच शुरू की.

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300 से ज्यादा सीसीटीवी खंगाले, ई-कार्ट बना सबसे बड़ा सुराग

मामले की जांच के दौरान पुलिस ने 300 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और 200 से ज्यादा ह्यू एंड क्राई नोटिस जारी किए. इसी दौरान एक ई-कार्ट की पहचान हुई जिसका इस्तेमाल शव को ठिकाने लगाने के लिए किया गया था. ई-कार्ट चालक और मजदूरों से पूछताछ के बाद पुलिस लोनी स्थित उस किराए के मकान तक पहुंची जहां हत्या को अंजाम दिया गया था.

पुलिस ने मकान की तलाशी के दौरान खून के धब्बों समेत कई अहम सबूत बरामद किए. जांच में पता चला कि वहां मृतक अमित कुमार अपने छोटे भाई गोपाल और उसकी पत्नी सोमा उर्फ सीमा के साथ रहता था. हत्या के बाद दोनों आरोपी मकान खाली कर फरार हो गए थे.

चार राज्यों में दबिश के बाद दबोचे गए आरोपी

आरोपियों की तलाश में पुलिस ने दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में लगातार छापेमारी की. मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की मदद से पुलिस ने 15 जून को दोनों आरोपियों को रामा रोड स्थित शिव बस्ती इलाके से गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस जांच में शुरुआती तौर पर सामने आया है कि अमित कुमार शराब का आदी था और अपने छोटे भाई की पत्नी सोमा उर्फ सीमा के साथ आपत्तिजनक व्यवहार करता था. आरोप है कि वह उस पर अपनी पत्नी जैसा अधिकार जताता था अनुचित मांगें करता था और शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता था. इसी बात को लेकर घर में अक्सर विवाद होता था.पुलिस का मानना है कि लगातार बढ़ते तनाव और गुस्से के चलते गोपाल और उसकी पत्नी ने अमित की हत्या कर दी.

हत्या में इस्तेमाल सामान की तलाश जारी

फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने, हत्या में इस्तेमाल सामान की बरामदगी और अन्य साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है.आरोपी गोपाल को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है जबकि उसकी पत्नी सोमा उर्फ सीमा को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.पुलिस का दावा है कि आगे की जांच में इस सनसनीखेज हत्याकांड से जुड़े और भी महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं.

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