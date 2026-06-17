हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi News: ढाई महीने बाद ब्लाइंड मर्डर केस में भाई-भाभी निकले हत्यारे, कंबल में लपेटकर बोरे में फेंका था शव

Delhi News: ढाई महीने बाद ब्लाइंड मर्डर केस में भाई-भाभी निकले हत्यारे, कंबल में लपेटकर बोरे में फेंका था शव

Delhi News In Hindi: दिल्ली पुलिस ने ढाई महीने पुराने ब्लाइंड मर्डर केस में मृतक के भाई और भाभी को गिरफ्तार किया है. दोनों हत्यारों ने मर्डर के बाद शव को प्लास्टिक के बोरे में बंद कर फेंक दिया गया था.

Reported By : सुशील कुमार पांडेय |  Edited By: गौरव अग्निहोत्री |  Updated at : 17 Jun 2026 02:27 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली पुलिस ने ढाई महीने पुराने एक सनसनीखेज ब्लाइंड मर्डर केस का पर्दाफाश करते हुए मृतक के सगे भाई और भाभी को गिरफ्तार किया है. हत्या के बाद शव को कंबलों में लपेटकर प्लास्टिक के बोरे में बंद किया गया और रामा रोड स्थित एक फैक्ट्री के बाहर फेंक दिया गया था. पुलिस की लंबी जांच, टेक्निकल सर्विलांस और सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद इस रहस्यमयी हत्याकांड की गुत्थी सुलझ सकी. 

बोरे से उठ रही बदबू ने खोला हत्या का राज

पुलिस के मुताबिक 4 अप्रैल को रामा रोड स्थित एक फैक्ट्री के बाहर सफेद रंग का बड़ा प्लास्टिक का बोरा पड़ा मिला था. जिससे तेज बदबू आ रही थी. जब पुलिस ने बोरा खोला तो उसके अंदर दो कंबलों में लिपटा एक शव मिला. शव बुरी तरह सड़ चुका था और मृतक के दोनों पैर मोबाइल चार्जर की तार से बंधे हुए थे. पहचान के लिए कोई दस्तावेज या सुराग नहीं मिलने से मामला पूरी तरह ब्लाइंड मर्डर बन गया था. 

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि मृतक की गला दबाकर हत्या की गई थी.  उसके सिर पर भी गंभीर चोटों के निशान मिले थे. इसके बाद पुलिस ने हत्या के आरोपियों तक पहुंचने के लिए व्यापक जांच शुरू की. 

Delhi News: दिल्ली-NCR में आतंकी हमलों की साजिश फेल, ISI के इशारे पर चल रहा था नेटवर्क, 7 लोग गिरफ्तार

300 से ज्यादा सीसीटीवी खंगाले, ई-कार्ट बना सबसे बड़ा सुराग

मामले की जांच के दौरान पुलिस ने 300 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और 200 से ज्यादा ह्यू एंड क्राई नोटिस जारी किए.  इसी दौरान एक ई-कार्ट की पहचान हुई जिसका इस्तेमाल शव को ठिकाने लगाने के लिए किया गया था. ई-कार्ट चालक और मजदूरों से पूछताछ के बाद पुलिस लोनी स्थित उस किराए के मकान तक पहुंची जहां हत्या को अंजाम दिया गया था.

पुलिस ने मकान की तलाशी के दौरान खून के धब्बों समेत कई अहम सबूत बरामद किए. जांच में पता चला कि वहां मृतक अमित कुमार अपने छोटे भाई गोपाल और उसकी पत्नी सोमा उर्फ सीमा के साथ रहता था. हत्या के बाद दोनों आरोपी मकान खाली कर फरार हो गए थे. 

चार राज्यों में दबिश के बाद दबोचे गए आरोपी

आरोपियों की तलाश में पुलिस ने दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में लगातार छापेमारी की. मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की मदद से पुलिस ने 15 जून को दोनों आरोपियों को रामा रोड स्थित शिव बस्ती इलाके से गिरफ्तार कर लिया. 

पुलिस जांच में शुरुआती तौर पर सामने आया है कि अमित कुमार शराब का आदी था और अपने छोटे भाई की पत्नी सोमा उर्फ सीमा के साथ आपत्तिजनक व्यवहार करता था. आरोप है कि वह उस पर अपनी पत्नी जैसा अधिकार जताता था अनुचित मांगें करता था और शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता था. इसी बात को लेकर घर में अक्सर विवाद होता था.पुलिस का मानना है कि लगातार बढ़ते तनाव और गुस्से के चलते गोपाल और उसकी पत्नी ने अमित की हत्या कर दी. 

हत्या में इस्तेमाल सामान की तलाश जारी

फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने, हत्या में इस्तेमाल सामान की बरामदगी और अन्य साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है.आरोपी गोपाल को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है जबकि उसकी पत्नी सोमा उर्फ सीमा को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.पुलिस का दावा है कि आगे की जांच में इस सनसनीखेज हत्याकांड से जुड़े और भी महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं. 

Delhi Weather: 21 जून तक दिल्ली को भिगाएगी बारिश, मौसम रहेगा खुशनुमा, जानें आज के मौसम का हाल

Published at : 17 Jun 2026 02:26 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS DELHI POLICE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
Delhi News: ढाई महीने बाद ब्लाइंड मर्डर केस में भाई-भाभी निकले हत्यारे, कंबल में लपेटकर बोरे में फेंका था शव
ढाई महीने बाद ब्लाइंड मर्डर केस में भाई-भाभी निकले हत्यारे, कंबल में लपेटकर बोरे में फेंका था शव
दिल्ली NCR
Delhi News: 'व्यक्तिगत परेशानी कानून से ऊपर नहीं', स्पेशल मैरिज एक्ट पर दिल्ली हाई कोर्ट सख्त
'व्यक्तिगत परेशानी कानून से ऊपर नहीं', स्पेशल मैरिज एक्ट पर दिल्ली हाई कोर्ट सख्त
दिल्ली NCR
Delhi News: दिल्ली-NCR में आतंकी हमलों की साजिश फेल, ISI के इशारे पर चल रहा था नेटवर्क, 7 लोग गिरफ्तार
दिल्ली-NCR में आतंकी हमलों की साजिश फेल, ISI के इशारे पर चल रहा था नेटवर्क, 7 लोग गिरफ्तार
दिल्ली NCR
Explained: दिल्ली NCR में बना CNCR और तीन नए जोन का कॉन्सेप्ट क्या, जब सिमट नहीं रहा तो बदलाव क्यों? जानें सबकुछ
दिल्ली NCR में बना CNCR और तीन नए जोन का कॉन्सेप्ट क्या, जब सिमट नहीं रहा तो बदलाव क्यों?
Advertisement

वीडियोज

Shiv Sena UBT Crisis: और कितने सांसद छोड़ेगें Uddhav Thackeray का साथ?| Maharashtra Shiv Sena Split
Shiv Sena UBT Split: Uddhav Thackeray की पार्टी में फिर बगावत! 6 सांसद अलग? | Shinde | Eknath Shinde
G7Summit | Iran US War | PM Modi | Trump:16 महीने बाद मोदी-ट्रंप की बड़ी मुलाकात! | France |Breaking
Shiv Sena UBT Split: Eknath Shinde का बड़ा ऑपरेशन! उद्धव गुट में मची हलचल | Mumbai |Uddhav Thackeray
Sansani | Crime News: काले जादू का जाल... आबरू पर हाथ !' | MP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
NEET री-एग्जाम से पहले Telegram बैन पर भड़के राहुल गांधी, कहा- जेबें कैंची से काटी जाएंगी और फिर WhatsApp?
NEET री-एग्जाम से पहले Telegram बैन पर भड़के राहुल गांधी, कहा- जेबें कैंची से काटी जाएंगी और फिर WhatsApp?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा टूट जाएगी? ओपी राजभर के दावे पर अखिलेश यादव की पहली प्रतिक्रिया, सुभासपा चीफ पर कर दिया बड़ा दावा
सपा टूट जाएगी? ओपी राजभर के दावे पर अखिलेश यादव की पहली प्रतिक्रिया, सुभासपा चीफ पर कर दिया बड़ा दावा
विश्व
G7 Summit Viral Video: G7 में जेलेंस्की करने लगे मेलोनी को Kiss, असहज हुईं इटली की पीएम? VIDEO वायरल
G7 में जेलेंस्की करने लगे मेलोनी को Kiss, असहज हुईं इटली की पीएम? VIDEO वायरल
स्पोर्ट्स
IND VS AFG: IPL का चमकता सितारा, विराट कोहली को किया था परेशान, भारत के लिए डेब्यू करने वाले प्रिंस यादव कौन
IPL का चमकता सितारा, विराट कोहली को किया था परेशान, भारत के लिए डेब्यू करने वाले प्रिंस यादव कौन
बॉलीवुड
'दिल तो पागल है' में काजोल-मनीषा ने ठुकरा दिया था 'निशा' का किरदार, करिश्मा कपूर का खुलासा, चौंकाने वाली वजह भी बताई
'दिल तो पागल है' में कई एक्ट्रेसेस ने ठुकरा दिया था 'निशा' का किरदार, चौंका देगी वजह
विश्व
PoK में पाकिस्तान की नई साजिश, 56 मौतों के बाद भी नहीं टूटा आंदोलन, शहबाज-मुनीर ने अब बॉर्डर पर रोके राशन से भरे ट्रक
PoK में PAK की नई साजिश, 56 मौतों के बाद भी नहीं टूटा आंदोलन, बॉर्डर पर रोके राशन से भरे ट्रक
इंडिया
सभी 22 लाख छात्र क्यों दें दोबारा एग्जाम? NEET UG परीक्षा को लेकर नई याचिका, CJI सूर्यकांत ने सुनते ही दिया ये जवाब
सभी 22 लाख छात्र क्यों दें दोबारा एग्जाम? NEET UG परीक्षा को लेकर नई याचिका, CJI सूर्यकांत ने सुनते ही दिया ये जवाब
फूड
Kids Tiffin Menu: बच्चों के टिफिन मेन्यू में शामिल कर लें ये 5 चीजें, रोजाना खाली होकर आएगा लंच बॉक्स
बच्चों के टिफिन मेन्यू में शामिल कर लें ये 5 चीजें, रोजाना खाली होकर आएगा लंच बॉक्स
ABP NEWS
Viral News: अनंत अंबानी ने किसको देखकर झुकाया सिर और किया प्रणाम?
Viral News: अनंत अंबानी ने किसको देखकर झुकाया सिर और किया प्रणाम?
ABP NEWS
Viral News: मंच पर शिवराज सिंह चौहान को कौन सी बात लग गई बुरी?
Viral News: मंच पर शिवराज सिंह चौहान को कौन सी बात लग गई बुरी?
ABP NEWS
महाकाल के दर पर पहुंचीं हरियाणवी सिंगर प्रांजल दहिया, किए बाबा के दर्शन
महाकाल के दर पर पहुंचीं हरियाणवी सिंगर प्रांजल दहिया, किए बाबा के दर्शन
ABP NEWS
भंडारा खिला रहे हैं या एहसान कर रहे हैं? बीजेपी नेता राघवेंद्र प्रताप?
भंडारा खिला रहे हैं या एहसान कर रहे हैं? बीजेपी नेता राघवेंद्र प्रताप?
ABP NEWS
पार्किंग में स्पीड का खेल, मां-बेटी पर चढ़ गई कार
पार्किंग में स्पीड का खेल, मां-बेटी पर चढ़ गई कार
Embed widget