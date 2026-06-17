हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi News: अब आधार के लिए नहीं होगी भागदौड़, विकासपुरी में एक ही छत के नीचे मिलेंगी सभी सेवाएं

Delhi News: अब आधार के लिए नहीं होगी भागदौड़, विकासपुरी में एक ही छत के नीचे मिलेंगी सभी सेवाएं

Delhi News In Hindi: विकासपुरी में अत्याधुनिक आधार सेवा केंद्र शुरू हो गया है. अब स्थानीय लोगों को आधार बनवाने, अपडेट कराने या अन्य सेवाओं के लिए दूर भागना नहीं पड़ेगा.

Reported By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी |  Updated at : 17 Jun 2026 03:10 PM (IST)
Preferred Sources

पश्चिमी दिल्ली के विकासपुरी में आधार सेवाओं को और सुलभ बनाने के लिए एक अत्याधुनिक आधार सेवा केंद्र शुरू कर दिया गया है. अब इस इलाके के लाखों नागरिकों को आधार कार्ड बनवाने, विवरण अपडेट कराने या अन्य सेवाओं के लिए दूर-दराज के कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. 

नए केंद्र का उद्घाटन दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने किया. इस मौके पर दिल्ली सरकार में परिवहन, स्वास्थ्य एवं आईटी मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह और सांसद कमलजीत सहरावत भी मौजूद रहीं. यह केंद्र यूआईडीएआई के विस्तार अभियान का हिस्सा है, जिसके तहत राजधानी में आधार सेवाओं का नेटवर्क मजबूत किया जा रहा है.

Delhi News: ढाई महीने बाद ब्लाइंड मर्डर केस में भाई-भाभी निकले हत्यारे, कंबल में लपेटकर बोरे में फेंका था शव

उपराज्यपाल का जोर बायोमेट्रिक अपडेट पर

उद्घाटन कार्यक्रम में उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि आधार अब सिर्फ पहचान पत्र नहीं रह गया है, बल्कि देश की डिजिटल शासन व्यवस्था का अहम स्तंभ बन चुका है. डीबीटी, ई-केवाईसी और अन्य योजनाओं में आधार की भूमिका लगातार बढ़ रही है. उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि बच्चों के आधार में बायोमेट्रिक विवरण समय पर अपडेट कराएं, अन्यथा भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में दिक्कत हो सकती है. डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि विकासपुरी केंद्र के शुरू होने से पश्चिमी दिल्ली के लोगों का समय और मेहनत दोनों बचेगा. सरकार जन्म पंजीकरण प्रक्रिया को नवजात शिशुओं के आधार नामांकन से जोड़ने की दिशा में काम कर रही है. 

आधुनिक सुविधाओं से लैस केंद्र

नया केंद्र पूरी तरह वातानुकूलित है. यहां टोकन सिस्टम के माध्यम से व्यवस्थित तरीके से सेवाएं दी जाएंगी.


केंद्र पर निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध होंगी:


  • नए आधार कार्ड के लिए नामांकन

  • फिंगरप्रिंट, आइरिस और फोटो अपडेट

  • नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर व ईमेल में संशोधन

  • 5 और 15 वर्ष पूरे करने वाले बच्चों के लिए निशुल्क बायोमेट्रिक अपडेट

  • ई-आधार डाउनलोड और प्रिंट की सुविधा

मंत्री ने बताया कि जल्द ही मध्य दिल्ली और उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भी नए आधार केंद्र खोले जाएंगे. सभी केंद्रों पर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की सुविधा पहले से उपलब्ध है. 

स्थानीय लोगों ने जताई खुशी

विकासपुरी निवासी डिंपल ने कहा, “अब आधार से जुड़े सारे काम एक ही जगह पर हो जाएंगे, बहुत सुविधा मिलेगी.” वहीं कर्मवीर शेखर ने कहा कि आज के समय में आधार हर जरूरी काम का हिस्सा है, इसलिए लोकल स्तर पर बेहतर सुविधा बेहद उपयोगी साबित होगी.

Delhi News: ढाई महीने बाद ब्लाइंड मर्डर केस में भाई-भाभी निकले हत्यारे, कंबल में लपेटकर बोरे में फेंका था शव

Published at : 17 Jun 2026 03:10 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS Vikaspuri News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
Delhi News: अब आधार के लिए नहीं होगी भागदौड़, विकासपुरी में एक ही छत के नीचे मिलेंगी सभी सेवाएं
दिल्ली में अब आधार के लिए नहीं होगी भागदौड़, विकासपुरी में एक ही छत के नीचे मिलेंगी सभी सेवाएं
दिल्ली NCR
Delhi News: ढाई महीने बाद ब्लाइंड मर्डर केस में भाई-भाभी निकले हत्यारे, कंबल में लपेटकर बोरे में फेंका था शव
ढाई महीने बाद ब्लाइंड मर्डर केस में भाई-भाभी निकले हत्यारे, कंबल में लपेटकर बोरे में फेंका था शव
दिल्ली NCR
Delhi News: 'व्यक्तिगत परेशानी कानून से ऊपर नहीं', स्पेशल मैरिज एक्ट पर दिल्ली हाई कोर्ट सख्त
'व्यक्तिगत परेशानी कानून से ऊपर नहीं', स्पेशल मैरिज एक्ट पर दिल्ली हाई कोर्ट सख्त
दिल्ली NCR
Delhi News: दिल्ली-NCR में आतंकी हमलों की साजिश फेल, ISI के इशारे पर चल रहा था नेटवर्क, 7 लोग गिरफ्तार
दिल्ली-NCR में आतंकी हमलों की साजिश फेल, ISI के इशारे पर चल रहा था नेटवर्क, 7 लोग गिरफ्तार
Advertisement

वीडियोज

Raushan Anand Brother Death: खान सर, रौशन सर और 'वो'! ये तीसरा आदमी कौन है? |ABPLIVE
Shiv Sena UBT Crisis: और कितने सांसद छोड़ेगें Uddhav Thackeray का साथ?| Maharashtra Shiv Sena Split
Shiv Sena UBT Split: Uddhav Thackeray की पार्टी में फिर बगावत! 6 सांसद अलग? | Shinde | Eknath Shinde
G7Summit | Iran US War | PM Modi | Trump:16 महीने बाद मोदी-ट्रंप की बड़ी मुलाकात! | France |Breaking
Shiv Sena UBT Split: Eknath Shinde का बड़ा ऑपरेशन! उद्धव गुट में मची हलचल | Mumbai |Uddhav Thackeray
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
India Defence Production: जंग के साजो-सामान पर भारत ने खर्च किया 1.78 लाख करोड़ रुपए, 5 साल में डबल, उड़ेंगे PAK के होश
जंग के साजो-सामान पर भारत ने खर्च किया 1.78 लाख करोड़ रुपए, 5 साल में डबल, उड़ेंगे PAK के होश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा टूट जाएगी? ओपी राजभर के दावे पर अखिलेश यादव की पहली प्रतिक्रिया, सुभासपा चीफ पर कर दिया बड़ा दावा
सपा टूट जाएगी? ओपी राजभर के दावे पर अखिलेश यादव की पहली प्रतिक्रिया, सुभासपा चीफ पर कर दिया बड़ा दावा
विश्व
G7 Summit Viral Video: G7 में जेलेंस्की करने लगे मेलोनी को Kiss, असहज हुईं इटली की पीएम? VIDEO वायरल
G7 में जेलेंस्की करने लगे मेलोनी को Kiss, असहज हुईं इटली की पीएम? VIDEO वायरल
स्पोर्ट्स
IND VS AFG: IPL का चमकता सितारा, विराट कोहली को किया था परेशान, भारत के लिए डेब्यू करने वाले प्रिंस यादव कौन
IPL का चमकता सितारा, विराट कोहली को किया था परेशान, भारत के लिए डेब्यू करने वाले प्रिंस यादव कौन
बॉलीवुड
'दिल तो पागल है' में काजोल-मनीषा ने ठुकरा दिया था 'निशा' का किरदार, करिश्मा कपूर का खुलासा, चौंकाने वाली वजह भी बताई
'दिल तो पागल है' में कई एक्ट्रेसेस ने ठुकरा दिया था 'निशा' का किरदार, चौंका देगी वजह
इंडिया
NEET री-एग्जाम से पहले Telegram बैन पर भड़के राहुल गांधी, कहा- जेबें कैंची से काटी जाएंगी और फिर WhatsApp?
NEET री-एग्जाम से पहले Telegram बैन पर भड़के राहुल गांधी, कहा- जेबें कैंची से काटी जाएंगी और फिर WhatsApp?
इंडिया
सभी 22 लाख छात्र क्यों दें दोबारा एग्जाम? NEET UG परीक्षा को लेकर नई याचिका, CJI सूर्यकांत ने सुनते ही दिया ये जवाब
सभी 22 लाख छात्र क्यों दें दोबारा एग्जाम? NEET UG परीक्षा को लेकर नई याचिका, CJI सूर्यकांत ने सुनते ही दिया ये जवाब
फूड
Kids Tiffin Menu: बच्चों के टिफिन मेन्यू में शामिल कर लें ये 5 चीजें, रोजाना खाली होकर आएगा लंच बॉक्स
बच्चों के टिफिन मेन्यू में शामिल कर लें ये 5 चीजें, रोजाना खाली होकर आएगा लंच बॉक्स
ABP NEWS
Viral News: अनंत अंबानी ने किसको देखकर झुकाया सिर और किया प्रणाम?
Viral News: अनंत अंबानी ने किसको देखकर झुकाया सिर और किया प्रणाम?
ABP NEWS
Viral News: मंच पर शिवराज सिंह चौहान को कौन सी बात लग गई बुरी?
Viral News: मंच पर शिवराज सिंह चौहान को कौन सी बात लग गई बुरी?
ABP NEWS
महाकाल के दर पर पहुंचीं हरियाणवी सिंगर प्रांजल दहिया, किए बाबा के दर्शन
महाकाल के दर पर पहुंचीं हरियाणवी सिंगर प्रांजल दहिया, किए बाबा के दर्शन
ABP NEWS
भंडारा खिला रहे हैं या एहसान कर रहे हैं? बीजेपी नेता राघवेंद्र प्रताप?
भंडारा खिला रहे हैं या एहसान कर रहे हैं? बीजेपी नेता राघवेंद्र प्रताप?
ABP NEWS
पार्किंग में स्पीड का खेल, मां-बेटी पर चढ़ गई कार
पार्किंग में स्पीड का खेल, मां-बेटी पर चढ़ गई कार
Embed widget