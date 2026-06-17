Delhi News: अब आधार के लिए नहीं होगी भागदौड़, विकासपुरी में एक ही छत के नीचे मिलेंगी सभी सेवाएं

पश्चिमी दिल्ली के विकासपुरी में आधार सेवाओं को और सुलभ बनाने के लिए एक अत्याधुनिक आधार सेवा केंद्र शुरू कर दिया गया है. अब इस इलाके के लाखों नागरिकों को आधार कार्ड बनवाने, विवरण अपडेट कराने या अन्य सेवाओं के लिए दूर-दराज के कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे.

नए केंद्र का उद्घाटन दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने किया. इस मौके पर दिल्ली सरकार में परिवहन, स्वास्थ्य एवं आईटी मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह और सांसद कमलजीत सहरावत भी मौजूद रहीं. यह केंद्र यूआईडीएआई के विस्तार अभियान का हिस्सा है, जिसके तहत राजधानी में आधार सेवाओं का नेटवर्क मजबूत किया जा रहा है.

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उपराज्यपाल का जोर बायोमेट्रिक अपडेट पर

उद्घाटन कार्यक्रम में उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि आधार अब सिर्फ पहचान पत्र नहीं रह गया है, बल्कि देश की डिजिटल शासन व्यवस्था का अहम स्तंभ बन चुका है. डीबीटी, ई-केवाईसी और अन्य योजनाओं में आधार की भूमिका लगातार बढ़ रही है. उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि बच्चों के आधार में बायोमेट्रिक विवरण समय पर अपडेट कराएं, अन्यथा भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में दिक्कत हो सकती है. डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि विकासपुरी केंद्र के शुरू होने से पश्चिमी दिल्ली के लोगों का समय और मेहनत दोनों बचेगा. सरकार जन्म पंजीकरण प्रक्रिया को नवजात शिशुओं के आधार नामांकन से जोड़ने की दिशा में काम कर रही है.

आधुनिक सुविधाओं से लैस केंद्र

नया केंद्र पूरी तरह वातानुकूलित है. यहां टोकन सिस्टम के माध्यम से व्यवस्थित तरीके से सेवाएं दी जाएंगी.



केंद्र पर निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध होंगी:



नए आधार कार्ड के लिए नामांकन

नए आधार कार्ड के लिए नामांकन

फिंगरप्रिंट, आइरिस और फोटो अपडेट

फिंगरप्रिंट, आइरिस और फोटो अपडेट

नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर व ईमेल में संशोधन

नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर व ईमेल में संशोधन

5 और 15 वर्ष पूरे करने वाले बच्चों के लिए निशुल्क बायोमेट्रिक अपडेट

5 और 15 वर्ष पूरे करने वाले बच्चों के लिए निशुल्क बायोमेट्रिक अपडेट

ई-आधार डाउनलोड और प्रिंट की सुविधा

मंत्री ने बताया कि जल्द ही मध्य दिल्ली और उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भी नए आधार केंद्र खोले जाएंगे. सभी केंद्रों पर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की सुविधा पहले से उपलब्ध है.

स्थानीय लोगों ने जताई खुशी

विकासपुरी निवासी डिंपल ने कहा, “अब आधार से जुड़े सारे काम एक ही जगह पर हो जाएंगे, बहुत सुविधा मिलेगी.” वहीं कर्मवीर शेखर ने कहा कि आज के समय में आधार हर जरूरी काम का हिस्सा है, इसलिए लोकल स्तर पर बेहतर सुविधा बेहद उपयोगी साबित होगी.

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