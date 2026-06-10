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हिंदी न्यूज़राज्यछत्तीसगढ़मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया सीएम हेल्पलाइन का अवलोकन, नागरिकों को समयबद्ध समाधान का आश्वासन

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया सीएम हेल्पलाइन का अवलोकन, नागरिकों को समयबद्ध समाधान का आश्वासन

Raipur News In Hindi: छत्तीसगढ़ CM विष्णुदेव साय ने CM हेल्पलाइन 1076 का अवलोकन किया. कॉलर पूनाराम ठाकरे से सीधे बात कर समस्या के समाधान का आश्वासन दिया.

By : एबीपी न्यूज़ डेस्क | Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी | Updated at : 10 Jun 2026 12:50 PM (IST)
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रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोमवार को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन एवं शिकायत प्रबंधन प्रणाली 1076 का अवलोकन किया. उन्होंने हेल्पलाइन सेंटर पहुंचकर शिकायत पंजीयन, निगरानी और समाधान की पूरी प्रक्रिया का निरीक्षण किया. साथ ही अधिकारियों को नागरिकों को बेहतर और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. 

इस दौरान मुख्यमंत्री ने हेल्पलाइन पर कॉल करने वाले रायपुर निवासी पूनाराम ठाकरे से खुद बात की. ठाकरे ने आय प्रमाण पत्र संबंधी अपनी समस्या बताई, जिस पर मुख्यमंत्री ने उन्हें जल्द समाधान का आश्वासन दिया. 

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पारदर्शी और जवाबदेह शासन को नया आयाम

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह व्यवस्था शासन और जनता के बीच संवाद को मजबूत बनाने का प्रभावी माध्यम है. इसमें 1,200 से अधिक शिकायत श्रेणियां और लगभग 8,000 अधिकारी विभिन्न स्तरों पर मैप किए गए हैं. बहु-स्तरीय एस्केलेशन प्रणाली के माध्यम से शिकायतों की सतत निगरानी की जा रही है.

युवाओं को रोजगार के अवसर

मुख्यमंत्री ने हेल्पलाइन संचालन में कार्यरत युवाओं से बातचीत भी की. बताया गया कि इस व्यवस्था से स्थानीय युवाओं को रोजगार मिला है, जिससे सेवा गुणवत्ता और रोजगार सृजन दोनों को बढ़ावा मिल रहा है. 

मंत्रियों ने भी किया अवलोकन

इस मौके पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम, खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, कौशल विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे. सभी मंत्रियों ने हेल्पलाइन की कार्यप्रणाली का अवलोकन किया. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि शिकायतों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जाए और डेटा आधारित निर्णय प्रक्रिया को मजबूत बनाया जाए.

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Published at : 10 Jun 2026 12:50 PM (IST)
Tags :
Raipur News Chhattisgarh News CM Vishnudev Say
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