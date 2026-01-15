छत्तीसगढ़ में आईपीएल मैचों की तैयारी, आरसीबी ने मुख्यमंत्री साय को भेंट की टीम की जर्सी

Chhattisgarh News: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को टीम की आधिकारिक जर्सी भेंट की और रायपुर में प्रस्तावित आईपीएल मैच के आयोजन के लिए औपचारिक आमंत्रण दिया. जर्सी सौंपने के दौरान आरसीबी के वाइस प्रेसिडेंट राजेश मेनन और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के संयुक्त सचिव प्रभतेज सिंह भाटिया भी मौजूद थे.

खेलों का आयोजन राज्य के लिए गर्व की बात- मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि रायपुर में अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजन होना पूरे राज्य के लिए गर्व की बात है. उन्होंने कहा कि इससे न सिर्फ युवाओं में क्रिकेट और अन्य खेलों के प्रति उत्साह बढ़ेगा, बल्कि राज्य की खेल अधोसंरचना को भी मजबूती मिलेगी. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भरोसा दिलाया कि सरकार खेल और युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए हर स्तर पर सहयोग देने के लिए तैयार है.

उन्होंने कहा कि आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट का आयोजन रायपुर को देश के खेल मानचित्र पर एक नई पहचान देगा. इससे शहर में पर्यटन, होटल उद्योग और स्थानीय कारोबार को भी लाभ मिलेगा. बड़े खेल आयोजनों से राज्य के युवाओं को भी नई प्रेरणा मिलेगी और उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने कौशल दिखाने का मौका मिल सकेगा.

राज्य के लिए कई नए अवसर लेकर आएगा आईपीएल

आरसीबी के अधिकारियों ने बताया कि रायपुर की सुविधाएं, स्टेडियम और तैयारियां आईपीएल मैचों के लिए उपयुक्त हैं. वे उम्मीद करते हैं कि जल्द ही रायपुर क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बड़े केंद्र के रूप में उभरेगा.

आईपीएल मैच का आयोजन राज्य के लिए कई नए अवसर लेकर आएगा—चाहे वह रोजगार के रूप में हो, पर्यटन बढ़ने के रूप में या खेल संस्कृति के विकास के रूप में. इस मुलाकात के बाद यह स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ सरकार और खेल संस्थाएं मिलकर रायपुर को एक उभरते हुए स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही हैं.