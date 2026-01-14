Chhattisgarh: SDM की मौजूदगी में हुआ अश्लील डांस, 3 पुलिसवाले सस्पेंड, जांच समिति का गठन

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है, जिसमें एक अश्लील डांस कार्यक्रम को लेकर प्रशासन और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं. यह घटना जिले के देवभोग पुलिस स्टेशन क्षेत्र के उरमल गांव की है. पिछले हफ्ते इस इलाके में ऑर्केस्ट्रा संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें कुछ बार डांसरों ने अश्लील डांस प्रस्तुत किया.

एसडीएम और पुलिस अधिकारी मौजूद

जानकारी के मुताबिक, इस कार्यक्रम के लिए मैनपुर के एसडीएम तुलसीदास मरकाम ने अनुमति प्रदान की थी. कार्यक्रम के दौरान एसडीएम तुलसीदास मरकाम और कई पुलिस अधिकारी भी उपस्थित थे. कार्यक्रम 5 से 10 जनवरी तक आयोजित हुआ. प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में यह डांस कार्यक्रम संपन्न हुआ.

प्रशासन ने की कड़ी कार्रवाई

कार्यक्रम की जानकारी मिलने के बाद गरियाबंद के जिलाधिकारी भगवान सिंह उइके ने तत्काल कार्रवाई की. उन्होंने एसडीएम तुलसीदास मरकाम को उनके पद से हटा दिया और उनके खिलाफ जांच समिति का गठन कर दिया. जांच आज से शुरू हो चुकी है.

पुलिस अधिकारियों पर भी कार्रवाई

साथ ही, इस मामले में तीन पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया. निलंबित अधिकारियों में हेड कांस्टेबल दिलोचन रावते, कांस्टेबल शुभम चौहान और कांस्टेबल जय कंसारी शामिल हैं. उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है.

प्रशासन का उद्देश्य

जिलाधिकारी भगवान सिंह उइके ने स्पष्ट किया कि इस प्रकार की घटनाओं को लेकर प्रशासन सख्त कदम उठा रहा है. अधिकारियों की उपस्थिति में होने वाले अनुचित कार्यक्रम की अनुमति और निगरानी पर सवाल उठे हैं, इसलिए सभी जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई जरूरी मानी गई.

