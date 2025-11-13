छत्तीसगढ़: दिव्यांग खिलाड़ी की मदद के लिए आगे आए CM साय, व्हीलचेयर के लिए दिए 90 हजार

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यछत्तीसगढ़छत्तीसगढ़: दिव्यांग खिलाड़ी की मदद के लिए आगे आए CM साय, व्हीलचेयर के लिए दिए 90 हजार

Chhattisgarh News: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जनदर्शन में अभनपुर के दिव्यांग रग्बी खिलाड़ी पिंटू राम साहू को व्हीलचेयर और खेल सामग्री के लिए 90 हजार रुपये की आर्थिक सहायता तुरंत स्वीकृत की.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 13 Nov 2025 06:49 PM (IST)
Preferred Sources

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने गुरुवार (13 नवंबर) को अपने निवास पर आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम में एक बार फिर संवेदनशीलता का परिचय देते हुए एक दिव्यांग खिलाड़ी की तत्काल मदद की. रायपुर जिले के अभनपुर से आए दिव्यांग रग्बी खिलाड़ी पिंटू राम साहू की मांग पर मुख्यमंत्री ने त्वरित निर्णय लेते हुए 90 हजार रुपये का आर्थिक अनुदान तुरंत स्वीकृत किया.

व्हीलचेयर के लिए मांगी थी मदद जनदर्शन कार्यक्रम में अपनी फरियाद लेकर पहुंचे साहू ने मुख्यमंत्री को बताया कि वे व्हीलचेयर और आवश्यक खेल सामग्री की कमी के कारण अपने खेल को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं. उन्होंने खेल सामग्री खरीदने के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लगाई.

मुख्यमंत्री ने साहू की परिस्थितियों, उनकी खेल के प्रति प्रतिबद्धता और आवश्यकता को समझते हुए, अधिकारियों को तत्काल निर्देश दिए. कुछ ही पलों में 90 हजार रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत कर, मुख्यमंत्री ने साहू को चेक प्रदान कर उनकी सहायता की.

कौन हैं पिंटू राम साहू? 

आवेदक पिंटू राम साहू ने बताया कि वे बी.ए. फाइनल ईयर के छात्र हैं और दिव्यांगता के बावजूद उनका जज्बा कम नहीं हुआ है. वे पिछले चार वर्षों से रग्बी खेल से जुड़े हुए हैं. उन्होंने 2 अक्टूबर 2025 को ही ग्वालियर में आयोजित एक रग्बी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था. श्री साहू ने बताया कि वे खेल में ही अपना भविष्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

मदद पाकर बोले- 'अब छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करूंगा'

मुख्यमंत्री के हाथों तत्काल सहायता का चेक प्राप्त होने पर साहू ने गहरी खुशी व्यक्त की. उन्होंने कहा कि यह सहयोग उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है. उन्होंने मुख्यमंत्री साय के प्रति आभार जताते हुए कहा कि इस राशि से वे अपनी खेल की जरूरतें पूरी कर पाएंगे और अब वे खेल में और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए लगातार मेहनत करेंगे और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करने का पूरा प्रयास करेंगे.

Published at : 13 Nov 2025 06:49 PM (IST)
Chhattisgarh News Vishnu Deo Sai
