'जवानों का साहस सराहनीय, 2026 तक नक्सलवाद खत्म होगा', बीजापुर मुठभेड़ पर बोले CM विष्णुदेव साय
Bijapur Naxal Encounter: छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षाबलों ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए 6 माओवादियों को मार गिराया, जिनमें 8 लाख का इनामी कन्ना उर्फ बुचन्ना भी शामिल है.
छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षाबलों को एक महत्वपूर्ण और निर्णायक सफलता मिली है. जिले के नेशनल पार्क क्षेत्र में आज छत्तीसगढ़ पुलिस, जिला रिज़र्व गार्ड (DRG) और स्पेशल टास्क फोर्स (STF) की संयुक्त कार्रवाई में छह माओवादी मारे गए.
इस मुठभेड़ की सबसे बड़ी उपलब्धि 8 लाख रुपये के इनामी माओवादी कन्ना ऊर्फ बुचन्ना का मारा जाना है.
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, कन्ना उर्फ बुचन्ना लंबे समय से इस क्षेत्र में हिंसा, भय फैलाने और माओवादी गतिविधियों को संचालित करने में लिप्त था. इस कार्रवाई को 'लाल आतंक' के समूल नाश की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.
मुख्यमंत्री ने की जवानों की सराहना
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सुरक्षाबलों की इस बड़ी सफलता की सराहना की है. उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि हमारे पुलिस बलों के "उत्कृष्ट समन्वय, साहस और सटीक रणनीति" का स्पष्ट परिणाम है. उन्होंने इस अभियान में शामिल सभी जवानों को बधाई दी.
'मिशन मोड' में 2026 तक खात्मे का लक्ष्य
मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर नक्सलवाद के प्रति अपनी सरकार के संकल्प को दोहराया. उन्होंने कहा, "छत्तीसगढ़ सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद के पूर्ण उन्मूलन के संकल्प के साथ 'मिशन मोड' में कार्य कर रही है."
उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार और सभी सुरक्षा एजेंसियाँ एकजुट होकर इस लड़ाई को इसके निर्णायक अंत तक ले जाने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध हैं.
