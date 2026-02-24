हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यछत्तीसगढ़छत्तीसगढ़ बजट 2026: युवाओं-किसानों को सौगात या चुनावी संदेश? विष्णुदेव सरकार के तीसरे बजट में क्या खास?

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ विधानसभा में 24 फरवरी को विष्णुदेव साय सरकार का तीसरा बजट पेश होगा. युवाओं, किसानों, महिलाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर और नक्सल मुक्त विकास पर खास फोकस संभव है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 24 Feb 2026 10:48 AM (IST)
छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज 24 फरवरी को राज्य सरकार अपना वार्षिक बजट पेश करेगी. यह विष्णुदेव साय सरकार का तीसरा बजट होगा, जिसे वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी दोपहर 12:30 बजे सदन में प्रस्तुत करेंगे.

सरकार के इस बजट में गुड गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार और औद्योगिक विकास पर विशेष फोकस रहने की संभावना है. युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए कई नई योजनाओं और प्रोत्साहनों का ऐलान किया जा सकता है.

इसके साथ ही जी राम जी योजना के तहत ग्राम पंचायतों के विकास, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने और MSME सेक्टर को मजबूत करने पर भी जोर रह सकता है. राजधानी रायपुर को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित करने संबंधी बड़ी घोषणा संभव है.

नक्सल प्रभावित रहे जिलों के समग्र और नक्सल-मुक्त विकास के लिए नई विशेष योजना लाए जाने की भी संभावना जताई जा रही है, जिससे इन क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिल सके.

Input By : विनीत पाठक
Published at : 24 Feb 2026 10:48 AM (IST)
Tags :
Chhattisgarh News Chhattisgarh Budget Session
