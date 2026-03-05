छत्तीसगढ़ में राज्यसभा के लिए कांग्रेस का बड़ा फैसला, फूलो देवी नेताम को फिर बनाया उम्मीदवार

छत्तीसगढ़ में होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी रणनीति साफ कर दी है. पार्टी ने एक बार फिर वरिष्ठ आदिवासी नेता और मौजूदा राज्यसभा सदस्य फूलो देवी नेताम पर भरोसा जताया है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने बुधवार को इसकी जानकारी दी.

पार्टी ने नेताम को लगातार दूसरी बार राज्यसभा का उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है. वह वर्तमान में राज्यसभा सदस्य हैं और उनका कार्यकाल 9 अप्रैल 2026 को समाप्त होने जा रहा है.

दो सीटों के लिए चुनाव

छत्तीसगढ़ से राज्यसभा के 5 सदस्य हैं. इनमें से कांग्रेस के कवि तेजपाल सिंह तुलसी और फूलो देवी नेताम का कार्यकाल इस वर्ष अप्रैल में खत्म हो रहा है. ऐसे में इन दोनों सीटों के लिए चुनाव कराया जा रहा है.

राज्य से अन्य राज्यसभा सदस्यों में कांग्रेस की रंजीत रंजन और राजीव शुक्ला शामिल हैं, जबकि भाजपा की ओर से देवेंद्र प्रताप सिंह राज्यसभा सदस्य हैं.

आदिवासी नेतृत्व को बढ़ावा

फूलो देवी नेताम छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले की निवासी हैं और राज्य की प्रमुख आदिवासी नेताओं में गिनी जाती हैं. उनकी उम्र 54 वर्ष है और वह लंबे समय से कांग्रेस संगठन से जुड़ी हुई हैं.

कांग्रेस ने उन्हें वर्ष 2020 में पहली बार राज्यसभा भेजा था. इसके अलावा नेताम पार्टी और संगठन में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी संभाल चुकी हैं. पार्टी नेतृत्व का मानना है कि आदिवासी समाज में उनकी मजबूत पकड़ है और इसी वजह से उन्हें दोबारा मौका दिया गया है.

भाजपा ने लक्ष्मी वर्मा को बनाया उम्मीदवार

इस चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है. भाजपा ने वरिष्ठ नेता लक्ष्मी वर्मा को राज्यसभा चुनाव के लिए मैदान में उतारा है. छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल 90 विधायक हैं और राज्यसभा चुनाव में सभी विधायक अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे.

वर्तमान में विधानसभा में भाजपा के 54 विधायक, कांग्रेस के 35 विधायक और एक विधायक गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से हैं. इस संख्या के आधार पर माना जा रहा है कि भाजपा और कांग्रेस के एक-एक उम्मीदवार का राज्यसभा पहुंचना लगभग तय है.

चुनाव का कार्यक्रम

विधानसभा अधिकारियों के अनुसार राज्यसभा चुनाव के लिए 5 मार्च तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं. इसके बाद 6 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 9 मार्च तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे. यदि चुनाव होता है तो 16 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान कराया जाएगा और उसी दिन शाम 5 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी.