छत्तीसगढ़: जशपुर में बड़ा सड़क हादसा, बस पलटने से 4 लोगों की मौत, 9 गंभीर घायल

छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में शुक्रवार (6 मार्च) को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. करडेगा से कुनकुरी की ओर आ रही एक यात्री बस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसा करडेगा चौकी क्षेत्र के गोड़ाअंबा के पास हुआ. बस पलटने के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

बताया जा रहा है कि बस में 24 से अधिक यात्री सवार थे. दुर्घटना इतनी भीषण थी कि कई यात्री बस के नीचे दब गए. स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और यात्रियों को बाहर निकालने की कोशिश की.

4 यात्रियों की मौत, 9 की हालत गंभीर

इस दर्दनाक हादसे में अब तक 4 यात्रियों की मौत की खबर सामने आई है. वहीं 9 यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. इसके अलावा कई अन्य यात्रियों को भी चोटें आई हैं. हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई. घायलों को तुरंत बस से निकालकर इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया.

घटना की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन सक्रिय हो गया. तुरंत 3 एम्बुलेंस घटनास्थल के लिए रवाना की गईं. घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए कुनकुरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया जा रहा है. कुछ घायलों की हालत ज्यादा गंभीर होने के कारण उन्हें बेहतर इलाज के लिए बड़े अस्पतालों में रेफर किया गया है.

बस पूरी तरह क्षतिग्रस्त

हादसे के बाद बस पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है. बस की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि दुर्घटना कितनी भयावह थी. आसपास के लोगों ने बताया कि बस पलटने के बाद यात्रियों की चीख-पुकार से पूरा इलाका गूंज उठा. कई लोग बस के अंदर फंसे हुए थे, जिन्हें काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया.

हादसे के कारणों की जांच शुरू

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. शुरुआती जानकारी के अनुसार बस के अनियंत्रित होने से हादसा हुआ, हालांकि सही कारण जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा. पुलिस चालक और बस मालिक से पूछताछ कर रही है. प्रशासन ने भी हादसे की पूरी रिपोर्ट मांगी है.

गौरतलब है कि जशपुर जिला मुख्यमंत्री का गृहक्षेत्र माना जाता है, इसलिए इस हादसे के बाद प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है और राहत-बचाव कार्य तेज़ी से चलाया जा रहा है.