हिंदी न्यूज़राज्यछत्तीसगढ़शर्टलेस प्रोटेस्ट मामले में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब गिरफ्तार, भूपेश बघेल बोले- 'तानाशाह सरकार...'

शर्टलेस प्रोटेस्ट मामले में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब गिरफ्तार, भूपेश बघेल बोले- 'तानाशाह सरकार...'

Chhattisgarh News: पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब की गिरफ्तारी की निंदा की है. साथ ही उन्होंने सरकार पर निशाना साधा है.

By : फियाज उल मुस्तफा | Updated at : 24 Feb 2026 10:01 AM (IST)
दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एआई समिट (AI Impact Summit) में यूथ कांग्रेस द्वारा पिछले हफ्ते शर्टलेस प्रोटेस्ट किया गया. जिसको लेकर बीजेपी की तरफ से लगातार कांग्रेस का विरोध किया जा रहा है. इस बीच दिल्ली पुलिस ने कई घंटों की पूछताछ के बाद इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

उदय भानु चिब की गिरफ्तारी पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा है कि 'तानाशाह' सरकार यह भूल रही है कि लोकतंत्र में युवाओं का आवाज उठाना, सवाल पूछना और विरोध करना अपराध नहीं, बल्कि लोकतंत्र का सबसे मजबूत हथियार है.

भूपेश बघेल ने की गिरफ्तारी की निंदा

उदय भानु चिब की गिरफ्तारी पर भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया के जरिए निंदा की है. उन्होंने लिखा कि दिल्ली पुलिस द्वारा IYC के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब एवं अन्य युवा साथियों की गैरकानूनी गिरफ्तारी की मैं कड़ी निंदा करता हूं. 

उन्होंने आगे लिखा कि हमारे युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिना किसी हिंसा या उकसावे के, सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से प्रधानमंत्री के समझौतों और युवाओं की अनसुनी पीड़ा को सामने लाया. 

'यह एक साहसी, जायज और लोकतांत्रिक कदम था'

भूपेश बघेल ने आगे कहा कि यह एक साहसी, जायज और लोकतांत्रिक कदम था, जिसे दबाने के लिए अब सरकार के द्वारा पुलिसिया दमन का सहारा लिया जा रहा है. यह कार्रवाई न केवल गैरकानूनी है, बल्कि अभिव्यक्ति की आजादी और लोकतंत्र पर सीधा हमला भी है.

उन्होंने आगे कहा, "हम मांग करते हैं कि उदय भानु चिब सहित सभी गिरफ्तार IYC कार्यकर्ताओं को तुरंत रिहा किया जाए और उन पर लगाए गए सभी झूठे आरोप वापस लिए जाएं. साथ ही इस तरह की दमनकारी कार्रवाईयों को तत्काल रोका जाए.

बता दें कि पुलिस ने लंबी पूछताछ के बाद यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस अब उदय भानु चिब को मंगलवार (24 फरवरी) को 10 बजे के बाद कोर्ट में पेश करेगी. 

About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
Published at : 24 Feb 2026 09:54 AM (IST)
Bhupesh Baghel Chhattisgarh News DELHI NEWS DELHI POLICE CONGRESS AI Summit Uday Bhanu Chib
