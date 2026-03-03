छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने लक्ष्मी वर्मा पर जताया भरोसा, बनाया राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशी

भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ से राज्यसभा के लिए लक्ष्मी वर्मा को प्रत्याशी बनाया है. 55 वर्षीय लक्ष्मी वर्मा ने एमए की डिग्री हासिल की है और वर्तमान में वह छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की सदस्य हैं. इससे पहले वह बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं. महिला वर्ग में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है और वह लंबे समय से सक्रिय राजनीति में भूमिका निभाती रही हैं. संगठनात्मक अनुभव और महिला मतदाताओं के बीच प्रभाव को देखते हुए पार्टी ने इस बार राज्यसभा के लिए उन पर दांव लगाया है.

राज्यसभा चुनाव 2026 को लेकर छत्तीसगढ़ में बीजेपी के भीतर कई नामों पर चर्चा चल रही थी. लक्ष्मी वर्मा, नारायण चंदेल, कृष्णमूर्ति बांधी, भूपेंद्र सवन्नी, सरोज पांडेय और किरण बघेल जैसे नेताओं के नाम रेस में बताए जा रहे थे. इन सभी दावेदारों में पार्टी ने आखिरकार लक्ष्मी वर्मा पर भरोसा जताते हुए उन्हें उम्मीदवार घोषित किया. बीजेपी संगठन में लंबे समय से राज्यसभा के लिए किसी महिला चेहरे को आगे लाने की चर्चा थी, जिसे अब लक्ष्मी वर्मा के नाम पर अंतिम रूप दे दिया गया है.

छत्तीसगढ़ से राज्यसभा की कुल पांच सीटें हैं. इनमें से दो सीटों पर मौजूदा सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है. दो अन्य सदस्यों का कार्यकाल वर्ष 2028 में और एक सदस्य का कार्यकाल 2030 में खत्म होगा. जिन दो सीटों पर कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उनमें फूलोदेवी नेताम और केटीएस तुलसी शामिल हैं, दोनों कांग्रेस से हैं. इसके अलावा कांग्रेस के ही राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन भी राज्यसभा सदस्य हैं. वहीं बीजेपी की ओर से देवेंद्र प्रताप सिंह राज्यसभा सांसद हैं.