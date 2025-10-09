हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यछत्तीसगढ़नारायणपुर-अबूझमाड़ को महाराष्ट्र से जोड़ेगा नेशनल हाईवे 130-डी, CM साय बोले- मील का पत्थर

नारायणपुर-अबूझमाड़ को महाराष्ट्र से जोड़ेगा नेशनल हाईवे 130-डी, CM साय बोले- मील का पत्थर

Bastar Maharashtra Road: बस्तर को महाराष्ट्र से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 130-डी के कुतुल-नीलांगुर (21.5 किमी) खंड के निर्माण के लिए 152 करोड़ रुपये का टेंडर स्वीकृत हुआ है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 09 Oct 2025 11:25 PM (IST)
Preferred Sources

बस्तर अंचल को महाराष्ट्र से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 130-डी के निर्माण को नई गति मिली है. छत्तीसगढ़ शासन ने कुतुल से नीलांगुर (महाराष्ट्र सीमा) तक 21.5 किलोमीटर हिस्से के निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली है. इस सड़क के निर्माण के लिए न्यूनतम टेंडर देने वाले ठेकेदार से अनुबंध की प्रक्रिया शर्तों सहित पूरी करने के निर्देश लोक निर्माण विभाग मंत्रालय द्वारा प्रमुख अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र रायपुर को दिए गए हैं.

कुल तीन खंडों में निर्मित होने वाले 21.5 किलोमीटर सड़क के निर्माण हेतु लगभग 152 करोड़ रुपए न्यूनतम टेंडर दर प्राप्त हुई है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन ने मंजूरी प्रदान कर दी है.

यह उल्लेखनीय है कि कुतुल, नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र में स्थित है और कुतुल से महाराष्ट्र सीमा पर स्थित नीलांगुर की दूरी 21.5 किलोमीटर है. यह नेशनल हाईवे 130-डी का हिस्सा है. इस सड़क का निर्माण टू-लेन पेव्ड शोल्डर सहित किया जाएगा.

पर्यटन एवं सुरक्षा को होगी मजबूती प्राप्त

एनएच-130डी राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 195 किलोमीटर है. यह एनएच-30 का शाखा मार्ग (स्पर रूट) है. यह कोण्डागांव से शुरू होकर नारायणपुर, कुतुल होते हुए नीलांगुर (महाराष्ट्र सीमा) तक जाता है. आगे महाराष्ट्र में यह बिंगुंडा, लहरे, धोदराज, भमरगढ़, हेमा, लकासा होते हुए आलापल्ली तक पहुँचता है, जहाँ यह एनएच-353डी से जुड़ जाता है. इस मार्ग के विकसित होने से बस्तर क्षेत्र सीधे राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क से जुड़ जाएगा और व्यापार, पर्यटन एवं सुरक्षा को बड़ी मजबूती प्राप्त होगी.

महाराष्ट्र से सीधा और मजबूत सड़क मिलेगा संपर्क 

नेशनल हाईवे 130-डी का कोण्डागांव से नारायणपुर तक का लगभग 50 किमी हिस्सा निर्माणाधीन है. नारायणपुर से कुतुल की दूरी 50 किमी है और वहा से महाराष्ट्र सीमा स्थित नीलांगुर तक 21.5 किमी की दूरी है. इस राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 195 किमी है, जिसमें से लगभग 122 किमी का हिस्सा कोण्डागांव-नारायणपुर से कुतुल होते हुए नीलांगुर तक छत्तीसगढ़ राज्य में आता है. इस सड़क के बन जाने से बस्तर अंचल को महाराष्ट्र से सीधा और मजबूत सड़क संपर्क मिलेगा और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षित एवं सुगम यातायात सुविधा सुलभ हो सकेगी.

'महत्वाकांक्षी परियोजना के निर्माण का खुल गया है रास्ता '

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, ''प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोग से इस नेशनल हाईवे के अबूझमाड़ इलाके में स्थित हिस्से के लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस और निर्माण की अनुमति प्राप्त हुई, जिससे इस महत्वाकांक्षी परियोजना के निर्माण का रास्ता खुल गया है. राष्ट्रीय राजमार्ग 130-डी केवल सड़क नहीं बल्कि बस्तर अंचल की प्रगति का मार्ग है.''

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने इस परियोजना को तेजी देने के लिए लगातार प्रयास किए हैं. इस सड़क से बस्तर के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा. यह सड़क न केवल छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र को जोड़ेगी, बल्कि बस्तर अंचल के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में भी अहम भूमिका निभाएगी. नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास की गति तेज करने के लिए यह परियोजना मील का पत्थर साबित होगी.

और पढ़ें
Published at : 09 Oct 2025 11:25 PM (IST)
Tags :
Chhattisgarh News Vishnu Deo Sai Bastar News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मेरे दोस्त ट्रंप...', पीएम मोदी ने गाजा शांति समझौते पर अमेरिकी राष्ट्रपति को दी बधाई, ट्रेड डील पर कही ये बात
'मेरे दोस्त ट्रंप...', पीएम मोदी ने गाजा शांति समझौते पर अमेरिकी राष्ट्रपति को दी बधाई, ट्रेड डील पर कही ये बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अयोध्या में धमाका, मकान गिरा, 5 की मौत, कई घायल, सीएम योगी ने लिया संज्ञान
अयोध्या में धमाका, मकान गिरा, 5 की मौत, कई घायल, सीएम योगी ने लिया संज्ञान
क्रिकेट
रोहित शर्मा के कार कलेक्शन में नई एंट्री, 'ब्रांड न्यू Tesla' की कीमत उड़ा देगी होश
रोहित शर्मा के कार कलेक्शन में नई एंट्री, 'ब्रांड न्यू Tesla' की कीमत उड़ा देगी होश
ओटीटी
नेटफ्लिक्स पर सबसे ज्यादा देखी गईं ये फिल्में, टॉप 10 में एक भी इंडियन मूवी नहीं, लिस्ट देखें
नेटफ्लिक्स पर सबसे ज्यादा देखी गईं ये फिल्में, टॉप 10 में एक भी इंडियन मूवी नहीं, लिस्ट देखें
Advertisement

वीडियोज

तेजस्वी का चुनावी तड़का! | Tejashwi Yadav | Bihar Election 2025
BSP Power Show: Lucknow में Mayawati का 'नीला समंदर', Bihar में हलचल! UP Politics
Premanand Maharaj: क्या प्रेमानंद महाराज की तबीयत ठीक है? क्या है वायरल वीडियो का सच? Bharat Ki Baat | Pratima Mishra
Sandeep Chaudhary: रोजगार पर आर-पार...अब तक कहां थे सरकार?
Bihar Assembly Elections: Congress ने Nitish सरकार के कार्यकाल पर लगाए गंभीर आरोप!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मेरे दोस्त ट्रंप...', पीएम मोदी ने गाजा शांति समझौते पर अमेरिकी राष्ट्रपति को दी बधाई, ट्रेड डील पर कही ये बात
'मेरे दोस्त ट्रंप...', पीएम मोदी ने गाजा शांति समझौते पर अमेरिकी राष्ट्रपति को दी बधाई, ट्रेड डील पर कही ये बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अयोध्या में धमाका, मकान गिरा, 5 की मौत, कई घायल, सीएम योगी ने लिया संज्ञान
अयोध्या में धमाका, मकान गिरा, 5 की मौत, कई घायल, सीएम योगी ने लिया संज्ञान
क्रिकेट
रोहित शर्मा के कार कलेक्शन में नई एंट्री, 'ब्रांड न्यू Tesla' की कीमत उड़ा देगी होश
रोहित शर्मा के कार कलेक्शन में नई एंट्री, 'ब्रांड न्यू Tesla' की कीमत उड़ा देगी होश
ओटीटी
नेटफ्लिक्स पर सबसे ज्यादा देखी गईं ये फिल्में, टॉप 10 में एक भी इंडियन मूवी नहीं, लिस्ट देखें
नेटफ्लिक्स पर सबसे ज्यादा देखी गईं ये फिल्में, टॉप 10 में एक भी इंडियन मूवी नहीं, लिस्ट देखें
इंडिया
'भारत जल्द होगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था', ट्रंप के 'डेड इकॉनोमी' वाले बयान की स्टार्मर ने निकाली हवा
'भारत जल्द होगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था', ट्रंप के 'डेड इकॉनोमी' वाले बयान की स्टार्मर ने निकाली हवा
बिहार
कौन हैं प्रीति किन्नर? प्रशांत किशोर ने भोरे सीट से दिया टिकट, लड़कियों की कराती हैं शादी
कौन हैं प्रीति किन्नर? प्रशांत किशोर ने भोरे सीट से दिया टिकट, लड़कियों की कराती हैं शादी
हेल्थ
Oral Hygiene: दांतों को सड़ने से बचाते हैं ये योग, फंगल इंफेक्शन से भी मिलती है राहत
दांतों को सड़ने से बचाते हैं ये योग, फंगल इंफेक्शन से भी मिलती है राहत
जनरल नॉलेज
Karva Chauth 2025: हर शहर में अलग क्यों होता है चांद दिखने का समय? करवाचौथ का व्रत रखने वाले जानें हकीकत
हर शहर में अलग क्यों होता है चांद दिखने का समय? करवाचौथ का व्रत रखने वाले जानें हकीकत
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
ENT LIVE
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
ENT LIVE
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Embed widget