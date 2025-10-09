हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यछत्तीसगढ़रायपुर: AI से छात्राओं की अश्लील तस्वीरें, IIIT में हड़कंप, छात्र निलंबित

रायपुर: AI से छात्राओं की अश्लील तस्वीरें, IIIT में हड़कंप, छात्र निलंबित

IIIT Raipur News: छत्तीसगढ़ के IIIT नया रायपुर में एक छात्र ने AI का दुरुपयोग कर 36 छात्राओं की अश्लील तस्वीरें बनाईं, जिससे हड़कंप मच गया. प्रबंधन ने छात्र को निलंबित कर जांच कमेटी गठित की है.

By : विनीत पाठक | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 09 Oct 2025 04:12 PM (IST)
Preferred Sources

छत्तीसगढ़ की नई राजधानी नया रायपुर के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी IIIT कैम्पस में AI तकनीक का ऐसा दुरुपयोग सामने आया है, जिसने पूरे संस्थान को हिला कर रख दिया है. IIIT के थर्ड ईयर के छात्र ने AI के जरिये अपने साथ पढ़ने वाली 36 छात्राएं के फोटो को अश्लील वीडियो और फोटो में बदल डाला. मामला सामने आने के बाद प्रबंधन ने आरोपी छात्र को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

घटना का खुलासा तब हुआ जब आरोपी छात्र के साथ पढ़ने वाली कुछ छात्राओं को छात्र की हरकतों पर शक हुआ जिसकी शिकायत उन्होंने तत्काल संस्थान प्रबंधन को की छात्रों की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए संस्थान प्रबंधन ने छात्र के कमरे की तलाशी ली. तलाशी के दौरान आरोपी छात्र के कमरे से लैपटॉप मोबाइल और पेन ड्राइव जब्त की गई जिनमें कई छात्राओं के एआई AI से बने हुए अश्लील फोटो और वीडियो होने की पुष्टि हुई.

संस्थान ने मामले की जांच के लिए बनाई कमेटी

गौर करने वाली बात यह है कि मामला सामने आने के बाद संस्थान प्रबंधन ने आरोपी छात्र के पास से लैपटॉप मोबाइल और पेन ड्राइव बरामद कर लिए और उसमें छात्रों की अश्लील फोटो और वीडियो होने की पुष्टि होने के बाद तत्काल छात्र को निलंबित कर दिया गया. इतना ही नहीं छात्र के परिजनों को बुलाकर पूरे मामले की जानकारी भी दी गई , साथ ही छात्र को तत्काल हॉस्टल खाली करने के निर्देश भी दे दिए गए .

इसके साथ ही कॉलेज प्रबंधन ने संस्थान की महिला टीचर्स की एक कमेटी गठित कर पूरे मामले की जांच की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है. लेकिन इतना सब होने के बावजूद न तो पुलिस को इस मामले की जानकारी दी गई और ना ही साइबर सेल को ही सूचित किया गया. जिसके चलते अब संस्थान प्रबंधन पर मामले को दबाने के आप भी लग रहे हैं.

छात्राओं में है दहशत का माहौल

घटना सामने आने के बाद से संस्थान की छात्रों में दहशत का माहौल है छात्रों को डर है कि कहीं आरोपी छात्र ने एआई AI के जरिए बनाए गए उनके अश्लील फोटो और वीडियो को सोशल मीडिया साइट्स पर तो नहीं डाल दिया है . हालांकि प्रबंधन का कहना है की इन तमाम पहलुओं की जांच की जा रही है और अगर आरोपी छात्र ने किसी भी छात्र का फोटो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाला होगा तो इसकी शिकायत तत्काल साइबर सेल को की जाएगी. प्रबंधन के मुताबिक संस्थान द्वारा बनाई गई जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद पुलिस को आगे की कार्रवाई के लिए रिपोर्ट सौंप दी जाएगी.'

About the author विनीत पाठक

विनीत पाठक माखनलाल राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, भोपाल से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातकोत्तर हैं. वे एबीपी न्यूज़ में कार्यरत हैं. इससे पूर्व वे दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, सहारा समय (एमपी-सीजी), बंसल न्यूज़, हिंदी खबर और पंजाब केसरी में काम कर चुके हैं.
Published at : 09 Oct 2025 04:08 PM (IST)
Tags :
IIIT Raipur News Chhattisgarh News
