'जो सर तन से जुदा की बात कहेगा...' आई लव मोहम्मद विवाद पर धीरेंद्र शास्त्री की दो टूक

बागेश्वर पीठाधीश्वर पं. धीरेंद्र शास्त्री 4 अक्टूबरा को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचे. रायपुर एयरपोर्ट पहुंचते ही एक बार फिर उन्होंने अपने हिंदू राष्ट्र का संकल्प दोहराया साथ ही देश में चल रहे आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव पर भी दो टूक बयान दिया.

पं. धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की यही वो धरती है जहां से पहली बार उन्होंने हिंदू राष्ट्र के संकल्प की घोषणा की थी. वे 4 से 5 अक्टूबर तक रायपुर के गुढ़ियारी में श्री हनुमंत कथा कहेंगे. इस दौरान वे हिंदुओं के धर्मांतरण से लेकर हिंदू राष्ट्र के अपने अभियान पर भी बात करेंगे.

देश में तो आई लव महादेव ही चलेगा- धीरेंद्र शास्त्री

रायपुर पहुंचे ही धीरेंद्र शास्त्री ने कहा आई लव मोहम्मद बुरा नहीं है, लेकिन देश में तो आई लव महादेव ही चलेगा. धीरेंद्र शास्त्री ने आगे कहा कि जो हिंदुओं को छेड़ेगा उसे छोड़ेंगे नहीं और जो सर तन से जुदा करने की बात करेगा उसे ना तो इस देश का कानून छोड़ेगा और ना ही हिंदू समाज. उन्होंने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ भगवान श्रीराम का ननिहाल है और यही वह धरती है जहां से हमने पहली बार हिंदू राष्ट्र की अपनी भावना को जनता के सामने रखा था. हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम नवंबर में वृंदावन से लेकर दिल्ली तक की पदयात्रा पर निकलेंगे.

जात पात की करो बिदाई, हम सब हिंदू भाई-भाई- धीरेंद्र शास्त्री

कार्यक्रम के आयोजक समाजसेवी बसंत अग्रवाल ने बताया कि बाबा बागेश्वर रायपुर में कथा कर रहे हैं, ये बड़े सौभाग्य की बात है. बसंत अग्रवाल ने कहा कि पं. धीरेंद्र शास्त्री लगातार छत्तीसगढ़ में तेज़ी से हो रहे हिंदुओं के धर्मांतरण को रोकने का प्रयास कर रहे हैं. हिंदुत्व को मजबूत करने के लिए ही बाबा ने नारा दिया है "जात पात की करो बिदाई, हम सब हिंदू भाई भाई."

बसंत अग्रवाल ने बताया कि जब पिछली बार बाबा बागेश्वर रायपुर आए थे तो हमने धर्मांतरण कर चुके करीब एक हज़ार परिवारों की घर वापसी करवाई थी. इस बार भी धर्मांतरण कर चुके हज़ारों परिवार बाबा बागेश्वर के मंच से सनातन धर्म में घर वापसी करेंगे. इसके साथ-साथ सनातन को मजबूत करने के और भी कई कार्यक्रम बाबा के मंच से होने वाले हैं.

बागेश्वर पीठाधीश्वर का हुआ भव्य स्वागत

3 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचे बागेश्वर पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री का भक्तों ने जोरदार स्वागत किया. रायपुर एयरपोर्ट से लेकर आयोजन स्थल गुढ़ियारी तक जगह-जगह स्वागत मंच सजाए गए थे, पूरे रायपुर शहर में पंडित धीरेंद्र शास्त्री की शोभायात्रा निकाली गई. इस दौरान भक्तों ने पुष्प वर्षा कर पंडित धीरेंद्र शास्त्री का भव्य स्वागत किया. धीरेंद्र शास्त्री के साथ सेल्फी लेने के लिए भी भक्तों का भारी हुजूम दिखाई दिया. रायपुर के भारत माता चौक पर भक्तों ने पं. धीरेंद्र शास्त्री का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया, वहीं शुक्रवारी बाजार में व्यापारियों ने पुष्पवर्षा कर बागेश्वर पीठाधीश्वर का स्वागत किया.

5 हजार बाउंसर्स और 8 हजार सेवादार रखेंगे लाखों भक्तों की व्यवस्था का ध्यान

रायपुर के गुढ़ियारी में श्री हनुमंत कथा की तैयारियां बड़े स्तर पर की गई हैं. कार्यक्रम के आयोजक बसंत अग्रवाल ने एबीपी न्यूज़ से बात कर बताया कि सुरक्षा व्यवस्था में सैकड़ों पुलिस कर्मियों के साथ ही करीब 5 हजार बाउंसर्स भी तैनात किए गए हैं. साथ ही पंडाल, भंडारा, यातायात, भक्तों की बैठक व्यवस्था और पार्किंग व्यवस्था में करीब 8 हजार से ज्यादा सेवादार अपनी सेवाएं देंगे. बसंत अग्रवाल ने कहा कि बागेश्वर पीठाधीश्वर के भक्त पूरे देश और दुनिया के हर एक कोने से रायपुर आ रहे हैं. इसलिए भक्तों के ठहरने, भोजन आदि की व्यवस्थाएं भी बड़े स्तर पर की गई हैं.

