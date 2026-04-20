महिला आरक्षण: JDU ने कही 'साजिश' की बात, BJP ने लालू को घेरा, 'पत्नी को CM बनाया, बेटी को…'

महिला आरक्षण को लेकर सियासत जारी है. सोमवार (20 अप्रैल, 2026) को जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने इंडिया गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि यह नहीं चाहते हैं कि आधी-आबादी को आरक्षण मिले इसीलिए, संसद में साजिश के तहत बिल को गिराया गया है.

नीरज कुमार पटना में आईएएनएस से बातचीत कर रहे थे. उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के लोग नहीं चाहते कि पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज से आने वाली महिलाओं को आरक्षण मिले. वे सिर्फ परिवारवाद से जुड़े लोगों को सदन में भेजना चाहते हैं. इससे उनकी महिला विरोधी छवि साफ झलकती है.

जेडीयू की नीति- किसी वर्ग को न पहुंचे ठेस

बंगाल में यूसीसी लागू करने को लेकर बीजेपी नेताओं के बयान पर नीरज कुमार ने कहा कि यूसीसी लागू होगा या नहीं, यह केंद्र सरकार का विषय है. जेडीयू की नीति हमेशा से यही रही है कि समाज के किसी भी वर्ग को ठेस न पहुंचे.

उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के पूरे कार्यकाल में टीएमसी सरकार ने अपनी उपलब्धियों को उजागर नहीं किया. कब्रिस्तानों की घेराबंदी, अल्पसंख्यकों के लिए हॉस्टल निर्माण या गरीब तबकों के विकास जैसे कामों की चर्चा नहीं की गई. सड़क और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं पर भी कोई बात नहीं हुई. वे केवल चुनाव आयोग और एसआईआर पर बयानबाजी करती रहीं, अब इसका नतीजा बहुत बुरा होने वाला है.

नीतीश कुमार को बताया रोल मॉडल

नीरज कुमार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को रोल मॉडल बताया. कहा कि देश का संविधान सभी धर्मों के प्रति सम्मान की अनुमति देता है. नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल में कब्रिस्तानों के साथ-साथ मंदिरों की भी घेराबंदी सुनिश्चित की है, यही उनका आदर्श दृष्टिकोण है.

बीजेपी ने राहुल गांधी पर किया हमला

दूसरी ओर, बीजेपी की सांसद धर्मशीला गुप्ता ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर तंज कसा. कहा कि 17 अप्रैल को लोकसभा में राहुल गांधी के इशारे पर विपक्षी दलों ने महिला आरक्षण को रोक दिया. उन्होंने देश की महिलाओं के अधिकारों को छीनने का काम किया है. विपक्ष को सिर्फ सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और इंदिरा गांधी दिखती हैं, आम महिलाओं का हक उन्हें नजर नहीं आता.

धर्मशीला गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सभी वर्गों की महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं. उन्होंने एक साधारण परिवार की महिला को राज्यसभा सांसद बनाया. लालू यादव ने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया और बेटी को लोकसभा भेजा. हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है. विपक्ष ने देश की महिलाओं का अपमान किया है.

उन्होंने बताया कि देशभर में आक्रोश मार्च शुरू हो गया है. पटना में हजारों महिलाएं सड़कों पर उतर चुकी हैं. बंगाल में महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के होने के बावजूद उन्होंने आरक्षण रोकने का काम किया, इसलिए महिलाएं उन्हें सत्ता में नहीं आने देंगी.