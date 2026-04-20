JDU की बैठक में क्या कुछ हुआ? अनंत सिंह ने बताया, बोले- 'नीतीश कुमार ने कहा है 200 सीट…'

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom जेडीयू के विधानमंडल दल की बैठक सोमवार को एक अणे मार्ग में हुई.

विधानमंडल दल के नेता को चुनने की जिम्मेदारी नीतीश कुमार को दी गई.

नीतीश कुमार ने जेडीयू विधायकों को जनता के बीच रहने के लिए कहा है.

अनंत सिंह ने कहा, बैठक में निशांत कुमार को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई.

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार (20 अप्रैल, 2026) को जेडीयू विधानमंडल दल की बैठक को संबोधित किया. नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इस बैठक में विधायक-सांसद, विधान पार्षद शामिल हुए. मीटिंग में क्या कुछ तय हुआ और किन-किन मुद्दों पर बात हुई इसके बारे में जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने मीडिया को बताया.

मोकामा से जेडीयू के विधायक अनंत सिंह ने कहा, "नीतीश कुमार ने कहा कि जैसे हम जनता और विधायक के बीच में पहले रहते थे वैसे ही रहेंगे... काम और ज्यादा होगा." उन्होंने विधायकों से कहा कि सभी अपने-अपने क्षेत्र में ध्यान दें. इस बार 200 सीट आए.

'मालिक वही हैं… जिसको भी चुनेंगे वही चुनेंगे'

इस दौरान पत्रकारों ने अनंत सिंह से सवाल किया, कहा यह बात सामने आई है कि विधायक दल के नेता का चुनाव नीतीश कुमार करेंगे? इस पर अनंत सिंह ने कहा, "मालिक वही हैं… जिसको भी चुनेंगे वही चुनेंगे…"

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निशांत को लेकर क्या चर्चा हुई? इस पर अनंत सिंह ने कहा, "...कोई चर्चा नहीं हुई. नीतीश कुमार ने कहा है कि वो यात्रा पर निकलेंगे, जनता के बीच पहले से और ज्यादा घूमेंगे, और आप (मीडिया) लोगों से भी ज्यादा भेंट करेंगे.. खूब काम करेंगे..." बता दें कि जेडीयू की यह बैठक एक अणे मार्ग में हुई है.

'राय कोई नहीं मानता है तो क्या कर सकते हैं…'

अनंत सिंह ने शराबबंदी कानून को खत्म करने की मांग की है. वे कई बार इस पर अपना बयान दे चुके हैं. आज फिर से मीडिया ने उनसे सवाल किया कि आपने चिंता जताई थी कि सूखा नशा बढ़ गया है. युवा बर्बाद हो रहे हैं. इस पर उन्होंने कहा, "हमने सरकार को अपनी राय दी है… लेकिन राय कोई नहीं मानता है तो हम क्या कर सकते हैं. हम तो कुछ हैं नहीं. हमको जो समझ आया वो आपसे (मीडिया) बोले. हमको जो अच्छा समझ में आता है वो बोलते हैं…"

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