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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारJDU की बैठक में क्या कुछ हुआ? अनंत सिंह ने बताया, बोले- 'नीतीश कुमार ने कहा है 200 सीट…'

JDU की बैठक में क्या कुछ हुआ? अनंत सिंह ने बताया, बोले- 'नीतीश कुमार ने कहा है 200 सीट…'

Anant Singh News: एक अणे मार्ग में सोमवार को जेडीयू की बैठक हुई है. अनंत सिंह ने बताया कि नीतीश कुमार ने विधायकों को अपने-अपने क्षेत्र में ध्यान देने के लिए कहा है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 20 Apr 2026 04:16 PM (IST)
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  • जेडीयू के विधानमंडल दल की बैठक सोमवार को एक अणे मार्ग में हुई.
  • विधानमंडल दल के नेता को चुनने की जिम्मेदारी नीतीश कुमार को दी गई.
  • नीतीश कुमार ने जेडीयू विधायकों को जनता के बीच रहने के लिए कहा है.
  • अनंत सिंह ने कहा, बैठक में निशांत कुमार को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई.

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार (20 अप्रैल, 2026) को जेडीयू विधानमंडल दल की बैठक को संबोधित किया. नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इस बैठक में विधायक-सांसद, विधान पार्षद शामिल हुए. मीटिंग में क्या कुछ तय हुआ और किन-किन मुद्दों पर बात हुई इसके बारे में जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने मीडिया को बताया.

मोकामा से जेडीयू के विधायक अनंत सिंह ने कहा, "नीतीश कुमार ने कहा कि जैसे हम जनता और विधायक के बीच में पहले रहते थे वैसे ही रहेंगे... काम और ज्यादा होगा." उन्होंने विधायकों से कहा कि सभी अपने-अपने क्षेत्र में ध्यान दें. इस बार 200 सीट आए.

'मालिक वही हैं… जिसको भी चुनेंगे वही चुनेंगे'

इस दौरान पत्रकारों ने अनंत सिंह से सवाल किया, कहा यह बात सामने आई है कि विधायक दल के नेता का चुनाव नीतीश कुमार करेंगे? इस पर अनंत सिंह ने कहा, "मालिक वही हैं… जिसको भी चुनेंगे वही चुनेंगे…"

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निशांत को लेकर क्या चर्चा हुई? इस पर अनंत सिंह ने कहा, "...कोई चर्चा नहीं हुई. नीतीश कुमार ने कहा है कि वो यात्रा पर निकलेंगे, जनता के बीच पहले से और ज्यादा घूमेंगे, और आप (मीडिया) लोगों से भी ज्यादा भेंट करेंगे.. खूब काम करेंगे..." बता दें कि जेडीयू की यह बैठक एक अणे मार्ग में हुई है.

'राय कोई नहीं मानता है तो क्या कर सकते हैं…'

अनंत सिंह ने शराबबंदी कानून को खत्म करने की मांग की है. वे कई बार इस पर अपना बयान दे चुके हैं. आज फिर से मीडिया ने उनसे सवाल किया कि आपने चिंता जताई थी कि सूखा नशा बढ़ गया है. युवा बर्बाद हो रहे हैं. इस पर उन्होंने कहा, "हमने सरकार को अपनी राय दी है… लेकिन राय कोई नहीं मानता है तो हम क्या कर सकते हैं. हम तो कुछ हैं नहीं. हमको जो समझ आया वो आपसे (मीडिया) बोले. हमको जो अच्छा समझ में आता है वो बोलते हैं…"

यह भी पढ़ें- नीतीश कुमार ने पार्टी के हित में लिया बड़ा फैसला, खुश हो जाएगा JDU का एक-एक कार्यकर्ता

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 20 Apr 2026 04:03 PM (IST)
Tags :
Anant Singh Nitish Kumar BIHAR NEWS
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