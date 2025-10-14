बिहार विधानसभा चुनाव (2025) के लिए बीजेपी ने मंगलवार (14 अक्टूबर, 2025) को 71 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी. दूसरी लिस्ट भी जल्द जारी होगी. पहली लिस्ट सामने आने के बाद यह साफ हो गया कि कई नेताओं का टिकट कट गया है. इनमें से सबसे ज्यादा चर्चा नंद किशोर यादव की हो रही है. पटना साहिब से उनका टिकट कटा है. इस सीट से बीजेपी ने रत्नेश कुशवाहा को टिकट दिया है.

कौन हैं रत्नेश कुशवाहा?

रत्नेश कुशवाहा कुम्हरार विधानसभा के मुसल्लहपुर इलाके के रहने वाले हैं. सुशील मोदी के काफी करीबी रहे हैं. अभी पटना हाईकोर्ट में वकील हैं. करीब 40 वर्ष के युवा रत्नेश कुशवाहा शुरू दौर से ही संघ से जुड़े रहे हैं. पटना कॉलेज का छात्र रहते हुए वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) से जुड़े थे. इसके बाद लगातार छोटे कार्यकर्ता के रूप में वो बीजेपी के लिए काम करते रहे.

बताया जाता है कि पार्टी में रत्नेश कुशवाहा का कद पार्टी में बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन सुशील मोदी अपने सारे काम इनसे करवाते थे. क्योंकि रत्नेश को कानून की अच्छी जानकारी शुरू से रही है.

पटना साहिब विधानसभा सीट के बारे में कुछ जानें

पटना साहिब विधानसभा से नंद किशोर यादव जीतते रहे हैं. सात बार के वे विधायक रहे हैं. हालांकि 2015 से जीत का मार्जिन काफी कम हो गया था. इस सीट के जातीय समीकरण की बात करें तो 70 हजार कुशवाहा जाति का वोट है. हालांकि वैश्य की संख्या 85 से 90 हजार है. वैश्य में कई उपजातियां हैं जिसका वोट कुछ इधर-उधर भी होता रहा है. अधिसंख्य वोट बीजेपी को मिलता रहा है.

मुस्लिम वोटरों की संख्या 30 से 40 हजार के करीब है. 20 से 25 हजार यादव मतदाता हैं. 2015 में पटना के पूर्व उप मेयर रहे संतोष मेहता को आरजेडी से टिकट दिया गया था जिसके बाद नंद किशोर यादव की जीत मात्र ढाई हजार वोटों के अंतर से हुई थी. क्योंकि कुछ वोट जाति के आधार पर संतोष मेहता को मिल गया था. 2020 में कांग्रेस ने प्रवीण कुशवाहा को टिकट दिया था लेकिन जीत नंद किशोर यादव की हुई. वोट का मार्जिन कम रहा था. अब ऐसे में बीजेपी कुशवाहा जाति को नजरअंदाज करके नहीं चलना चाहती थी और नंद किशोर यादव को हटाकर यहां से कुशवाहा जाति को उम्मीदवार बनाया गया है.