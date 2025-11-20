हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Nitish Kumar के बेटे कौन हैं? क्या करते हैं? जानें बिहार के मुख्यमंत्री की फैमिली के बारे में सब कुछ

Nitish Kumar के बेटे कौन हैं? क्या करते हैं? जानें बिहार के मुख्यमंत्री की फैमिली के बारे में सब कुछ

Nitish Kumar Son News: निशांत कुमार का जन्म 20 जुलाई 1975 को बिहार में हुआ. निशांत कुमार अपने माता-पिता के इकलौते बेटे हैं. वह हमेशा

By : फियाज उल मुस्तफा | Updated at : 20 Nov 2025 04:06 PM (IST)
बिहार में नीतीश कुमार ने गुरुवार (20 नवंबर) को राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर 10वीं बार शपथ ली है. इस बीच उनके बेटे निशांत कुमार भी सुर्खियों में छाए हुए हैं. शपथ ग्रहण समारोह के दौरान निशांत कुमार भी अपने पिता के लिए पहुंचे. ऐसे में जानते हैं निशांत कुमार के बारे में, आखिर वह कौन हैं, वह क्या करते हैं. 

नीतीश कुमार के बेटे कौन हैं?

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का जन्म 20 जुलाई 1975 को बिहार में हुआ. इनके पिता नीतीश कुमार और माता मंजु सिन्हा हैं. साल 2007 में उनकी मां का निधन हो गया था. निशांत कुमार अपने माता-पिता के इकलौते बेटे हैं. 

उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा सेंट कैरेन स्कूल पटना, बिहार से पूरी की है. इसके बाद उन्होंने मानव भारती इंडिया इंटरनेशनल स्कूल मसूरी से आगे की पढ़ाई की.

राजनीति से क्यों दूर रहते हैं निशांत कुमार

निशांत कुमार अपने आप को राजनीति से पूरी तरह दूर रखते हैं. साल 2017 में उन्होंने कहा था कि राजनीति में आने का उनका सपना नहीं है. वह अध्यात्मिक रास्ते पर जाना पसंद करते हैं. उन्होंने आगे कहा था कि राजनीति में आना न ही मेरी रूचि है और न ही मुझे राजनीति का ज्ञान है. निशांत ने कहा था कि मेरी पहली पसंद अध्यात्मवाद है और अब मैं उस राह पर चल पड़ा हूं. 

बता दें जनवरी 2025 में काफी लंबे समय बाद निशांत कुमार जनता के बीच बख्तियारपुर में नजर आए थे. यहां वे स्वतंत्रता सेनानियों के श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे थे. इसके बाद उन्हें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ होली मिलन समारोह में देखा गया था. निशांत को सरकार के फैसलों और राजनीतिक विकास के लिए शामिल रहे हैं.

कितने अमीर हैं निशांत कुमार

पीटीआई के अनुसार निशांत कुमार की नेटवर्थ कुल 3.61 करोड़ बताई गई है. इसमें से 1.63 करोड़ चल संपत्ती है. इसके अलावा 1.98 करोड़ अचल संपत्ती है. यह सब उनकी मां के बाद उनके नाम में आ गई थी. 

फियाज़ुल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज़्म और रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक किया है. फियाज़ुल को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज़ लाइव में डिजिटल कंटेंट राइटर के रूप में कार्यरत हैं, जहाँ वे रिपोर्टिंग, एडिटिंग और न्यूज़रूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर रहे हैं. समाज को नई दृष्टि देने और पत्रकारिता के माध्यम से सकारात्मक बदलाव लाने का लक्ष्य रखते हैं.
Published at : 20 Nov 2025 04:06 PM (IST)
JDU Nitish Kumar Patna News BIHAR NEWS
