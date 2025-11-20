बिहार में नीतीश कुमार ने गुरुवार (20 नवंबर) को राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर 10वीं बार शपथ ली है. इस बीच उनके बेटे निशांत कुमार भी सुर्खियों में छाए हुए हैं. शपथ ग्रहण समारोह के दौरान निशांत कुमार भी अपने पिता के लिए पहुंचे. ऐसे में जानते हैं निशांत कुमार के बारे में, आखिर वह कौन हैं, वह क्या करते हैं.

नीतीश कुमार के बेटे कौन हैं?

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का जन्म 20 जुलाई 1975 को बिहार में हुआ. इनके पिता नीतीश कुमार और माता मंजु सिन्हा हैं. साल 2007 में उनकी मां का निधन हो गया था. निशांत कुमार अपने माता-पिता के इकलौते बेटे हैं.

उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा सेंट कैरेन स्कूल पटना, बिहार से पूरी की है. इसके बाद उन्होंने मानव भारती इंडिया इंटरनेशनल स्कूल मसूरी से आगे की पढ़ाई की.

राजनीति से क्यों दूर रहते हैं निशांत कुमार

निशांत कुमार अपने आप को राजनीति से पूरी तरह दूर रखते हैं. साल 2017 में उन्होंने कहा था कि राजनीति में आने का उनका सपना नहीं है. वह अध्यात्मिक रास्ते पर जाना पसंद करते हैं. उन्होंने आगे कहा था कि राजनीति में आना न ही मेरी रूचि है और न ही मुझे राजनीति का ज्ञान है. निशांत ने कहा था कि मेरी पहली पसंद अध्यात्मवाद है और अब मैं उस राह पर चल पड़ा हूं.

बता दें जनवरी 2025 में काफी लंबे समय बाद निशांत कुमार जनता के बीच बख्तियारपुर में नजर आए थे. यहां वे स्वतंत्रता सेनानियों के श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे थे. इसके बाद उन्हें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ होली मिलन समारोह में देखा गया था. निशांत को सरकार के फैसलों और राजनीतिक विकास के लिए शामिल रहे हैं.

कितने अमीर हैं निशांत कुमार

पीटीआई के अनुसार निशांत कुमार की नेटवर्थ कुल 3.61 करोड़ बताई गई है. इसमें से 1.63 करोड़ चल संपत्ती है. इसके अलावा 1.98 करोड़ अचल संपत्ती है. यह सब उनकी मां के बाद उनके नाम में आ गई थी.