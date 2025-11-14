बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों की गिनती अब तक जारी है. हालांकि, कई सीटों की स्थिति धीरे-धीरे साफ होती जा रही है. बात अगर पश्चिम चंपारण जिले की विधानसभा सीटों की करें तो यहां पर 9 विधानसभा सीटों में से 6 के चुनाव नतीजे घोषित हो चुके हैं, जबकि 3 विधानसभा सीटों पर मतों की गिनती आखिरी रांउड में है. ऐसे में चलिए जानते हैं पश्चिम चंपारण जिले की सभी सीटों का क्या हाल रहा.

1. बेतिया - बेतिया विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी व मंत्री रेणु देवी को जीत मिली है. उन्होंने कांग्रेस पार्टी के वसी अहमद को 22373 वोटों मात दी है. इस सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार रोहित सिकरिया तीसरे स्थान पर हैं. जनसुराज यहां चौथे स्थान पर रही.

2. बगहा - बीजेपी के राम सिंह को इस सीट पर जीत हासिल हुई है. उन्होंने 6313 वोटों से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के जयेश मंगलम सिंह को हराया. जन सुराज पार्टी के नंदेश पांडे उर्फ चुन्नू पांडे तीसरे नंबर पर रहे.

3. नरकटियागंज - बीजेपी के संजय पांडे इस सीट पर लगातार आगे चल रहे थे. चुनाव आयोग के नतीजों के अनुसार, अंतिम चुनाव परिणाम में उन्होंने 26458 वोटों से जीत हासिल की. इस सीट पर आरजेडी के दीपक यादव दूसरे नंबर पर रहे.

4. रामनगर - बीजेपी के नंदकिशोर राम ने इस सीट पर 35 हजार से ज्यादा वोटों के अंतर से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को हराया. इस सीट पर आरजेडी के सुबोध कुमार दूसरे नंबर पर रहे. जन सुराज पार्टी के पप्पू कुमार रंजन तीसरे स्थान पर रहे.

5. वाल्मीकि नगर - इस विधानसभा सीट पर मतों की गिनती अब तक जारी है. कुल 31 राउंड में वोटों की गिनती होनी है, जिसमें 30 राउंड तक काउंटिंग हो चुकी है. यहां से कांग्रेस के सुरेंद्र प्रसाद बढ़त बनाए हुए हैं. जेडीयू के धीरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह पीछे हैं. बीएसपी के रामेश्वर यादव तीसरे नंबर पर हैं.

6. लौरिया - लौरिया विधानसभा सीट के नतीजे आ चुके हैं. इस सीट पर बीजेपी के विनय बिहारी ने 26966 वोटों से जीत दर्ज की है. वीआईपी पार्टी के रण कौशल प्रताप सिंह दूसरे नंबर पर हैं. जन सुराज पार्टी के सुनील कुमार तीसरे स्थान पर हैं.

7. सिकटा - जेडीयू के समृद्ध वर्मा सबसे आगे हैं. निर्दलीय खुर्शीद फिरोज अहमद दूसरे स्थान पर, भाकपा के विधायक वीरेंद्र गुप्ता तीसरे नंबर पर हैं. यहां मामले को पिछड़ते देखकर कई राजनीतिक जानकार चौंके हैं.

8. चनपटिया - चनपटिया विधानसभा सीट पर मतों की गिनती अब तक जारी है. यहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच नजदीकी मुकाबला देखा जा रहा है. कांग्रेस के अभिषेक रंजन 419 वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि बीजेपी के उमाकांत सिंह पीछे चल रहे हैं.

9. नौतन - बीजेपी के नारायण प्रसाद ने इस सीट से जीत दर्ज की है. जबकि कांग्रेस के अमित कुमार यहां दूसरे नंबर पर रहे. जन सुराज पार्टी के संतोष चौधरी तीसरे स्थान पर हैं.

