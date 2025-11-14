(Source: ECI | ABP NEWS)
बिहार चुनाव के रुझानों में हारने की ओर RJD! फिर भी खुश हो सकते हैं तेजस्वी, ये हैं दो वजह
Bihar Election Results 2025: बिहार चुनाव के नतीजे आ रहे हैं. दोपहर 2 बजे तक 200 सीटों पर एनडीए, 37 पर महागठबंधन और 6 पर अन्य आगे थे.
बिहार चुनाव के नतीजे आ रहे हैं. भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन रुझानों में 200 से अधिक सीटें हासिल करता दिख रहा है. हालांकि रुझानों में एक और बात ऐसी सामने आई है जो हार के बावजूद राष्ट्रीय जनता दल को राहत दे सकता है.
दोपहर 2 बजे तक के रुझानों के अनुसार राजद को 22.84 फीसदी वोट मिले थे. वहीं भारतीय जनता पार्टी को 20.98 फीसदी वोट मिले थे. दूसरी ओर जनता दल यूनाइटेड को 18.87 फीसदी मत मिले थे.
Digha Election Result 2025: सुशांत सिंह राजपूत की बहन BJP को दे रहीं टक्कर! 20 राउंड में कितना वोट आया? देखें
