बिहार चुनाव के रुझानों में हारने की ओर RJD! फिर भी खुश हो सकते हैं तेजस्वी, ये हैं दो वजह

बिहार चुनाव के नतीजे आ रहे हैं. भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन रुझानों में 200 से अधिक सीटें हासिल करता दिख रहा है. हालांकि रुझानों में एक और बात ऐसी सामने आई है जो हार के बावजूद राष्ट्रीय जनता दल को राहत दे सकता है.

दोपहर 2 बजे तक के रुझानों के अनुसार राजद को 22.84 फीसदी वोट मिले थे. वहीं भारतीय जनता पार्टी को 20.98 फीसदी वोट मिले थे. दूसरी ओर जनता दल यूनाइटेड को 18.87 फीसदी मत मिले थे.

