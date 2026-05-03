बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कांग्रेस पर हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि चीन की हर हरकत पर नजर रखने वाले भारत के सबसे स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट पर कांग्रेस अड़चन बनकर खड़ी है. उन्होंने 2017 के डोकलाम विवाद का भी जिक्र करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को भी घेरा.

सीएम सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''कांग्रेस का चीन प्रेम एक बार फिर उजागर हुआ. 2017 के डोकलाम गतिरोध के दौरान जब भारतीय सेना पूरी मजबूती और साहस के साथ सीमा पर डटी थी, तब कांग्रेस नेतृत्व की प्राथमिकताएं सवालों के घेरे में थीं.''

कांग्रेस का चीन प्रेम एक बार फिर उजागर



2017 के डोकलाम गतिरोध के दौरान जब भारतीय सेना पूरी मजबूती और साहस के साथ सीमा पर डटी थी, तब कांग्रेस नेतृत्व की प्राथमिकताएं सवालों के घेरे में थीं।



आज भी स्थिति बदलती नहीं दिख रही है, भारत की सुरक्षा को सशक्त बनाने वाले महत्वपूर्ण रणनीतिक… pic.twitter.com/5rFgkbiwOt — Samrat Choudhary (@samrat4bjp) May 3, 2026

स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट्स पर अड़चनें खड़ी करना देशहित में नहीं- CM

उन्होंने आगे कहा, ''कांग्रेस की आज भी स्थिति बदलती नहीं दिख रही है, भारत की सुरक्षा को सशक्त बनाने वाले महत्वपूर्ण रणनीतिक प्रोजेक्ट्स पर अड़चनें खड़ी करना देशहित के अनुरूप नहीं है. राष्ट्र की सुरक्षा और संप्रभुता के मुद्दों पर एकजुटता ही सबसे बड़ी ताकत होती है.''

सम्राट चौधरी ने दिल्ली में कई नेताओं से की मुलाकात

बता दें कि बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दिल्ली पहुंचे हैं, जहां उन्होंने कई केंद्रीय नेताओं के साथ मुलाकात की. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दिल्ली में रविवार (03 मई) को बिहार एनडीए के नेताओं में शामिल जीतन राम मांझी, ललन सिंह और नित्यानंद राय से मिले. इस दौरान 'विकसित भारत, समृद्ध बिहार' के विजन को लेकर सकारात्मक चर्चा हुई.

6 मई को सम्राट चौधरी ने बुलाई मंत्रिमंडल की बैठक

बिहार में नीतीश कुमार के CM पद से इस्तीफा दिए जाने के बाद सम्राट चौधरी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी है. मुख्यमंत्री के अलावा मंत्रिमंडल में दो डिप्टी सीएम शामिल हैं. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास 29 विभाग हैं. उनके साथ उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी के पास 10 विभाग और बिजेंद्र प्रसाद यादव के पास 8 विभाग हैं. इस बीच बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने 6 मई को मंत्रिमंडल की एक अहम बैठक बुलाई है.