भारतीय जनता पार्टी ने बिहार स्थित बांकीपुर से विधायक और राज्य सरकार में सड़क निर्माण विभाग मंत्री नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है. उनके नियुक्ति की जानकारी राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र के जरिए दी गई.

जब नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया इससे पहले वह अपनी विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं का अभिनंदन कर रहे थे. अभिनंदन कार्यक्रम संपन्न होने के बाद बिहार के मंत्री नितिन नवीन ने कहा, 'आज का पूरा कार्यक्रम कार्यकर्ताओं और उनकी कड़ी मेहनत और कोशिशों को समर्पित है. उन्हीं की वजह से आज बीजेपी इस मुकाम पर पहुंची है. बांकीपुर में इस जीत का श्रेय उन्हीं को जाता है. लोगों ने कांग्रेस को करारा जवाब दिया है.'

#WATCH | Patna: Bihar Minister Nitin Nabin says, "Today's entire program is dedicated to the workers and their hard work and efforts. It is because of them that the BJP has reached this position today. The credit for this victory in Bankipur goes to them... The Congress has been… pic.twitter.com/biUr3wExA7 — ANI (@ANI) December 14, 2025

नितिन नबीन ने की ये फेसबुक पोस्ट

इसके अलावा 14 दिसंबर को दोपहर 3 बजे के करीब नितिन नबीन ने एक फेसबुक पोस्ट भी की. इसमें लिखा गया- कार्यकर्ता परिवार सम्मान समारोह, बांकीपुर विधानसभा आज बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के समर्पित कार्यकर्तागण को अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया. कार्यकर्ता ही भाजपा संगठन की वास्तविक शक्ति हैं, जिनके समर्पण और परिश्रम से संगठन निरंतर आगे बढ़ रहा है.

गौरतलब है कि बीजेपी में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष को ही बतौर अध्यक्ष चुना जाता है. अगर यह परंपरा जारी रही तो बीजेपी के 45 साल के इतिहास में यह पहली बार होगा जब कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार राज्य से होगा.

नितिन नबीना बांकीपुर विधानसभा से पांच बार के विधायक रह चुके हैं. नवंबर में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में नबीन ने राष्ट्रीय जनता दल की रेखा कुमारी को 51 हजार 936 मतों से हराया था.