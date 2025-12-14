भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने रविवार, 14 दिसंबर को बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री नितिन नबीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया. पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने इसकी जानकारी दी. बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने एक बयान में कहा, 'बीजेपी के संसदीय बोर्ड ने बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को तत्काल प्रभाव से भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है.' भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड ने नबीन को इस पद के लिए चुना है.

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बांकीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए दाखिल हलफनामे में नबीन ने बताया है कि वर्ष 1996 में मैट्रिक और इंटर मीडिएट 1998 में पास किया. नबीन ने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट दोनों की पढ़ाई राष्ट्रीय राजधानी से की है. नबीन ने संत माईकल स्कूल से हाईस्कूल सन्, 1996 में और सीएसकेएम पब्लिक स्कूल से वर्ष 1998 में 12वीं पास की है.

कायस्थ समुदाय से आते हैं नितिन नबीन

नितिन नबीन दिग्गज बीजेपी नेता नवीन किशोर सिन्हा के पुत्र हैं. उनकी पहचान भारतीय राजनीतिज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में है और वे कायस्थ समुदाय से आते हैं. वे भारतीय जनता युवा मोर्चा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व भी संभाल चुके हैं. उनकी पहचान एक युवा नेता के तौर पर रही है.

नबीन बिहार विधानसभा में बांकीपुर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं.हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से नितिन नबीन ने राजद की उम्मीदवार रेखा गुप्ता को 51 हजार से अधिक वोटों से हराया था. नितिन नबीन ने 2020 में करीब 83,068 वोटों के साथ जीत दर्ज की थी, वहीं उनके प्रतिद्वंद्वी लव सिन्हा (कांग्रेस) को लगभग 44,032 वोट मिले थे.

बीजेपी में परंपरा है कि जिसको अध्यक्ष के लिए चुना जाता है कि वह औपचारिक तौर पर पदासीन होने से पहले कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त होता है. ऐसे में माना जा रहा है कि नितिन नबीन ही बीजेपी के अगले अध्यक्ष होंगे.