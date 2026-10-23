बिहार: MLC की 8 सीटों पर आज वोटिंग, नीरज कुमार ने कहा- 'नीतीश मॉडल पर वोट..'

बिहार विधान परिषद (MLC) के 8 सीटों पर आज शुक्रवार (23 अक्टूबर) को मतदान शुरू हो गए हैं. वोटिंग सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है और शाम 4 बजे तक चलेगी. चुनावों के लिए पूरी तैयारियां हो चुकी हैं. बिहार में जिन 8 सीटों पर चनाव हैं उनमें पटना स्नातक सीट, दरभंगा स्नातक सीट, तिरहुत स्नातक सीट, कोसी स्नातक सीट, पटना शिक्षक सीट, दरभंगा शिक्षक सीट, तिरहुत शिक्षक सीट और सारण शिक्षक सीट शामिल हैं.

मतदान से पहले जनता दल यूनाइटेड (JDU) मुख्य प्रवक्ता और MLC उम्मीदवार नीरज कुमार ने एबीपी से खास बातचीत की. उन्होंने बताया कि उनकी तबियत सही न होने के बावजूद वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं. नीरज पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार हैं.

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'नीतीश मॉडल पर मिलेगा वोट'

नीरज कुमार ने कहा, "तबियत ठीक नहीं है, फिर भी लोकतंत्र के इस पर्व में अपना मताधिकार का प्रयोग करने जा रहा हूं." नीरज कुमार ने आगे कहा कि हमारी जीत सुनिश्चित है. नीतीश मॉडल पर वोट मिलेगा. जनता प्रबुद्ध है और सही जगह वोट करेगी. बिहार में जो नीतीश फैक्टर है वो सिर्फ अभी या चुनाव तक सीमित नहीं लाइफ टाइम यही फैक्टर बिहार में होगा. अपना मत देने से पहले नीरज कुमार ने विक्ट्री का साईन दिखाते हुए लदमा के लिए रवाना हुए.

अनंत सिंह विरोध में

दरअसल, 19 अक्टूबर को नीरज कुमार की तबियत अचानक बिगड़ गई थी. उन्हें सीने में दर्द और हृदय संबंधी शिकायत के बाद पटना के जयप्रभा मेदांता अस्पताल के ICU में भर्ती कराया गया था. हालांकि, 21 अक्टूबर को उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई. हालांकि, नीरज को अपनी पार्टी में विरोध का सामना करना पड़ रहा है. मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने नीरज कुमार की उम्मीदवारी का विरोध किया है और वो प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज (JSP) के उम्मीदवार डॉ. अनुज सिंह के समर्थन में हैं.



बता दें कि 8 सीटों के लिए 150 उम्मीदवार मैदान में हैं. करीब 5 लाख 32 हजार 847 मतदाता चुनावों में वोट करेंगे, जिनमें से 386199 पुरुष और 146611 महिलाएं शामिल हैं. इन चुनावों के नतीजे 27 अक्टूबर को घोषित किए जायेंगे.

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