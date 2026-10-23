Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: MLC की 8 सीटों पर आज वोटिंग, नीरज कुमार ने कहा- 'नीतीश मॉडल पर वोट..'

बिहार: MLC की 8 सीटों पर आज वोटिंग, नीरज कुमार ने कहा- 'नीतीश मॉडल पर वोट..'

 बिहार विधान परिषद (MLC) के 8 सीटों पर मतदान शुरू हो गए हैं. वोटिंग से पहले JDU के MLC उम्मीदवार नीरज कुमार ने कहा कि जनता नीतीश मॉ़ल पर ही वोट करेगी और लाइफ टाइम यही फैक्टर बिहार में होगा

Written By : आर्यन आनंद |  Updated at : 23 Oct 2026 08:25 AM (IST)
Preferred Sources

 बिहार विधान परिषद (MLC) के 8 सीटों पर आज  शुक्रवार (23 अक्टूबर)  को मतदान शुरू हो गए हैं. वोटिंग सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है और शाम 4 बजे तक चलेगी. चुनावों के लिए पूरी तैयारियां हो चुकी हैं. बिहार में जिन 8 सीटों पर चनाव हैं उनमें पटना स्नातक सीट, दरभंगा स्नातक सीट, तिरहुत स्नातक सीट, कोसी स्नातक सीट, पटना शिक्षक सीट, दरभंगा शिक्षक सीट, तिरहुत शिक्षक सीट और सारण शिक्षक सीट शामिल हैं. 

मतदान से पहले जनता दल यूनाइटेड (JDU) मुख्य प्रवक्ता और MLC उम्मीदवार नीरज कुमार ने एबीपी से खास बातचीत की. उन्होंने बताया कि उनकी तबियत सही न होने के बावजूद वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं. नीरज पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार हैं. 

यूपी में फिर घिरेंगे बादल, गरज-चमक के साथ होगी बारिश, IMD का अपडेट

'नीतीश मॉडल पर मिलेगा वोट'

नीरज कुमार ने कहा, "तबियत ठीक नहीं है, फिर भी लोकतंत्र के इस पर्व में अपना मताधिकार का प्रयोग करने जा रहा हूं." नीरज कुमार ने आगे कहा कि हमारी जीत सुनिश्चित है. नीतीश मॉडल पर वोट मिलेगा. जनता प्रबुद्ध है और सही जगह वोट करेगी. बिहार में जो नीतीश फैक्टर है वो सिर्फ अभी या चुनाव तक सीमित नहीं लाइफ टाइम यही फैक्टर बिहार में होगा. अपना मत देने से पहले नीरज कुमार ने विक्ट्री का साईन दिखाते हुए लदमा के लिए रवाना हुए. 

अनंत सिंह विरोध में

दरअसल, 19 अक्टूबर को नीरज कुमार की तबियत अचानक बिगड़ गई थी.  उन्हें सीने में दर्द और हृदय संबंधी शिकायत के बाद पटना के जयप्रभा मेदांता अस्पताल के ICU में भर्ती कराया गया था. हालांकि, 21 अक्टूबर को उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई.  हालांकि, नीरज को अपनी पार्टी में विरोध का सामना करना पड़ रहा है. मोकामा से जेडीयू  विधायक अनंत सिंह ने नीरज कुमार की उम्मीदवारी का विरोध किया है और वो  प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज (JSP) के उम्मीदवार डॉ. अनुज सिंह के समर्थन में हैं.
 
बता दें कि 8 सीटों के लिए 150 उम्मीदवार मैदान में हैं. करीब 5 लाख 32 हजार 847 मतदाता चुनावों में वोट करेंगे, जिनमें से  386199 पुरुष  और 146611 महिलाएं शामिल हैं. इन चुनावों के नतीजे  27 अक्टूबर को घोषित किए जायेंगे. 

बिहार MLC चुनाव: 8 सीटों के लिए 5.32 लाख मतदाता करेंगे वोट, 7 पर महागठबंधन आमने-सामने

 

और पढ़ें

About the author आर्यन आनंद

आर्यन आनंद ने 2015 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद 2016 में दिल्ली में एक पॉलिटिकल campaining टीम के साथ डिजिटल जर्नलिज्म से कैरियर की शुरुआत की. 2018 में पटना लौटकर बिहार के प्रतिष्ठित डिजिटल चैनल फर्स्ट बिहार में हुआ रिपोर्टर काम किया. फर्स्ट बिहार में 5 साल काम करने के बाद एबीपी से साल 2024 में जुड़ा.
Read More
Published at : 23 Oct 2026 08:25 AM (IST)
Tags :
JDU BIHAR NEWS NEERAJ KUMAR JDU 
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
पति ने जीता तलाक केस, फिर भी देने होगी 36.25 लाख एलिमनी, पटना HC ने इस कानून का किया जिक्र
पति ने जीता तलाक केस, फिर भी देने होगी 36.25 लाख एलिमनी, पटना HC ने इस कानून का किया जिक्र
बिहार
बिहार: SP-DSP समेत 57 पुलिस अधिकारियों के तबादले, 49 इंस्पेक्टर का प्रमोशन
बिहार: SP-DSP समेत 57 पुलिस अधिकारियों के तबादले, 49 इंस्पेक्टर का प्रमोशन
बिहार
अखिलेश यादव और आजम खान की जेल में मुलाकात पर BJP बोली- 'ये लोग…'
अखिलेश यादव और आजम खान की जेल में मुलाकात पर BJP बोली- 'ये लोग…'
बिहार
बिहार MLC चुनाव: 8 सीटों के लिए 5.32 लाख मतदाता करेंगे वोट, 7 पर महागठबंधन आमने-सामने
बिहार MLC चुनाव: 8 सीटों के लिए 5.32 लाख मतदाता करेंगे वोट, 7 पर महागठबंधन आमने-सामने
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दिलकश डांसर का दुश्मन दारोगा !
Regime Change की साजिश, International खुलासा!
आजम परिवार से अखिलेश यादव क्या हुई बात ?
वोट का गड़बड़झाला और विदेशी टूलकिट! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
रेहान वाड्रा के साथ क्या हुआ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में तूफान, देश के इन राज्यों में अलर्ट, जानें IMD का अपडेट
बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में तूफान, देश के इन राज्यों में अलर्ट, जानें IMD का अपडेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'वो औलाद की तरह...', अखिलेश से मुलाकात के बाद बोलीं आजम खान की पत्नी
'वो औलाद की तरह...', अखिलेश से मुलाकात के बाद बोलीं आजम खान की पत्नी
विश्व
4 घंटे तक भूकंप के तेज झटकों से कांपता रहा तिब्बत, 16 की मौत, 46 घायल, जानें अपडेट
4 घंटे तक भूकंप के तेज झटकों से कांपता रहा तिब्बत, 16 की मौत, 46 घायल, जानें अपडेट
क्रिकेट
ODI के 5 सबसे बड़े रन चेज़, श्रीलंका ने इंग्लैंड के खिलाफ 430 रनों के लक्ष्य का किया पीछा
ODI के 5 सबसे बड़े रन चेज़, श्रीलंका ने इंग्लैंड के खिलाफ 430 रनों के लक्ष्य का किया पीछा
बॉलीवुड
The Vvaan Box Office: 'द वन' बन पाई तमन्ना भाटिया की सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म? जानें- 28 दिनों का कलेक्शन
'द वन' बन पाई तमन्ना की सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म? जानें- 28 दिनों का कलेक्शन
विश्व
होर्मुज स्ट्रेट में 7 तेल टैंकर तबाह, ईरान की चेतावनी- 'अगर...'
होर्मुज स्ट्रेट में 7 तेल टैंकर तबाह, ईरान की चेतावनी- 'अगर...'
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR में AQI पहुंचा 200 पार, बारिश के भी आसार, मिलेगी दमघोंटू हवा से राहत?
दिल्ली-NCR में AQI पहुंचा 200 पार, बारिश के भी आसार, मिलेगी दमघोंटू हवा से राहत?
बिहार
पति ने जीता तलाक केस, फिर भी देने होगी 36.25 लाख एलिमनी, पटना HC ने इस कानून का किया जिक्र
पति ने जीता तलाक केस, फिर भी देने होगी 36.25 लाख एलिमनी, पटना HC ने इस कानून का किया जिक्र
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget