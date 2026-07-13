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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारवीणा मानवी ने अपनी गिरफ्तारी पर दिया बड़ा बयान, 'मैं समझ रही थी कि मेरे…'

वीणा मानवी ने अपनी गिरफ्तारी पर दिया बड़ा बयान, 'मैं समझ रही थी कि मेरे…'

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 13 Jul 2026 02:31 PM (IST)
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बांकीपुर (Bankipur) से जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) की उम्मीदवार वीणा मानवी (Veena Manvi) को पटना पुलिस ने नामांकन के बाद सोमवार (13 जुलाई, 2026) को गिरफ्तार कर लिया. हालांकि कि किस केस में उनकी गिरफ्तारी हुई है ये वीणा मानवी को भी नहीं पता है. सोमवार को उपचुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख थी. अपनी गिरप्तारी पर वीणा मानवी ने मीडिया से बातचीत में बड़ा बयान दिया. बीजेपी को निशाने पर लिया.

तेज प्रताप यादव की पार्टी की प्रत्याशी वीणा मानवी ने कहा, "मैं समझ रही थी कि मेरे साथ ऐसा कुछ होना है. एक महिला से ये लोग डर गए. बीजेपी के पास अब यही काम बच गया है… एक महिला तक को ये लोग नहीं छोड़ते." किस मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है इस पर कहा, "मुझे नहीं पता… मेरे खिलाफ जितने केस थे सब मैंने नामांकन में बताया था.. लेकिन वारंट किस केस में है मुझे पता ही नहीं है."

(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 13 Jul 2026 02:31 PM (IST)
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