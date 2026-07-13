वीणा मानवी ने अपनी गिरफ्तारी पर दिया बड़ा बयान, 'मैं समझ रही थी कि मेरे…'
बांकीपुर (Bankipur) से जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) की उम्मीदवार वीणा मानवी (Veena Manvi) को पटना पुलिस ने नामांकन के बाद सोमवार (13 जुलाई, 2026) को गिरफ्तार कर लिया. हालांकि कि किस केस में उनकी गिरफ्तारी हुई है ये वीणा मानवी को भी नहीं पता है. सोमवार को उपचुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख थी. अपनी गिरप्तारी पर वीणा मानवी ने मीडिया से बातचीत में बड़ा बयान दिया. बीजेपी को निशाने पर लिया.
तेज प्रताप यादव की पार्टी की प्रत्याशी वीणा मानवी ने कहा, "मैं समझ रही थी कि मेरे साथ ऐसा कुछ होना है. एक महिला से ये लोग डर गए. बीजेपी के पास अब यही काम बच गया है… एक महिला तक को ये लोग नहीं छोड़ते." किस मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है इस पर कहा, "मुझे नहीं पता… मेरे खिलाफ जितने केस थे सब मैंने नामांकन में बताया था.. लेकिन वारंट किस केस में है मुझे पता ही नहीं है."(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)