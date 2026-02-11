हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Vaibhav Suryavanshi: चौका-छक्का मारने वाले वैभव सूर्यवंशी के सामने अब मैट्रिक परीक्षा की चुनौती, एडमिट कार्ड जारी

Vaibhav Suryavanshi 10th Board Exam: समस्तीपुर शहर के एक प्रमुख विद्यालय में वैभव सूर्यवंशी का सेंटर है. अभी यह साफ नहीं है कि व्यस्त क्रिकेट शेड्यूल के बीच वैभव हर पेपर में शामिल हो पाएंगे या नहीं.

By : श्री राजपूत | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 11 Feb 2026 08:58 PM (IST)
समस्तीपुर के लाल वैभव सूर्यवंशी ने हाल ही में अंडर 19 वर्ल्ड कप में अपना जलवा दिखाया था. अब क्रिकेट की दुनिया के बाद उनके सामने एक नई चुनौती आ गई है. क्रिकेट के मैदान में चौका-छक्का लगाकर दिल जीतने वाले वैभव सूर्यवंशी की बोर्ड की परीक्षा है. सीबीएसई बोर्ड से उनका एडमिट कार्ड जारी हो गया है. 17 फरवरी से परीक्षा है. 

शहर के एक प्रमुख विद्यालय में वैभव सूर्यवंशी का सेंटर है. स्कूल प्रशासन ने एडमिट कार्ड जारी होने की पुष्टि की है और बताया है कि परीक्षा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. हालांकि यह अब भी साफ नहीं है कि व्यस्त क्रिकेट शेड्यूल के बीच वैभव हर पेपर में शामिल हो पाएंगे या नहीं.

ताजपुर प्रखंड के एक निजी स्कूल से भरा था फॉर्म

वैभव सूर्यवंशी ताजपुर प्रखंड के एक निजी विद्यालय के छात्र रहे हैं और यहीं से उन्होंने दसवीं का फॉर्म भरा था. जिस स्कूल में उनका परीक्षा केंद्र बना है वहां के प्रिंसिपल नील किशोर सिन्हा ने कहा कि यह केवल उनके विद्यालय नहीं बल्कि पूरे समस्तीपुर के लिए गर्व की बात है. उन्होंने साफ कहा कि परीक्षा में किसी तरह का विशेष प्रबंध नहीं होगा. वैभव को वही सुविधा मिलेगी जो अन्य छात्रों को दी जाती है. सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी.

80 गेंदों पर वैभव ने बनाए थे 175 रन

बता दें कि भारतीय क्रिकेट के उभरते सितारे वैभव सूर्यवंशी ने अंडर 19 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ शतक पूरा किया था. इसके बाद उनके गृह जिले समस्तीपुर में जश्न का माहौल बन गया था. वैभव सूर्यवंशी ने 80 गेंदों का सामना करते हुए 175 रन की शानदारी पारी खेली थी. अपनी पारी के दौरान उन्होंने कुल 15 छक्के और 15 चौके लगाए थे. बहुत कम उम्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने वाले वैभव सूर्यवंशी आज देश के सबसे प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ियों में गिने जा रहे हैं. अब देखना होगा कि बोर्ड की परीक्षा देते हैं तो वे इसमें कितना कमाल कर पाते हैं.

यह भी पढ़ें- दरभंगा: रेप पीड़िता के घर पहुंचे प्रशांत किशोर, 40 लोगों के खिलाफ केस पर कहा- मानवीय नजरिया रखे पुलिस

Published at : 11 Feb 2026 08:56 PM (IST)
