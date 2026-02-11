जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बुधवार (11 फरवरी, 2026) को दरभंगा जाकर रेप पीड़िता के परिवार से मुलाकात की. इस दौरान प्रशांत किशोर ने मीडिया के से यह कहा कि जो पीड़ित परिवार है वह तो भुगत ही रहा है उसके साथ जो लोग खड़े हैं वो भी परेशानी में पड़ जा रहे हैं. नाबालिग बच्ची के साथ रेप हुआ और हत्या हुई तो लोग उग्र हो गए. इसके बाद पुलिस ने 40 से ज्यादा लोगों को नामजद अभियुक्त बना दिया. पुलिस की गलती है कि किसी की बच्ची के साथ ऐसा जघन्य अपराध हुआ और लोगों ने आवाज उठाई तो आपने 40 लोगों पर केस कर दिया.

पीके ने कहा, "जो पीड़िता के साथ हुआ उसमें तो पुलिस ने कार्रवाई की है लेकिन अभी मैं जिन लोगों से मिला हूं तो लोग इस बात से परेशान हैं कि रोज पुलिस रेड कर रही है. छह लोग जेल में हैं और बाकी के लोगों को पुलिस खोज रही है. मेरा मानना है कि पुलिस को मानवीय नजरिया रखना चाहिए. अपराधी जो है उसको जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए."

'क्यों आएंगे विधायक और सांसद…'

इस सवाल पर कि इस क्षेत्र के विधायक और सांसद नहीं आए हैं. इस पर पीके ने कहा, "विधायक और सांसद क्यों आएंगे? जब आप उनको मुफ्त में वोट दीजिएगा तो क्यों आएगा? फिर मोदी जी का नाम सुनकर, नीतीश जी का चेहरा देखकर, लालू जी की बात सुनकर वोट दे दीजिएगा. यही बात तो जन सुराज तीन साल से बता रहा है. अगर आप अपना और अपने बच्चे की चिंता नहीं करेंगे तो न उसके लिए पढ़ाई होगी न रोजगार होगा, न सुरक्षा होगी."

प्रशांत किशोर ने कहा कि कोई आपके परिवार या जानने वाले के साथ जघन्य अपराध कर दे तो अपराधी जब भी पकड़ा जाए, लेकिन आपने आवाज उठाई तो आपको पहले पकड़ा जाएगा. यहां (दरभंगा, पीड़िता के यहां) आकर यही पता चला. छह साल-सात साल की बच्ची के साथ रेप हुआ तो स्वाभाविक है कि लोग उग्र होंगे. सवाल है कि अपराध हुआ तो कितने पुलिस वाले सस्पेंड हुए ये भी तो बताएं.

पीके ने कहा अगर घटना हुई नहीं रहती तो पुलिस के साथ क्यों झड़प होती? जो जघन्य अपराध हुआ है उस जड़ के लिए जो दोषी है उनके बारे में कोई पूछने वाला नहीं है. पुलिस-प्रशासन की कोई जवाबदेही नहीं है. जो लोग खिलाफ में उतरे उन पर आपने केस कर दिया. इसलिए लोग कह रहे हैं कि अधिकारियों का जंगलराज है. आप अधिकारियों के खिलाफ कुछ नहीं कह सकते हैं. पुलिस की गलती है तो शर्मिंदगी होनी चाहिए.

