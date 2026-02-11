हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारदरभंगा: रेप पीड़िता के घर पहुंचे प्रशांत किशोर, 40 लोगों के खिलाफ केस पर कहा- मानवीय नजरिया रखे पुलिस

दरभंगा: रेप पीड़िता के घर पहुंचे प्रशांत किशोर, 40 लोगों के खिलाफ केस पर कहा- मानवीय नजरिया रखे पुलिस

Prashant Kishor News: दरभंगा में कुछ दिनों पहले नाबालिग बच्ची के साथ रेप हुआ था. उसकी हत्या कर दी गई थी. प्रशांत किशोर ने कहा कि जो अपराधी हैं उन्हें जल्द सजा मिलनी चाहिए.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 11 Feb 2026 08:33 PM (IST)
Preferred Sources

जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बुधवार (11 फरवरी, 2026) को दरभंगा जाकर रेप पीड़िता के परिवार से मुलाकात की. इस दौरान प्रशांत किशोर ने मीडिया के से यह कहा कि जो पीड़ित परिवार है वह तो भुगत ही रहा है उसके साथ जो लोग खड़े हैं वो भी परेशानी में पड़ जा रहे हैं. नाबालिग बच्ची के साथ रेप हुआ और हत्या हुई तो लोग उग्र हो गए. इसके बाद पुलिस ने 40 से ज्यादा लोगों को नामजद अभियुक्त बना दिया. पुलिस की गलती है कि किसी की बच्ची के साथ ऐसा जघन्य अपराध हुआ और लोगों ने आवाज उठाई तो आपने 40 लोगों पर केस कर दिया.

पीके ने कहा, "जो पीड़िता के साथ हुआ उसमें तो पुलिस ने कार्रवाई की है लेकिन अभी मैं जिन लोगों से मिला हूं तो लोग इस बात से परेशान हैं कि रोज पुलिस रेड कर रही है. छह लोग जेल में हैं और बाकी के लोगों को पुलिस खोज रही है. मेरा मानना है कि पुलिस को मानवीय नजरिया रखना चाहिए. अपराधी जो है उसको जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए."

'क्यों आएंगे विधायक और सांसद…'

इस सवाल पर कि इस क्षेत्र के विधायक और सांसद नहीं आए हैं. इस पर पीके ने कहा, "विधायक और सांसद क्यों आएंगे? जब आप उनको मुफ्त में वोट दीजिएगा तो क्यों आएगा? फिर मोदी जी का नाम सुनकर, नीतीश जी का चेहरा देखकर, लालू जी की बात सुनकर वोट दे दीजिएगा. यही बात तो जन सुराज तीन साल से बता रहा है. अगर आप अपना और अपने बच्चे की चिंता नहीं करेंगे तो न उसके लिए पढ़ाई होगी न रोजगार होगा, न सुरक्षा होगी."

प्रशांत किशोर ने कहा कि कोई आपके परिवार या जानने वाले के साथ जघन्य अपराध कर दे तो अपराधी जब भी पकड़ा जाए, लेकिन आपने आवाज उठाई तो आपको पहले पकड़ा जाएगा. यहां (दरभंगा, पीड़िता के यहां) आकर यही पता चला. छह साल-सात साल की बच्ची के साथ रेप हुआ तो स्वाभाविक है कि लोग उग्र होंगे. सवाल है कि अपराध हुआ तो कितने पुलिस वाले सस्पेंड हुए ये भी तो बताएं.

पीके ने कहा अगर घटना हुई नहीं रहती तो पुलिस के साथ क्यों झड़प होती? जो जघन्य अपराध हुआ है उस जड़ के लिए जो दोषी है उनके बारे में कोई पूछने वाला नहीं है. पुलिस-प्रशासन की कोई जवाबदेही नहीं है. जो लोग खिलाफ में उतरे उन पर आपने केस कर दिया. इसलिए लोग कह रहे हैं कि अधिकारियों का जंगलराज है. आप अधिकारियों के खिलाफ कुछ नहीं कह सकते हैं. पुलिस की गलती है तो शर्मिंदगी होनी चाहिए. 

यह भी पढ़ें- Pawan Singh Divorce: कोर्ट नहीं पहुंचे पावरस्टार पवन सिंह, जज से पत्नी ज्योति ने कहा- 'मैं अपने पति…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Read
Published at : 11 Feb 2026 08:32 PM (IST)
Tags :
Prashant Kishor Darbhanga BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
राफेल के मुकाबले कहां खड़ा है ग्रिपेन फाइटर जेट? जिसका भारत को मिला बड़ा ऑफर, जानें खासियत
राफेल के मुकाबले कहां खड़ा है ग्रिपेन फाइटर जेट? जिसका भारत को मिला बड़ा ऑफर, जानें खासियत
महाराष्ट्र
'पहले ये लोग वंदे मातरम और वंदे भारत में अंतर सीखें', प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार पर कसा तंज
'पहले ये लोग वंदे मातरम और वंदे भारत में अंतर सीखें', प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार पर कसा तंज
विश्व
19 दिन में 64 रैलियां...बांग्लादेश में धुआंधार प्रचार में जुटे खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान, जमात को पटखनी दे पाएगी BNP?
19 दिन में 64 रैलियां...बांग्लादेश में प्रचार में जुटे तारिक रहमान, जमात को पटखनी दे पाएगी BNP?
क्रिकेट
राशिद खान ने इस खिलाड़ी को ठहराया हार का जिम्मेदार, डबल सुपर ओवर के बाद कहा- हम जीत जाते अगर...
राशिद खान ने इस खिलाड़ी को ठहराया हार का जिम्मेदार, डबल सुपर ओवर के बाद कहा- हम जीत जाते अगर...
Advertisement

वीडियोज

Shabana Mahmood और Epstein Files में क्या है CONNECTION? | ABPLIVE
Canada Shooting: कनाडा में मासूमों का दुश्मन कौन? गोलीबारी में 9 की मौत, 25 घायल | ABPLIVE
Mamata से मुस्लिम वोट कैसे छीनेंगे? Humayun Kabir का 'सीक्रेट' मिशन | ABPLIVE
Mahadangal With Chitra Tripathi: डील की लड़ाई, अब देश बेचने पर आई! | PM Modi
Kanpur Lamborghini Crash: ड्राइविंग सीट पर Shivam Mishra, परिवार के दावों पर बड़ा सवाल! |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
राफेल के मुकाबले कहां खड़ा है ग्रिपेन फाइटर जेट? जिसका भारत को मिला बड़ा ऑफर, जानें खासियत
राफेल के मुकाबले कहां खड़ा है ग्रिपेन फाइटर जेट? जिसका भारत को मिला बड़ा ऑफर, जानें खासियत
महाराष्ट्र
'पहले ये लोग वंदे मातरम और वंदे भारत में अंतर सीखें', प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार पर कसा तंज
'पहले ये लोग वंदे मातरम और वंदे भारत में अंतर सीखें', प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार पर कसा तंज
विश्व
19 दिन में 64 रैलियां...बांग्लादेश में धुआंधार प्रचार में जुटे खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान, जमात को पटखनी दे पाएगी BNP?
19 दिन में 64 रैलियां...बांग्लादेश में प्रचार में जुटे तारिक रहमान, जमात को पटखनी दे पाएगी BNP?
क्रिकेट
राशिद खान ने इस खिलाड़ी को ठहराया हार का जिम्मेदार, डबल सुपर ओवर के बाद कहा- हम जीत जाते अगर...
राशिद खान ने इस खिलाड़ी को ठहराया हार का जिम्मेदार, डबल सुपर ओवर के बाद कहा- हम जीत जाते अगर...
बॉलीवुड
इन 6 बड़ी फिल्मों को ठुकराना गोविंदा को पड़ा महंगा, कर देते साइन तो बदल जाता करियर
इन 6 बड़ी फिल्मों को ठुकराना गोविंदा को पड़ा महंगा, कर देते साइन तो बदल जाता करियर
विश्व
भारत-US डील पर अमेरिका का साइलेंट यू-टर्न, पहले जारी की फैक्ट शीट, अब कर दिया बदलाव
भारत-US डील पर अमेरिका का साइलेंट यू-टर्न, पहले जारी की फैक्ट शीट, अब कर दिया बदलाव
ट्रेंडिंग
Video: “प्रदर्शन के बीच वाटर कैनन से चोटिल हुई शख्स की आंख
“प्रदर्शन के बीच वाटर कैनन से चोटिल हुई शख्स की आंख" बंदूक की तरह चली तेज बौछार, वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
दुनिया के किन देशों में सबसे पहले खत्म होगा पेट्रोल-डीजल, किस पायदान पर हैं भारत-पाकिस्तान?
दुनिया के किन देशों में सबसे पहले खत्म होगा पेट्रोल-डीजल, किस पायदान पर हैं भारत-पाकिस्तान?
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
Embed widget