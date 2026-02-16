बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले बेहतरीन बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी इस बार मैट्रिक की परीक्षा नहीं देंगे. 17 फरवरी से 11 मार्च तक सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा शुरू हो रही है. एग्जाम के लिए उनका एडमिट कार्ड भी जारी हुआ था लेकिन अब खबर है कि वे इसमें शामिल नहीं होंगे. इसकी पुष्टि उनके परिवार के लोगों के साथ-साथ ताजपुर स्थित मॉडेस्टी स्कूल के डायरेक्टर ने भी एबीपी न्यूज़ से की है.

मॉडेस्टी स्कूल के डायरेक्टर आदर्श कुमार पिंटू ने बताया कि वैभव का फॉर्म भरा जा चुका था. एडमिट कार्ड भी जारी हो गया है. सेंटर शहर के पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल में था. वैभव के पिता संजीव सूर्यवंशी से बातचीत के बाद यह निर्णय सामने आया कि व्यस्त कार्यक्रम के कारण इस वर्ष वह (वैभव) परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएगा. फिलहाल वैभव पूरी तरह क्रिकेट पर फोकस कर रहा है और आने वाले टूर्नामेंटों की तैयारी में जुटा है.

इससे पहले वैभव का जिस स्कूल में सेंटर था वहां के प्रिंसिपल नील किशोर सिन्हा ने बताया था कि यह केवल उनके विद्यालय नहीं बल्कि पूरे समस्तीपुर के लिए गर्व की बात है. उन्होंने साफ कहा था कि परीक्षा में किसी तरह का विशेष प्रबंध नहीं होगा. वैभव को वही सुविधा मिलेगी जो अन्य छात्रों को दी जाती है.

अत्यधिक भीड़ की संभावना को देखते हुए भी लिया गया निर्णय

दूसरी ओर वैभव सूर्यवंशी के नाना दीपक कुमार सिंह और नानी मुन्नी देवी ने भी एबीपी न्यूज़ से बात की. नाना ने कहा कि उनका नाती परीक्षा दे सकता था लेकिन क्रिकेट में काफी व्यस्तता और परीक्षा केंद्र पर प्रशंसकों एवं क्रिकेट खिलाड़ियों की अत्यधिक भीड़ की संभावना को देखते हुए वह परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेगा. बेटी आरती और दामाद संजीव सूर्यवंशी से भी बातचीत हुई है. दोनों ने उसकी (वैभव) व्यस्तता की बात कही है.

बता दें कि वैभव सूर्यवंशी का जन्म 27 मार्च 2011 को समस्तीपुर में हुआ था. उनके पिता संजीव सूर्यवंशी स्वयं क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण अपना सपना पूरा नहीं कर सके. वैभव ने बेहद कम उम्र में ही घरेलू क्रिकेट में अपनी पहचान बना ली. वैभव बाएं हाथ के आक्रामक सलामी बल्लेबाज हैं. उनकी टाइमिंग, निडर बल्लेबाजी और आत्मविश्वास उन्हें अन्य खिलाड़ियों से अलग बनाता है.

