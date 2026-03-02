हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारJDU सांसद के शराबबंदी खत्म करने वाले बयान से सियासी हलचल तेज, सरकार चाह रही चालू हो जाए दारू?

JDU सांसद के शराबबंदी खत्म करने वाले बयान से सियासी हलचल तेज, सरकार चाह रही चालू हो जाए दारू?

Bihar Liquor Ban News: आरजेडी नेता शक्ति यादव का कहना है कि बिहार में शराबबंदी कानून पूरी तरह फेल है और सरकार भी फेल है. कहा कि जेडीयू के सांसद बिना सरकार के इशारे पर नहीं बोल रहे हैं.

By : परमानंद सिंह | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 02 Mar 2026 08:24 PM (IST)
Preferred Sources

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी (जेडीयू) के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने शराबबंदी कानून पर सवाल उठाया है, जिसके बाद प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है. देवेश चंद्र ठाकुर ने यह कहा है कि बिहार में शराबबंदी कानून हट जाए तो बहुत अच्छा होगा. यह सफल नहीं है. उन्होंने यहां तक कहा कि जब कानून बना और शपथ दिलाई जा रही थी तो वे आए ही नहीं थे. उन्होंने शपथ नहीं ली थी. अब इस पर राजनीतिक दलों की ओर से प्रतिक्रिया आने लगी है. 

सोमवार (02 मार्च, 2026) को इस पर आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि यह बात सच है कि देवेश चंद्र ठाकुर ने शपथ नहीं ली थी. सिर्फ वही नहीं ललन सिंह ने भी शपथ नहीं ली थी. जब बिहार विधानसभा से शराबबंदी कानून पारित हो रहा था तो इन दोनों ने शपथ नहीं ली थी. उस वक्त मैं विधायक था. सत्ता पक्ष के लोग चाहते हैं कि बिहार में शराब फिर से चालू हो. इस पर तो पटना हाईकोर्ट ने भी चिंता जाहिर की है और कहा है कि युवाओं का भविष्य सूखे नशे की ओर जा रहा है. 

सरकार के इशारे पर बोल रहे देवेश चंद्र ठाकुर: आरजेडी

आरजेडी नेता ने आगे कहा कि सत्ता पक्ष के लोग ही कह रहे हैं कि शराब चालू होनी चाहिए तो कोई कह रहा है समीक्षा होनी चाहिए. उनके बयान से यह तो साफ हो गया कि शराबबंदी कानून बिहार में पूरी तरह खत्म है. बिहार में शराबबंदी कानून पूरी तरह फेल है और सरकार भी फेल है. शक्ति यादव ने कहा कि वे (देवेश चंद्र ठाकुर) जेडीयू के सांसद हैं तो बिना सरकार के इशारे पर नहीं बोल रहे हैं, सरकार ही चाह रही है कि शराब फिर से चालू हो जाए .

देवेश चंद्र ठाकुर के बयान से जेडीयू ने किनारा कर लिया है. जेडीयू की प्रवक्ता अंजुम आरा ने कहा कि बिहार में शराबबंदी का फैसला सभी दलों की सहमति से लिया गया था. इस फैसले की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सराहना की थी. रही बात हमारे सांसद देवेश चंद्र ठाकुर की तो ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है. सरकार का रुख स्पष्ट है कि शराबबंदी सामाजिक सुधार की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण और साहसिक कदम है.

शराबबंदी से बिहार के लोगों को फायदा हुआ: बीजेपी

उधर बीजेपी ने भी देवेश चंद्र ठाकुर के बयान को व्यक्तिगत राय बताया है. बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, "यह उनकी (देवेश चंद्र ठाकुर) व्यक्तिगत सोच हो सकती है, लेकिन मैं मानता हूं कि शराबबंदी से बिहार के लोगों को बहुत फायदा हुआ है. खासकर उन महिलाओं को जो हमेशा अत्याचार का शिकार होतीं थीं. शराब के नशे में लोग अपने परिवार में मारपीट किया करते थे. वह खत्म हुआ है. 

हलांकि चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास के प्रवक्ता राजेश भट्ट ने कहा, "मैंने उनके बयान को सुना… यह उनकी निजी राय है, वैसे तो इसका जवाब वही देंगे लेकिन हमारी पार्टी इस कानून के साथ मजबूती से खड़ी है."

यह भी पढ़ें- 'शराबबंदी हट जाए तो अच्छा', अब JDU भी इस कानून के खिलाफ! कहा- 'नीतीश कुमार की इच्छा…'

Published at : 02 Mar 2026 08:22 PM (IST)
Tags :
JDU Devesh Chandra Thakur Nitish Kumar BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
JDU सांसद के शराबबंदी खत्म करने वाले बयान से सियासी हलचल तेज, सरकार चाह रही चालू हो जाए दारू?
JDU सांसद के शराबबंदी खत्म करने वाले बयान से सियासी हलचल तेज, सरकार चाह रही चालू हो जाए दारू?
बिहार
खाड़ी देशों में मौजूद बिहार के लोगों के लिए नीतीश सरकार ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर, 24 घंटे काम करेगी टीम
खाड़ी देशों में मौजूद बिहार के लोगों के लिए नीतीश सरकार ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर, 24 घंटे काम करेगी टीम
बिहार
Rajya Sabha Election 2026: उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का BJP में होगा विलय, राज्यसभा की सीट फंसी?
बिहार: उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का BJP में होगा विलय, राज्यसभा की सीट फंसी?
बिहार
Rajya Sabha Elections: JDU से एक सीट पर नीतीश कुमार के बेटे निशांत जाएंगे राज्यसभा? अटकलें तेज
बिहार: JDU से एक सीट पर नीतीश कुमार के बेटे निशांत जाएंगे राज्यसभा? अटकलें तेज
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका-इजरायल के हमले में खामेनेई समेत ईरान की टॉप लीडरशिप खत्म, ट्रंप का दावा, अब कौन संभालेगा कमान?
US-इजरायल के हमले में खामेनेई समेत ईरान की टॉप लीडरशिप खत्म, ट्रंप का दावा, कौन संभालेगा कमान?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: 'सोच रहे ढूंढें अब नया ठिकाना...' मनोज तिवारी के जवाब में अब अखिलेश यादव ने जारी किया Holi पर गाना
'सोच रहे ढूंढें अब नया ठिकाना...' मनोज तिवारी के जवाब में अब अखिलेश यादव ने जारी किया Holi पर गाना
क्रिकेट
कब और कहां खेले जाएंगे सेमीफाइनल के मुकाबले? किससे होगा भारत का मैच? जानें टी20 वर्ल्ड कप की सारी डिटेल्स
कब और कहां खेले जाएंगे सेमीफाइनल के मुकाबले? किससे होगा भारत का मैच? जानें डिटेल्स
विश्व
Iron Beam: न रॉकेट, न ड्रोन... सिर्फ एक लेजर से दुश्मन खत्म! कैसा है इजरायल का आयरन बीम वाला हथियार, पहली बार हुआ इस्तेमाल
न रॉकेट, न ड्रोन... सिर्फ एक लेजर से दुश्मन खत्म! कैसा है इजरायल का आयरन बीम वाला हथियार, पहली बार हुआ इस्तेमाल
टेलीविजन
दुबई में बसीं कसौटी जिंदगी की फेम एरिका फर्नांडिस ने बताए हालात, बोलीं- ये डरावना है, मेरा दिल रो रहा
दुबई में बसीं कसौटी जिंदगी की फेम एरिका फर्नांडिस ने बताए हालात, बोलीं- ये डरावना है, मेरा दिल रो रहा
विश्व
Israel Attack On Iran: अमेरिका संग जंग में कौन सी मिसाइलें दाग रहा ईरान, कहां तक पहुंच, ये रही पूरी लिस्ट
अमेरिका संग जंग में कौन सी मिसाइलें दाग रहा ईरान, कहां तक पहुंच, ये रही पूरी लिस्ट
ट्रेंडिंग
पाकिस्तान में भी जय श्री राम, व्लॉगर से बात करते हुए पाकिस्तानियों ने दिखाया राम प्रेम, वीडियो हो रहा वायरल
पाकिस्तान में भी जय श्री राम, व्लॉगर से बात करते हुए पाकिस्तानियों ने दिखाया राम प्रेम, वीडियो हो रहा वायरल
यूटिलिटी
क्या दुकान की छत पर भी लग सकता है सोलर पैनल, जानें प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के नियम?
क्या दुकान की छत पर भी लग सकता है सोलर पैनल, जानें प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के नियम?
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget