हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Election 2025: सीट बंटवारे से नाराज उपेंद्र कुशवाहा हुए भावुक, NDA को दी चेतावनी? बोले - 'आने वाला समय बताएगा'

Bihar Election 2025: सीट बंटवारे से नाराज उपेंद्र कुशवाहा हुए भावुक, NDA को दी चेतावनी? बोले - 'आने वाला समय बताएगा'

Bihar Election 2025: बिहार चुनाव 2025 में NDA ने सीट बंटवारा कर दिया है. उपेंद्र कुशवाहा आरएलएम को कम सीटें मिलने से नाराज हुए. उन्होंने एक्स पर भावुक पोस्ट लिखते हुए कहा कि कुछ आने वाला समय बताएगा.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 13 Oct 2025 07:41 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) में आखिरकार सीट बंटवारे का ऐलान हो गया है. हालांकि, इस ऐलान के बाद एनडीए के सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा का मन खिन्न दिखाई दिया. 

उपेंद्र कुशवाहा ने उम्मीद से कम सीटें मिलने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक भावनात्मक पोस्ट लिखी, जिसने सियासी हलचल तेज कर दी.

मन के अनुरूप सीटों की संख्या नहीं हो पाई तय- उपेंद्र कुशवाहा

उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पोस्ट में लिखा - "प्रिय मित्रों और साथियों, आप सभी से क्षमा चाहता हूं. आपके मन के अनुरूप सीटों की संख्या तय नहीं हो पाई. मैं जानता हूं कि इस निर्णय से हजारों-लाखों कार्यकर्ता निराश हुए होंगे. कई घरों में आज खाना तक नहीं बना होगा. पर मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी मेरी और पार्टी की विवशता को समझेंगे."

धैर्य रखिए आने वाला समय खुद बता देगा सब- कुशवाहा 

उन्होंने आगे लिखा, "किसी भी निर्णय के पीछे कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो सबके सामने होती हैं और कुछ ऐसी भी होती हैं जो दिखाई नहीं देतीं. मुझे मालूम है कि आपमें से कई मेरे प्रति गुस्सा महसूस कर रहे होंगे, जो स्वाभाविक है. लेकिन मैं बस यही कहना चाहता हूं कि थोड़ा धैर्य रखिए, गुस्सा शांत होने दीजिए - फिर आप खुद महसूस करेंगे कि फैसला कितना सही या गलत था. आने वाला समय खुद सब बता देगा."

बिहार की सियासत में चर्चा का शुरू होने वाला है नया दौर 

कुशवाहा की इस भावनात्मक प्रतिक्रिया ने बिहार की सियासत में चर्चा का नया दौर शुरू कर दिया है. माना जा रहा है कि वे सीटों की संख्या से बेहद असंतुष्ट हैं, लेकिन फिलहाल एनडीए के भीतर रहकर ही हालात का आकलन करना चाहते हैं.

दरअसल, एनडीए के सीट शेयरिंग फॉर्मूले के अनुसार बीजेपी और जदयू दोनों 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी. वहीं, लोजपा (रामविलास) को 29 सीटें मिली हैं, जबकि राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) को 6-6 सीटों पर चुनाव लड़ने का अवसर दिया गया है. बीजेपी के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए कहा, "एनडीए के साथियों ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में सीटों का वितरण पूर्ण किया है."

Published at : 13 Oct 2025 07:41 AM (IST)
Tags :
Upendra Kushwaha Bihar Vidhan Sabha Chunav RLM Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बीजेपी को लग सकता है बड़ा झटका, मोदी सरकार में शामिल इस मंत्री ने कर दी इस्तीफे की पेशकश
बीजेपी को लग सकता है बड़ा झटका, मोदी सरकार में शामिल इस मंत्री ने कर दी इस्तीफे की पेशकश
जम्मू और कश्मीर
फारूक अब्दुल्ला ने ऑफर की राज्यसभा सीट, कांग्रेस ने ठुकराई! चुनाव लड़ने से किया इनकार, किस बात की नाराजगी?
जम्मू-कश्मीर: फारूक अब्दुल्ला ने ऑफर की राज्यसभा सीट, कांग्रेस ने ठुकराई! चुनाव लड़ने से किया इनकार
इंडिया
Bihar Assembly Election 2025: तेजस्वी के CM बनने की राह में ये हैं 6 बड़े कांटे, इस बार कितनी टफ है फाइट, जानें
तेजस्वी के CM बनने की राह में ये हैं 6 बड़े कांटे, इस बार कितनी टफ है फाइट, जानें
बॉलीवुड
मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी: सास नीता अंबानी का हाथ थामे पहुंचीं राधिका मर्चेंट, साड़ी में लूट ली लाइमलाइट
मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी: सास नीता अंबानी का हाथ थामे पहुंचीं राधिका मर्चेंट, साड़ी में लूट ली लाइमलाइट
Advertisement

वीडियोज

Rajasthan Ground Dispute: अजमेर में दलित महिला को घसीटा, Plots पर कब्जे का आरोप
Rajasthan Ground Dispute: अजमेर में दलित महिला को घसीटा, Plots पर कब्जे का आरोप
VIRAL VIDEO: जान से खिलवाड़! UP के Bulandshahr में एक बाइक पर 6 सवार, देखें हैरतअंगेज वीडियो
UP ENCOUNTER: UP में 'ऑपरेशन क्लीन' जारी, 6 शहरों में ताबड़तोड़ मुठभेड़!
Asia Cup के बाद महाकाल की शरण में 'SKY', पत्नी संग उज्जैन में की संध्या आरती
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बीजेपी को लग सकता है बड़ा झटका, मोदी सरकार में शामिल इस मंत्री ने कर दी इस्तीफे की पेशकश
बीजेपी को लग सकता है बड़ा झटका, मोदी सरकार में शामिल इस मंत्री ने कर दी इस्तीफे की पेशकश
जम्मू और कश्मीर
फारूक अब्दुल्ला ने ऑफर की राज्यसभा सीट, कांग्रेस ने ठुकराई! चुनाव लड़ने से किया इनकार, किस बात की नाराजगी?
जम्मू-कश्मीर: फारूक अब्दुल्ला ने ऑफर की राज्यसभा सीट, कांग्रेस ने ठुकराई! चुनाव लड़ने से किया इनकार
इंडिया
Bihar Assembly Election 2025: तेजस्वी के CM बनने की राह में ये हैं 6 बड़े कांटे, इस बार कितनी टफ है फाइट, जानें
तेजस्वी के CM बनने की राह में ये हैं 6 बड़े कांटे, इस बार कितनी टफ है फाइट, जानें
बॉलीवुड
मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी: सास नीता अंबानी का हाथ थामे पहुंचीं राधिका मर्चेंट, साड़ी में लूट ली लाइमलाइट
मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी: सास नीता अंबानी का हाथ थामे पहुंचीं राधिका मर्चेंट, साड़ी में लूट ली लाइमलाइट
स्पोर्ट्स
Suryakumar Yadav Mahakal Visit: महादेव की शरण में पहुंचे सूर्यकुमार यादव, ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले पत्नी देविशा संग महाकालेश्वर मंदिर में की पूजा
महादेव की शरण में पहुंचे सूर्यकुमार यादव, ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले पत्नी देविशा संग महाकालेश्वर मंदिर में की पूजा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में धीरे-धीरे बढ़ रही हैं सर्दी, दिन में धूप और रात में महसूस हो रही ठंडक, जानें- मौसम का हाल
यूपी में धीरे-धीरे बढ़ रही हैं सर्दी, दिन में धूप और रात में महसूस हो रही ठंडक, जानें- मौसम का हाल
विश्व
गोलीबारी से फिर दहला अमेरिका, दक्षिण कैरोलिना में 4 की मौत, 20 लोग घायल
गोलीबारी से फिर दहला अमेरिका, दक्षिण कैरोलिना में 4 की मौत, 20 लोग घायल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में प्रशासनिक फेरबदल, 5 जिलों के बदले गए डीएम, यहां देखें पूरी लिस्ट
उत्तराखंड में प्रशासनिक फेरबदल, 5 जिलों के बदले गए डीएम, यहां देखें पूरी लिस्ट
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Embed widget