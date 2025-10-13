बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) में आखिरकार सीट बंटवारे का ऐलान हो गया है. हालांकि, इस ऐलान के बाद एनडीए के सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा का मन खिन्न दिखाई दिया.

उपेंद्र कुशवाहा ने उम्मीद से कम सीटें मिलने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक भावनात्मक पोस्ट लिखी, जिसने सियासी हलचल तेज कर दी.

मन के अनुरूप सीटों की संख्या नहीं हो पाई तय- उपेंद्र कुशवाहा

उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पोस्ट में लिखा - "प्रिय मित्रों और साथियों, आप सभी से क्षमा चाहता हूं. आपके मन के अनुरूप सीटों की संख्या तय नहीं हो पाई. मैं जानता हूं कि इस निर्णय से हजारों-लाखों कार्यकर्ता निराश हुए होंगे. कई घरों में आज खाना तक नहीं बना होगा. पर मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी मेरी और पार्टी की विवशता को समझेंगे."

प्रिय मित्रों/साथियों,



आप सभी से क्षमा चाहता हूं। आपके मन के अनुकूल सीटों की संख्या नहीं हो पायी। मैं समझ रहा हूं, इस निर्णय से अपनी पार्टी के उम्मीदवार होने की इच्छा रखने वाले साथियों सहित हजारों - लाखों लोगों का मन दुखी होगा। आज कई घरों में खाना नहीं बना होगा। परन्तु आप सभी… — Upendra Kushwaha (@UpendraKushRLM) October 12, 2025

धैर्य रखिए आने वाला समय खुद बता देगा सब- कुशवाहा

उन्होंने आगे लिखा, "किसी भी निर्णय के पीछे कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो सबके सामने होती हैं और कुछ ऐसी भी होती हैं जो दिखाई नहीं देतीं. मुझे मालूम है कि आपमें से कई मेरे प्रति गुस्सा महसूस कर रहे होंगे, जो स्वाभाविक है. लेकिन मैं बस यही कहना चाहता हूं कि थोड़ा धैर्य रखिए, गुस्सा शांत होने दीजिए - फिर आप खुद महसूस करेंगे कि फैसला कितना सही या गलत था. आने वाला समय खुद सब बता देगा."

बिहार की सियासत में चर्चा का शुरू होने वाला है नया दौर

कुशवाहा की इस भावनात्मक प्रतिक्रिया ने बिहार की सियासत में चर्चा का नया दौर शुरू कर दिया है. माना जा रहा है कि वे सीटों की संख्या से बेहद असंतुष्ट हैं, लेकिन फिलहाल एनडीए के भीतर रहकर ही हालात का आकलन करना चाहते हैं.

दरअसल, एनडीए के सीट शेयरिंग फॉर्मूले के अनुसार बीजेपी और जदयू दोनों 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी. वहीं, लोजपा (रामविलास) को 29 सीटें मिली हैं, जबकि राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) को 6-6 सीटों पर चुनाव लड़ने का अवसर दिया गया है. बीजेपी के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए कहा, "एनडीए के साथियों ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में सीटों का वितरण पूर्ण किया है."