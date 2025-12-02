'बिहार में मुंह की खाई, दूसरे राज्यों में भी...', SIR को लेकर उपेंद्र कुशवाहा का विपक्ष पर हमला

देशभर में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर पिछले कई दिनों से लगातार सियासत जारी है. इस बीच राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर प्रतिक्रिया देते हुए विरोधियों को घेरा है. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष SIR को अनावश्यक रूप से मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है. उन्होंने विरोधी दलों पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में इनको मुंहकी खानी पड़ी और अन्य राज्यों में भी यही हश्र होने वाला है.

उपेंद्र कुशवाहा ने मीडिया से बातचीत में कहा, "SIR को फालतू में लोग मुद्दा बना रहे हैं. अभी हाल ही में बिहार का चुनाव कांग्रेस, आरजेडी के लोगों ने देख लिया है. कहीं से एसआईआर मुद्दा ही नहीं है. ये लोग कह रहे हैं कि वोट की चोरी की जा रही है. कहां वोट की चोरी हो रही है?''

Delhi: On SIR, RLMP National President Upendra Kushwaha says, "The opposition is unnecessarily trying to create an issue over SIR. During the recent Bihar elections, RJD and Congress leaders repeatedly claimed that votes were being stolen, but no evidence ever supported those… pic.twitter.com/H0mcnJdEne — IANS (@ians_india) December 2, 2025

SIR को लेकर उपेंद्र कुशवाहा का विपक्ष पर हमला

उन्होंने आगे कहा, ''बिहार में तो चुनाव हो गया है. अगर किसी के वोट की चोरी की गई होती तो मतदान केंद्र पर जाता और लौटकर कहता कि देखिए हमारा नाम नहीं है, डिलीट कर दिया गया है, तब माना जा सकता था. लेकिन बिहार में कहीं से कोई एक भी मामला नहीं आया, उसके बावजूद ये लोग मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे हैं.''

अनर्गल बातों को लेकर मसला बनाने की कोशिश- उपेंद्र कुशवाहा

RLM के प्रमुख ने ये भी कहा, ''विपक्ष के लोगों के पास कोई मुद्दा ही नहीं है तो अनर्गल बातों को लेकर मसला बनाने की कोशिश हो रही है. बिहार में इनको मुंहकी खानी पड़ी है. देश के अन्य राज्यों में भी इनकी यही स्थिति होगी, यही हश्र होगा.''

इससे पहले एसपी प्रमुख अखिलेश यादव के SIR वाले बयान पर भी उपेंद्र कुशवाहा ने प्रतिक्रिया दी थी. उन्होंने विरोधियों पर तंज कसते हुए कहा था कि वो बिहार में बहुत क्रांति कर रहे थे लेकिन प्रदेश की जनता ने उन्हें बता दिया कि एसआईआर कोई मुद्दा नहीं है.