हिंदी न्यूज़राज्यबिहारप्रशांत किशोर के चुनाव नहीं लड़ने पर गिरिराज सिंह का बड़ा बयान, 'अगर जन सुराज को...'

प्रशांत किशोर के चुनाव नहीं लड़ने पर गिरिराज सिंह का बड़ा बयान, 'अगर जन सुराज को...'

Bihar Election 2025: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशांत किशोर को समझ में आ गया कि वह चुनाव नहीं जीतेंगे, इसलिए उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ने की घोषणा कर दी.

By : पीटीआई- भाषा | Updated at : 15 Oct 2025 08:46 PM (IST)
Preferred Sources

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बुधवार (15 अक्टूबर) को जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने के फैसले को लेकर उन पर निशाना साधा. इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि प्रशांत किशोर को पता है कि वह चुनाव नहीं जीत पाएंगे. केंद्रीय मंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि प्रशांत किशोर का यह कहना कि अगर जन सुराज पार्टी को 150 से कम सीटें मिलती हैं तो यह हार मानी जाएगी, ‘मुंगेरीलाल के हसीन सपने’ जैसा है.      

गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया, “किशोर को समझ में आ गया कि वह चुनाव नहीं जीतेंगे, इसलिए उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा कर दी. उन्होंने जन सुराज पार्टी बनाने में जो निवेश किया था, वह वापस निकाल लिया है. उनकी पार्टी सिर्फ ‘वोट काटने वाली पार्टी’ है, जन सुराज वास्तव में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की ‘बी टीम’ है.”     

NDA की सीटों को लेकर गिरिराज सिंह का बड़ा दावा

प्रशांत किशोर ने एक खास इंटरव्यू में कहा है कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे. उन्होंने दावा किया कि यह फैसला पार्टी के बड़े हित में लिया गया है.     किशोर का कहना था कि '150 से कम सीटें मिलना' उनकी पार्टी के लिए हार मानी जाएगी. गिरिराज सिंह ने दावा किया कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) 243 में से 225 सीटें जीतेगा.  

'NDA सरकार ने बिहार के विकास के लिए बहुत काम किया'

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत काम किया है. जनता ने सरकार का काम देखा है. इस बार NDA अपने सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ते हुए कम से कम 225 सीटें जीतेगा.” गौरतलब है कि 2010 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी-जेडीयू गठबंधन ने 210 सीटें जीती थीं.        

गिरिराज सिंह का महागठबंधन पर झूठे वादे करने का आरोप

गिरिराज सिंह ने महागठबंधन पर चुनाव से पहले 'झूठे वादे' करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, “राजद ने हाल ही में घोषणा की है कि अगर महागठबंधन सत्ता में आया तो बिहार के हर ऐसे घर से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी, जिसमें कोई सरकारी नौकरी वाला नहीं है. लेकिन राजद बताए कि इतने पद कहां से सृजित करेगा? यह जनता को गुमराह करने वाला वादा है. लोग अब जंगलराज की वापसी नहीं चाहते.” 

'RJD बिहार को लालटेन युग में ले जाना चाहती है'

बीजेपी नेता ने आगे कहा, ''आरजेडी बिहार को फिर से लालटेन युग में ले जाना चाहती है. वे ‘चरवाहा मॉडल’ की बात करते हैं. यह अब नहीं चलेगा. मोदी जी और नीतीश जी बिहार को विकसित राज्य बनाना चाहते हैं.” गौरतलब है कि 1990 के दशक की शुरुआत में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने ‘चरवाहा विद्यालय’  योजना शुरू की थी, जो पांच से 15 वर्ष की उम्र के उन गरीब बच्चों के लिए थी जो पशु चराया करते थे, लेकिन यह योजना बुरी तरह विफल रही.

Published at : 15 Oct 2025 08:46 PM (IST)
Prashant Kishor Bihar Vidhan Sabha Chunav Giriraj Singh Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
Embed widget