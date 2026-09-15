UCC पर JDU और चिराग के बाद अब उपेंद्र कुशवाहा बोले, 'भारत सरकार...'

यूनिफॉर्म सिविल कोड पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद बिहार का सियासी पारा गरमाया हुआ है. जेडीयू नेता श्याम रजक ने विरोध करते हुए कहा कि ये बिहार में लागू नहीं होगा. इसके बाद चिराग पासवान ने कहा कि उनकी पार्टी विविधता और समानता दोनों का समर्थन करती है. अब बिहार में एनडीए की एक और सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक मोर्चा की प्रतिक्रिया सामने आई है.

प्रस्ताव देखने के बाद करेंगे टिप्पणी- उपेंद्र कुशवाहा

राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने साफ-साफ कहा, "इस पर हम अपनी पार्टी की ओर से तभी कोई टिप्पणी करेंगे जब ये देख लेंगे कि भारत सरकार की ओर से और अलग-अलग राज्यों की ओर से क्या प्रस्ताव आता है."

उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश ने क्या कहा?

कुशवाहा के बेटे और बिहार सरकार में मंत्री दीपक प्रकाश ने भी ऐसी ही प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, "एक बार डिटेल सामने आ जाए, उसे देखने के बाद ही उस पर कमेंट किया जा सकता है."

जेडीयू नेता श्याम रजक के बयान पर प्रतिक्रिया पूछे जाने पर उन्होंने कहा, "ये उनकी बात है. हम अपनी बात बता रहे हैं. एक बार हम देख लेंगे कि क्या प्रस्ताव है उसके बाद हम बात करेंगे."

इस मुद्दे पर जेडीयू के सीनियर नेता संजय झा ने कहा कि वो अमित शाह से मुलाकात करेंगे. इस पर दीपक प्रकाश ने कहा, "ये उनका मैटर है. वो स्वतंत्र हैं. जो भी करना वो करने के लिए फ्री हैं."

दरअसल, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि 21 राज्यों में बीजेपी-नीत एनडीए की सरकारें 2029 से पहले यूसीसी लागू करेंगी. बता दें कि बिहार में भी एनडीए की सरकार है जिसका नेतृत्व बीजेपी के सम्राट चौधरी कर रहे हैं.

जेडीयू-चिराग पासवान पर तेजस्वी यादव का निशाना

अमित शाह के इस बयान के बाद बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि एनडीए के दलों जेडीयू और चिराग पासवान का क्लियर स्टैंड होना चाहिए. ये लोग गोल-गोल बात करते हैं.

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