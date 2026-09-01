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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारशिक्षक भर्ती: TRE-4 के आवेदन की तारीख टलने पर क्या बोले शिक्षा मंत्री? जानें

शिक्षक भर्ती: TRE-4 के आवेदन की तारीख टलने पर क्या बोले शिक्षा मंत्री? जानें

TRE-4 की तारीख आगे बढ़ने पर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि परीक्षा रद्द नहीं हुई है. उन्होंने अभ्यर्थियों से पैनिक न करने और तैयारी पर ध्यान देने की अपील की.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 01 Sep 2026 07:02 PM (IST)
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बिहार में TRE-4 की आवेदन प्रक्रिया और परीक्षा की तारीख को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है. उन्होंने स्पष्ट किया कि परीक्षा रद्द नहीं हुई है, सिर्फ तारीख आगे बढ़ी है. शिक्षा मंत्री ने अभ्यर्थियों से पैनिक न करने और अपनी तैयारी पर ध्यान देने की अपील की. दरअसल, आज (1 सितंबर 2026) से ही TRE-4 के फॉर्म भरे जाने थे. लेकिन ऐन वक्त पर तारीख आगे बढ़ने पर अभ्यर्थी घबरा गए थे.

मिथिलेश तिवारी ने कहा कि युवाओं और छात्रों को घबराने की जरूरत नहीं है. उन्होंने बताया कि BPSC अभ्यर्थियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए परीक्षा की तैयारी कर रहा है. एक तारीख स्थगित होने के बाद आयोग दूसरी तारीख के लिए तैयारी में जुटा है. उन्होंने कहा कि जल्दबाजी में परीक्षा कराने के बजाय व्यवस्थित तरीके से परीक्षा कराना जरूरी है, ताकि आगे किसी तरह की परेशानी न हो.

यह भी पढ़ें- मांझी-चिराग की जुबानी जंग के बीच तेजस्वी की दो टूक, 'आरक्षण के पक्षधर हैं तो...'

‘सरकार युवाओं के भविष्य को लेकर संवेदनशील’

शिक्षा मंत्री ने कहा कि युवा और छात्र देश का भविष्य हैं और सरकार उनके भविष्य को संवारने के लिए लगातार काम कर रही है. उन्होंने दावा किया कि सरकार अभ्यर्थियों की बातों को गंभीरता से ले रही है. तिवारी ने कहा कि BPSC सही तरीके से परीक्षा आयोजित कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. उन्होंने अभ्यर्थियों से अपील की कि परीक्षा की तारीख को लेकर चिंता करने के बजाय वे अपनी पढ़ाई और तैयारी पर ध्यान दें. उनके मुताबिक, सरकार छात्रों और युवाओं को लेकर पूरी तरह संवेदनशील है.

'हड़बड़ी में परीक्षा कराने से हो सकती है परेशानी'

मिथिलेश तिवारी ने कहा कि अगर BPSC हड़बड़ी में परीक्षा आयोजित करता है और बाद में कोई समस्या सामने आती है, तो उसका जिम्मेदार भी सरकार को ही ठहराया जाएगा. इसलिए आयोग तैयारी के अनुसार परीक्षा की नई तारीख तय कर रहा है. उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों को इस बदलाव को लेकर किसी तरह का पैनिक नहीं करना चाहिए.

GDP 7.8% पर PM मोदी की तारीफ

GDP ग्रोथ रेट 7.8 फीसदी रहने पर शिक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की. उन्होंने इसे प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच और नीतियों का परिणाम बताया. तिवारी ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान भी भारत ने मजबूती दिखाई और वैक्सीन के क्षेत्र में दुनिया की मदद की. उन्होंने दावा किया कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों के बीच भारत की आर्थिक वृद्धि प्रधानमंत्री की नीतियों का परिणाम है और विकसित भारत का सपना जरूर पूरा होगा.

वहीं राहुल गांधी को लेकर सवाल पूछे जाने पर मिथिलेश तिवारी ने कहा कि वह राहुल गांधी पर बयान नहीं देते और उन्हें गंभीरता से नहीं लेते.

यह भी पढ़ें- 'STET अपीयरिंग को मौका... CTET को क्यों नहीं?', शिक्षा मंत्री का आवास घेरा

About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
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Published at : 01 Sep 2026 07:01 PM (IST)
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