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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'STET अपीयरिंग को मौका... CTET को क्यों नहीं?', शिक्षा मंत्री का आवास घेरा

'STET अपीयरिंग को मौका... CTET को क्यों नहीं?', शिक्षा मंत्री का आवास घेरा

बिहार में CTET अभ्यर्थियों ने TRE-4 में आवेदन का मौका देने की मांग को लेकर मंगलवार को शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया. मांग पूरी नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है.

Written By : परमानंद सिंह |  Updated at : 01 Sep 2026 04:38 PM (IST)
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बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा (TRE-4) को लेकर CTET अभ्यर्थियों का विरोध तेज होता जा रहा है. मंगलवार को बड़ी संख्या में CTET अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के आवास का घेराव किया. प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों ने मांग की कि जिस तरह STET अपीयरिंग अभ्यर्थियों को TRE-4 में आवेदन का मौका दिया जा रहा है, उसी तरह CTET अपीयरिंग अभ्यर्थियों को भी आवेदन की अनुमति दी जाए.

प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि वे भी बिहार के निवासी हैं और शिक्षक भर्ती में शामिल होने का समान अवसर चाहते हैं. उनका सवाल है कि जब 2026 में STET की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को TRE-4 में आवेदन का मौका दिया जा रहा है, तो CTET अपीयरिंग अभ्यर्थियों के लिए अलग नियम क्यों है? अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की.

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शिक्षा मंत्री के आवास पर जुटी भीड़, पुलिस पहुंची

CTET अभ्यर्थियों की बड़ी संख्या में भीड़ जुटने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने का प्रयास किया. अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की और कहा कि उन्हें TRE-4 के आवेदन से वंचित करना उनके साथ अन्याय है. प्रदर्शनकारियों ने कविता के जरिए भी सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की.

मांग नहीं मानी तो सड़क पर होगा बड़ा आंदोलन

अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी कि अगर शिक्षा मंत्री से मुलाकात और संतोषजनक आश्वासन नहीं मिला तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे. उनका कहना है कि पहले वे गर्दनीबाग में धरना दे रहे थे, लेकिन मांग पर सुनवाई नहीं होने के बाद शिक्षा मंत्री के आवास तक पहुंचना पड़ा. अब मांग पूरी नहीं हुई तो पटना की सड़कों पर इससे बड़ा आंदोलन किया जाएगा.

TRE-4 अधिसूचना के बाद बढ़ा विवाद

दरअसल, बिहार में STET परीक्षा को लेकर भी अभ्यर्थी पहले प्रदर्शन कर चुके हैं. उनकी मांग थी कि एक साल में दो बार STET परीक्षा आयोजित की जाए, ताकि TRE-4 से पहले अभ्यर्थियों को पात्र बनने का अवसर मिल सके. अब TRE-4 की अधिसूचना जारी होने के बाद CTET अपीयरिंग अभ्यर्थियों ने आवेदन का मौका देने की मांग उठाई है. उनका कहना है कि उन्हें भी शिक्षक भर्ती में शामिल होने का समान अवसर मिलना चाहिए.

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About the author परमानंद सिंह

परमानंद सिंह 25 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. कशिश न्यूज़ सहित पटना में कई प्रतिष्ठित चैनलों में काम करने का अनुभव प्राप्त है. बिहार की खबरों पर इनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है.  कई एक्सक्लूसिव खबर कर चुके हैं. राजनीति से लेकर क्राइम तक की खबरों में इनकी रुचि है. पांच साल से एबीपी बिहार से जुड़े हैं. डिजिटल विंग के लिए काम कर रहे हैं.
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Published at : 01 Sep 2026 04:37 PM (IST)
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