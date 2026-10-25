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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'हमारी क्या...' अनंत सिंह को JDU से निकाले जाने पर बोले RLM प्रमुख कुशवाहा

'हमारी क्या...' अनंत सिंह को JDU से निकाले जाने पर बोले RLM प्रमुख कुशवाहा

RLM प्रमुख उपेन्द्र कुशवाहा ने मोकामा से विधायक अनंत सिंह को JDU से 6 साल के लिए निष्कासित किए जाने को लेकर कहा कि ये जनता दल (यूनाइटेड) का आंतरिक मामला है.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 25 Oct 2026 10:30 PM (IST)
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बिहार के मोकामा से विधायक अनंत सिंह को जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) से निष्कासित किए जाने पर RLM प्रमुख उपेन्द्र कुशवाहा ने इसे पार्टी का आंतरिक मामला बताया है. उन्होंने इस पर ज्यादा कुछ बोलने से साफ तौर से इनकार कर दिया. उन्होंने INDIA गठबंधन की प्रस्तावित रैली को लेकर भी प्रतिक्रिया दी.

उपेन्द्र कुशवाहा ने अनंत सिंह को JD(U) से 6 साल के लिए निष्कासित किए जाने को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा, "ये हमसे संबंधित विषय नहीं है, इस पर हमारी क्या टिप्पणी हो सकती है? ये जनता दल (यूनाइटेड) का आंतरिक मामला है" 

INDIA गठबंधन की प्रस्तावित रैली पर क्या बोले कुशवाहा?

दिल्ली में 1 नवंबर को INDIA गठबंधन की प्रस्तावित रैली पर उन्होंने कहा, "कांग्रेस के लोग विपक्ष में हैं, वे ऐसा करते रहते हैं. इससे फर्क क्या पड़ना है? जनता सच्चाई जानती है. कांग्रेस के लोग जो मर्जी हो वो करते रहें."

अनंत सिंह को लेकर क्या बोले जीतन राम मांझी?

वहीं, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि अनंत सिंह को पार्टी से निकाले जाने को बदलाव के तौर पर देखने की जरूरत नहीं है. यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है. उन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति पार्टी के खिलाफ काम करता है और नेतृत्व को लगता है कि कुछ गलत हुआ है, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है. 

मांझी ने कहा, ''हम इसे कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं मानते हैं. जहां तक इसके असर की बात है, तो वह समय के साथ स्पष्ट हो जाएगा. पार्टी नेतृत्व के पास उन लोगों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार है, जो पार्टी के खिलाफ काम करते हैं.''

हमको कोई गम नहीं, जनता हमारी मालिक और भगवान- अनंत सिंह

JDU से 6 साल के लिए निकाले जाने पर विधायक अनंत सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है. मीडिया से बातचीत करते हुए अनंत सिंह ने पार्टी के खत्म होने का दावा किया है. उन्होंने कहा, ''हमको कोई गम नहीं है, जनता हमारी मालिक और भगवान है. पार्टी की ओर से जो कार्रवाई की गई है, वह बढ़िया है. इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है. पार्टी नीतीश कुमार की थी, अब नीतीश कुमार खुद ही पार्टी में नहीं हैं.''

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और करीब एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वह अपने दृष्टिकोण के प्रति सजग रहने के साथ-साथ हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा रखते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों के अलावा कला और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों में उनकी खास रुचि है. उन्होंने दैनिक जागरण, इंडिया न्यूज, नारी उत्कर्ष (हिंदी मैगजीन), फोकस टीवी समेत कई संस्थानों में काम किया है. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा का विश्लेषण करने और सोच-समझकर निर्णय लेने में वह सक्षम हैं. खाली समय में उन्हें किताबें पढ़ना और संगीत सुनना पसंद है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से बीएससी, पटना विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है.
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Published at : 25 Oct 2026 10:30 PM (IST)
Tags :
Upendra Kushwaha Anant Singh BIHAR NEWS
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