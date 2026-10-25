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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारचिराग पासवान ने खरगे को घेरा, 'राजनीतिक विरोध तर्कों पर आधारित हो, न कि...'

चिराग पासवान ने खरगे को घेरा, 'राजनीतिक विरोध तर्कों पर आधारित हो, न कि...'

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि बिहार सभ्यता की जननी है, ऐसे में यहां की धरती से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की ओर से पीएम मोदी के प्रति की गई टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 25 Oct 2026 10:51 PM (IST)
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पीएम मोदी पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की ओर से की गई टिप्पणी को लेकर सियासी बवाल खड़ा हो गया है. सत्ता पक्ष के नेताओं की ओर से लगातार कांग्रेस पर निशाना साधा जा रहा है. इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री और एलजेपी (R) के प्रमुख चिराग पासवान ने भी खरगे के बयान की निंदा की और इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में वैचारिक मतभेद स्वाभाविक हैं, लेकिन सार्वजनिक जीवन में भाषा की मर्यादा जरूरी है.

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''बिहार सभ्यता की जननी है, ऐसे में बिहार की धरती से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे जी द्वारा देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति की गई अभद्र टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है. लोकतंत्र में वैचारिक मतभेद स्वाभाविक हैं, लेकिन सार्वजनिक जीवन में भाषा की मर्यादा और पद की गरिमा का सम्मान बनाए रखना जरूरी है. राजनीतिक विरोध तथ्यों और तर्कों पर आधारित होना चाहिए, न कि व्यक्तिगत टिप्पणियों पर हो.''

मंत्री संतोष सुमन ने भी खरगे के बयान पर जताई आपत्ति

वहीं, हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा (से.) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लघु जल संसाधन मंत्री संतोष कुमार सुमन ने डॉ. श्रीकृष्ण सिंह की जयंती के अवसर पर खरगे की ओर से पीएम मोदी को लेकर दिए गए बयान पर कड़ी आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के पिताजी को लेकर बोली गई भाषा भारतीय लोकतंत्र की गरिमा, सार्वजनिक जीवन की मर्यादा और भारतीय संस्कृति की परंपराओं के अनुकूल नहीं है.

उन्होंने आगे कहा कि श्री बाबू जैसे महान नेता की जयंती समाज को प्रेरणा देने और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने का अवसर है, न कि राजनीतिक कटुता बढ़ाने का. उन्होंने खरगे से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की.

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और करीब एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वह अपने दृष्टिकोण के प्रति सजग रहने के साथ-साथ हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा रखते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों के अलावा कला और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों में उनकी खास रुचि है. उन्होंने दैनिक जागरण, इंडिया न्यूज, नारी उत्कर्ष (हिंदी मैगजीन), फोकस टीवी समेत कई संस्थानों में काम किया है. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा का विश्लेषण करने और सोच-समझकर निर्णय लेने में वह सक्षम हैं. खाली समय में उन्हें किताबें पढ़ना और संगीत सुनना पसंद है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से बीएससी, पटना विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है.
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Published at : 25 Oct 2026 10:51 PM (IST)
Tags :
Chirag Paswan Mallikarjun Kharge BIHAR NEWS
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