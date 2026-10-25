चिराग पासवान ने खरगे को घेरा, 'राजनीतिक विरोध तर्कों पर आधारित हो, न कि...'

पीएम मोदी पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की ओर से की गई टिप्पणी को लेकर सियासी बवाल खड़ा हो गया है. सत्ता पक्ष के नेताओं की ओर से लगातार कांग्रेस पर निशाना साधा जा रहा है. इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री और एलजेपी (R) के प्रमुख चिराग पासवान ने भी खरगे के बयान की निंदा की और इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में वैचारिक मतभेद स्वाभाविक हैं, लेकिन सार्वजनिक जीवन में भाषा की मर्यादा जरूरी है.

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''बिहार सभ्यता की जननी है, ऐसे में बिहार की धरती से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे जी द्वारा देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति की गई अभद्र टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है. लोकतंत्र में वैचारिक मतभेद स्वाभाविक हैं, लेकिन सार्वजनिक जीवन में भाषा की मर्यादा और पद की गरिमा का सम्मान बनाए रखना जरूरी है. राजनीतिक विरोध तथ्यों और तर्कों पर आधारित होना चाहिए, न कि व्यक्तिगत टिप्पणियों पर हो.''

बिहार सभ्यता की जननी है, ऐसे में बिहार की धरती से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी द्वारा देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के प्रति की गई अभद्र टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र में वैचारिक मतभेद स्वाभाविक हैं, लेकिन सार्वजनिक जीवन में भाषा की मर्यादा और पद की गरिमा का सम्मान बनाए रखना जरूरी है। राजनीतिक विरोध तथ्यों और तर्कों पर आधारित होना चाहिए, न कि व्यक्तिगत टिप्पणियों पर। @ANI • @PTI_News • @ians_india — युवा बिहारी चिराग पासवान (@iChiragPaswan) October 25, 2026

मंत्री संतोष सुमन ने भी खरगे के बयान पर जताई आपत्ति

वहीं, हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा (से.) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लघु जल संसाधन मंत्री संतोष कुमार सुमन ने डॉ. श्रीकृष्ण सिंह की जयंती के अवसर पर खरगे की ओर से पीएम मोदी को लेकर दिए गए बयान पर कड़ी आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के पिताजी को लेकर बोली गई भाषा भारतीय लोकतंत्र की गरिमा, सार्वजनिक जीवन की मर्यादा और भारतीय संस्कृति की परंपराओं के अनुकूल नहीं है.

उन्होंने आगे कहा कि श्री बाबू जैसे महान नेता की जयंती समाज को प्रेरणा देने और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने का अवसर है, न कि राजनीतिक कटुता बढ़ाने का. उन्होंने खरगे से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की.

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