खरगे के खिलाफ पटना के कोतवाली थाने में शिकायत, PM मोदी पर टिप्पणी का आरोप

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के खिलाफ पटना के कोतवाली थाना में शिकायत दर्ज की गई है. बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य कृष्णा सिंह कल्लू ने आज (25 अक्टूबर) कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगे के खिलाफ पटना के कोतवाली थाना में शिकायत दर्ज की. मल्लिकार्जुन खरगे ने पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी के पिता को लेकर टिप्पणी की थी.