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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारखरगे के खिलाफ पटना के कोतवाली थाने में शिकायत, PM मोदी पर टिप्पणी का आरोप

खरगे के खिलाफ पटना के कोतवाली थाने में शिकायत, PM मोदी पर टिप्पणी का आरोप

बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य कृष्णा सिंह कल्लू ने आज (25 अक्टूबर) कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगे के खिलाफ पटना के कोतवाली थाना में शिकायत दर्ज कराई.

Written By : आर्यन आनंद |  Updated at : 25 Oct 2026 08:31 PM (IST)
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कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के खिलाफ पटना के कोतवाली थाना में शिकायत दर्ज की गई है. बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य कृष्णा सिंह कल्लू ने आज (25 अक्टूबर) कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगे के खिलाफ पटना के कोतवाली थाना में शिकायत दर्ज की. मल्लिकार्जुन खरगे ने पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी के पिता को लेकर टिप्पणी की थी.

About the author आर्यन आनंद

आर्यन आनंद ने 2015 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद 2016 में दिल्ली में एक पॉलिटिकल campaining टीम के साथ डिजिटल जर्नलिज्म से कैरियर की शुरुआत की. 2018 में पटना लौटकर बिहार के प्रतिष्ठित डिजिटल चैनल फर्स्ट बिहार में हुआ रिपोर्टर काम किया. फर्स्ट बिहार में 5 साल काम करने के बाद एबीपी से साल 2024 में जुड़ा.
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Published at : 25 Oct 2026 08:31 PM (IST)
Tags :
Mallikarjun Kharge BJP BIHAR NEWS
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