पटना में 8 साल बाद लगा एक्सपो, ऑटोमोबाइल से हैंडीक्राफ्ट्स तक... सैकड़ों स्टॉल

पटना के गांधी मैदान में रविवार (25 अक्टूबर, 2026) को 'दशहरा मेला एवं पटना एक्सपो 2026' का भव्य शुभारंभ हुआ. यह मेला 6 नवंबर तक चलेगा. आठ साल के बाद गांधी मैदान में एक्सपो लगा है जिसका उद्घाटन पटना के डीएम कुंदन कुमार ने किया.

एक्सपो में कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एवं शॉपिंग, रियल एस्टेट एवं प्लॉट, ऑटोमोबाइल्स एवं बाइक, हैंडीक्राफ्ट्स एवं हैंडलूम, शिक्षा, बैंकिंग, फाइनेंस एवं इंश्योरेंस, ज्वेलरी, फैशन एवं ब्यूटी, होम डेकोर एवं इंटीरियर, बिल्डिंग मैटेरियल्स, हेल्थकेयर एवं मेडटेक, आईटी एवं कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि, फर्नीचर सहित विभिन्न क्षेत्रों के स्टॉल लगाए गए हैं. इस तरह मेले में सैकड़ों स्टॉल लगे हैं.

फूड स्टॉल से लेकर मनोरंजन तक

एक्सपो में आने वाले लोगों के लिए हर तरह की सुविधा का ख्याल रखा गया है. यहां फूड स्टॉल मिल जाएंगे. मनोरंजन से जुड़ी गतिविधियां भी देखने को मिलेंगी. यानी परिवार के साथ एक बार यहां घूमा जा सकता है.

पहले दिन पहुंचीं सिंगर देवी

आगंतुकों को एक ही परिसर में विभिन्न उत्पादों एवं सेवाओं को देखने, उनकी तुलना करने, नए ब्रांड्स से परिचित होने और अपनी जरूरतों के अनुसार खरीदारी करने का अवसर मिलेगा. उद्घाटन के मौके पर सिंगर देवी भी पहुंचीं. उनकी एक झलक पाने के लिए लोग बेताब दिखे.

बता दें कि पटना एक्सपो व्यापारियों, उद्यमियों, निर्माताओं, वितरकों एवं सेवा प्रदाताओं को अपने उत्पादों और सेवाओं के प्रदर्शन के लिए एक साझा मंच उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है. इस तरह के आयोजन से खरीदारों और विक्रेताओं के बीच प्रत्यक्ष संवाद को भी बढ़ावा मिलेगा.

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आयोजन को अधिक सुविधाजनक एवं व्यवस्थित बनाने के लिए एक्सपो परिसर में विशेष प्रबंध किए गए हैं. आगंतुकों एवं प्रदर्शकों को बेहतर अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से सभी हैंगरों में एयर कंडीशनिंग (AC) की सुविधा उपलब्ध कराई गई है.

'दशहरा मेला एवं पटना एक्सपो 2026' राजधानी पटना के नागरिकों, व्यापारियों, उद्यमियों और विभिन्न व्यावसायिक संस्थानों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है. आठ वर्षों के अंतराल के बाद गांधी मैदान में इसकी वापसी आयोजन को लेकर विशेष उत्साह का अवसर प्रदान करती है.

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