किशनगंज के मौलाना की यूपी में हत्या पर भड़के तेजस्वी यादव, 'पुलिस नाम और पहचान देखकर…'

किशनगंज के मौलाना तौसीफ रजा मजहरी की संदिग्ध परिस्थिति में उत्तर प्रदेश के बरेली में हुई मौत के बाद परिजन गम में डूबे हैं. इस बीच इस घटना पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने यूपी पुलिस के साथ-साथ बीजेपी की सरकार पर भड़ास निकाली है. शुक्रवार (01 मई, 2026) को तेजस्वी ने एक्स (X) पर पोस्ट किया.

तेजस्वी यादव ने कहा कि किशनगंज निवासी मौलाना तौसीफ रजा मजहरी साहब की बरेली (उत्तर प्रदेश) में ट्रेन में नशे में धुत असामाजिक तत्वों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी और उसके बाद बरेली कैंट के पास ट्रेन से शव को फेंक दिया. मारपीट के दौरान मौलाना ने अपनी पत्नी से फोन पर बात कर पुलिस से मदद करवाने की भी मांग की थी. इस बातचीत का साक्ष्य भी उपलब्ध है, लेकिन आदतन यूपी पुलिस नाम और पहचान देखकर मनगढ़ंत कहानी बना मामले की लीपापोती में लगी है.

तेजस्वी ने कहा कि ट्रेन में इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना यूपी की बदहाल विधि-व्यवस्था एवं असुरक्षित भारतीय रेल यात्रा का प्रत्यक्ष प्रमाण है. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार, रेल मंत्रालय और भारत सरकार इस घटना की अविलंब निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कराए. दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दे.

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पीड़ित परिवार को देनी चाहिए सहायता राशि: तेजस्वी

दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा, "बिहार सरकार को इस मामले का त्वरित संज्ञान लेकर संबंधित पक्षों से बात करनी चाहिए थी, लेकिन दुखद है कि बीजेपी शासित राज्यों में बिहारियों की हो रही घृणात्मक मौतों व यातना की घटनाओं पर एनडीए सरकार चुप्पी साध लेती है. बिहार सरकार को पीड़ित परिवार को न्याय एवं उचित सहायता राशि प्रदान करनी चाहिए तथा अन्य राज्यों में बिहारवासियों के साथ भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो इसके लिए ठोस कदम उठाने चाहिए."

उन्होंने कहा, "पार्टी के नेताओं ने पीड़ित परिजनों से मिल दुख-दर्द साझा कर संवेदना व्यक्त की है. पार्टी मामले की अग्रेतर कार्रवाई को देखेगी और यथासंभव सहयोग करेगी."

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