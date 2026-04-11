बिहार के मुख्यमंत्री के इस्तीफे पर JDU के मंत्री का बड़ा बयान, 'नीतीश कुमार...'

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते शुक्रवार (10 अप्रैल, 2026) को दिल्ली में राज्यसभा के सदस्य के तौर पर शपथ ली और फिर शाम तक पटना लौट आए. अब बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर आगे की प्रक्रिया होनी है. यानी वे मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देंगे. हालांकि कब देंगे यह चर्चा का विषय बना हुआ है. इस संबंध में आज (शनिवार) जेडीयू कोटे के मंत्री श्रवण कुमार ने प्रतिक्रिया दी.

उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार नियम-कानून और संविधान पर चलते हैं. जो नियम रहेगा वही नीतीश कुमार करेंगे. दरअसल श्रवण कुमार से पत्रकारों ने सवाल किया था कि बीते शुक्रवार को विजय कुमार चौधरी दिल्ली से पटना आए तो उन्होंने यह कहा कि शपथ लेने से सरकार नहीं बनती है. इस्तीफा देना होता है. इसके लिए अभी इंतजार करिए. इसी से जुड़े सवाल पर श्रवण कुमार ने उक्त बयान दिया है.

विजय चौधरी की बात का किया समर्थन

श्रवण कुमार ने विजय कुमार चौधरी की बात का समर्थन करते हुए कहा, "उन्होंने सही कहा है… कानून और संविधान में यह है कि कोई भी व्यक्ति जो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री है… बिना किसी सदन के सदस्य रहे भी 6 महीने तक पद पर उसे रहने का अधिकार है."

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क्या एनडीए में फंसा हुआ है पेच?

श्रवण कुमार के बयान से सवाल उठने लगा है कि क्या नीतीश कुमार अीब मुख्यमंत्री पद छोड़ने के मूड में नहीं हैं? बता दें कि जिस तरह से कल (शुक्रवार) दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होनी थी और बिहार के कई बड़े नेता भाग लेने के लिए पहुंचे थे, लेकिन बैठक टल गई. इस पर आधिकारिक रूप से किसी का बयान नहीं आया. ऐसे में तो यही लग रहा है कि एनडीए में पेच फंसा हुआ है.

हालांकि मामला जो भी हो लेकिन सीएम आवास से सामान शिफ्ट किया जाने लगा है. शनिवार को इससे जुड़ी तस्वीर सामने आई. एक अणे मार्ग से ट्रैक्टर से नीतीश कुमार का सामान सात नंबर बंगले में शिफ्ट होने लगा है.

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